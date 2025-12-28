piwik no script img

Po­li­ti­ke­r:in­nen zum Reden bringenErhellende Antworten auf falsche Fragen

Reden, ohne miteinander zu reden, ist der neue Interviewtrick. Denn wenn Worte nur noch Hülsen sind, kommt es auf den Überraschungsmoment an.

Screenshot: smypahtisch trifft Heidi Reichinnek - Friedrich Merz eingeblendet
"smypahtisch" trifft Heidi Reichinnek Screenshot: youtube/smypathisch
Ann-Kathrin Leclere

Von

Ann-Kathrin Leclere

Das klassische Interview ist weitgehend tot. Politiker:innen geben vorformulierte Antworten, Influencer:innen brauchen journalistische Bühnen kaum noch und treten, wenn überhaupt, zu ihren eigenen Bedingungen auf.

Die entscheidende Frage ist daher nicht, was man fragt, sondern wie man überhaupt noch Zugang zur Person bekommt. Eine mögliche Antwort: Man muss die Codes sozialer Medien verstehen und sie ins Interviewformat übersetzen. Genau hier setzen satirische Gesprächsformate an.

„Auf Klo“, „Café Cringe“ – in den letzten Jahren häufen sich solche Formate auf Social Media. Vieles wirkt zunächst unsinnig. Genau darin liegt der Reiz. Sie ermöglichen einen kurzen Blick auf eine Wirklichkeit, die in klassischen Interviews oft verloren geht.

In einer Folge des Funk-Formats „Smypatisch“ von Marie Lina Smyrek mit der linken Politikerin Heidi Reichinnek wird diese etwa gefragt, ob sie wisse, wo Xatars Gold sei, oder wie es zusammenpasse, sich als links zu bezeichnen und ein Smartphone zu benutzen. Smyrek stellt solche Fragen nicht, um Antworten zu erhalten, sondern um Reaktionen zu provozieren.

Empfohlener externer Inhalt

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen:

Zum Beispiel sympatisch

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Absurde Details

Es sind ironische Set-ups, die schlagfertige oder irritierte Antworten ermöglichen. Wird doch mal ein ernstes Thema angeschnitten, etwa bei der Frage, wie man als Normalo den Kapitalismus stürzen könne, wird die Antwort beschleunigt und unverständlich gemacht.

Gleichzeitig erscheint über Smyreks Kopf eine Sprechblase, in der sie selbst abgelenkt am Handy zu sehen ist. Kommentiert wird weniger die Politikerin als ein vielen vertrautes Medienverhalten: Komplexe Inhalte gehen im Nebenbei-Konsum verloren.

Ergänzt wird das durch absurde Details wie einen überlangen Tisch oder offensichtliche Deko-Tassen. Zu Gast sind Personen, die auf Social Media gerade wichtig sind, wie Zartmann oder Malte Zierden. Hoffentlich kommen auch noch mehr Politiker:innen in solche Formate, damit man auch bei ihnen mal etwas Überraschendes mitbekommt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Interview #Politiker #Satire #Journalismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Sebastian Hotz spricht in ein Mikrofon
Kulturkampf um „El Hotzo“ Wer cancelt hier wen?
Kommentar von Jessica Ramczik

Satire oder Grenzüberschreitung? Die Debatte um El Hotzos Trump-Tweet dient Rechten als willkommenes Argument, um gegen den ÖRR zu hetzen.

Ein Känguru liegt auf dem Boden und sonnt sich.
Grüne wollen Antworten Gefährliche „Känguru-Chroniken“?

2018 beschlagnahmte die Polizei in Göttingen bei einer G20-Hausdurchsuchung CDs der „Känguru-Chroniken“. Die Grünen wollen wissen, warum.

Von Nina Hoffmann
Moderator Tobias Schlegl über Nachhaltigkeit "Man darf nicht bekehren wollen"

Nachhaltigkeit ist ein sperriger Begriff. Tobias Schlegl, Moderator der NDR-Satire-Sendung Extra 3, will ihn trotzdem weiter benutzen: Mit Authentizität, den richtigen Symbolen und viel Zorn.

Interview von Aljosha Grabowski
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Juli Zeh über Nachbarn, die AfD wählen „Ich bin nicht der Heldinnen-Typ“
2
Macht der Immobilienkonzerne Bei der Wohnungsfrage geht es um Demokratie
3
Seniorenticket in Hamburg Besser eine bequeme Straßenbahn
4
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben
5
Journalismus in der Krise Pöbelportale und Pfennigfuchser
6
Neuer Wehrdienst in Deutschland Verweigern will gelernt sein