Politiker:innen zum Reden bringen: Erhellende Antworten auf falsche Fragen
Reden, ohne miteinander zu reden, ist der neue Interviewtrick. Denn wenn Worte nur noch Hülsen sind, kommt es auf den Überraschungsmoment an.
Das klassische Interview ist weitgehend tot. Politiker:innen geben vorformulierte Antworten, Influencer:innen brauchen journalistische Bühnen kaum noch und treten, wenn überhaupt, zu ihren eigenen Bedingungen auf.
Die entscheidende Frage ist daher nicht, was man fragt, sondern wie man überhaupt noch Zugang zur Person bekommt. Eine mögliche Antwort: Man muss die Codes sozialer Medien verstehen und sie ins Interviewformat übersetzen. Genau hier setzen satirische Gesprächsformate an.
„Auf Klo“, „Café Cringe“ – in den letzten Jahren häufen sich solche Formate auf Social Media. Vieles wirkt zunächst unsinnig. Genau darin liegt der Reiz. Sie ermöglichen einen kurzen Blick auf eine Wirklichkeit, die in klassischen Interviews oft verloren geht.
In einer Folge des Funk-Formats „Smypatisch“ von Marie Lina Smyrek mit der linken Politikerin Heidi Reichinnek wird diese etwa gefragt, ob sie wisse, wo Xatars Gold sei, oder wie es zusammenpasse, sich als links zu bezeichnen und ein Smartphone zu benutzen. Smyrek stellt solche Fragen nicht, um Antworten zu erhalten, sondern um Reaktionen zu provozieren.
Empfohlener externer Inhalt
Zum Beispiel sympatisch
Absurde Details
Es sind ironische Set-ups, die schlagfertige oder irritierte Antworten ermöglichen. Wird doch mal ein ernstes Thema angeschnitten, etwa bei der Frage, wie man als Normalo den Kapitalismus stürzen könne, wird die Antwort beschleunigt und unverständlich gemacht.
Gleichzeitig erscheint über Smyreks Kopf eine Sprechblase, in der sie selbst abgelenkt am Handy zu sehen ist. Kommentiert wird weniger die Politikerin als ein vielen vertrautes Medienverhalten: Komplexe Inhalte gehen im Nebenbei-Konsum verloren.
Ergänzt wird das durch absurde Details wie einen überlangen Tisch oder offensichtliche Deko-Tassen. Zu Gast sind Personen, die auf Social Media gerade wichtig sind, wie Zartmann oder Malte Zierden. Hoffentlich kommen auch noch mehr Politiker:innen in solche Formate, damit man auch bei ihnen mal etwas Überraschendes mitbekommt.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert