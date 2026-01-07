piwik no script img

Ölkonzern PetrobasLeck bei Öl-Probebohrungen in Brasiliens Amazonasbecken

15.000 Liter von einer Kühlflüssigkeit sind entwichen. Experten weisen auf das sensible Ökosystem hin, Ölkonzern Petrobras sieht keine Gefahr.

Das Firmenlogo von Petrobas an der Wand der Firmenzentrale
Nicht ganz dicht? Der brasilianische Ölkonzern Petrobas hat 15.000 Liter Kühlflüssigkeit im Meer verloren Foto: Sergio Moraes/reuters
Christine Wollowski

Aus Salvador Da Bahia

Christine Wollowski

Ein Risiko, vor dem Umweltschützer angesichts zahlreicher Genehmigungen von Ölbohrungen im brasilianischen Amazonasbecken gewarnt hatten, ist eingetreten: Bei Probebohrungen des halbstaatlichen brasilianischen Ölkonzerns Petrobras im Amazonasbecken passierte am Sonntag ein Unfall. Dabei gelangten 15.000 Liter von einer Kühlflüssigkeit ins Meer, wie die Zeitung Folha de Sao Paulo am Dienstag berichtete. Die Umweltbehörde Ibama sei informiert und die Bohrungen seien vorerst unterbrochen worden, hieß es weiter.

Die Probebohrungen im Explorationsgebiet Bloco 59 laufen seit Oktober 2025 und sind auf fünf Monate angelegt. Insgesamt sollen sie drei Kilometern tief gehen, momentan ist etwa die Hälfte davon erreicht.

Die Förderrechte hatte die Petrobras im Jahr 2013 erworben, aber erst im vergangenen Jahr erteilte die Umweltbehörde Ibama die Erlaubnis für Probebohrungen. Umweltschützer und Wissenschaftler kritisieren die amtliche Entscheidung wegen der Klimakrise und auch wegen der sensiblen lokalen Landschaften wie des Amazonasriffs, eines der größten Riffsysteme der Welt, sowie der ausgedehnten Mangrovenwälder.

Die Erlaubnis kam ironischerweise just vor der Weltklimakonferenz in Brasilien: Bei dem in unmittelbarer Nähe in der Amazonasmetropole Belém abgehaltenen Gipfel warb Brasiliens Präsident Luis Inácio Lula da Silva für ein globales Programm zum Ausstieg aus den Fossilen – während er im Heimatland den massiven Ausbau der Erdölförderung vorantreibt.

Ölkonzern sieht keinen Schaden

Auf Nachfrage sagte die Petrobras der Folha, die ausgetretene Flüssigkeit aus Wasser mit Zusätzen überschreite nicht die zulässigen Höchstwerte an Toxizität und sei biologisch abbaubar. Es sei kein Schaden für die Umwelt oder Personen entstanden. Der Unfall sei sofort bemerkt und die Schadensstelle isoliert worden.

Das möglicherweise im Amazonasbecken vorhandene Erdölvorkommen kann ab 2029 1,1 Millionen Barrel pro Tag liefern, sogar mehr als zwei der ergiebigsten Felder im berühmten Pré-Sal-Fördergebiet, so die Einschätzung von Wissenschaftlern. Präsident Lula argumentiert, Brasilien brauche die Einnahmen aus der Erdölförderung, und zwar ausgerechnet für die Energiewende.

Das Ministerium für Energie und Bergbau gibt an, die Förderung könne Brasilien davor bewahren, ab 2030 von Erdölimport abhängig zu werden. Die Petrobras habe Erfahrungen mit Tiefsee-Förderung und könne die Sicherheit der Operation garantieren.

Der Ozeanologe Gustavo Moura von der Universität UFPA in Belém gibt dagegen zu bedenken, es lägen – anders als für das Gebiet des Pré-Sal – für das Amazonasbecken bislang kaum ozeanografische Daten vor. Die Folgen von eventuellen Unfällen seien bislang nicht untersucht worden. Eine der Umweltauflagen für die Petrobras bestand darin, eine Rettungsstation für kontaminierte Tiere einzurichten. Diese liegt in 12 Stunden Entfernung.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Brasilien #Ölindustrie #Amazonas
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen jubeln einem Mann zu
Brasiliens linker Staatschef Der Tintenfisch

Brasiliens Präsident Lula da Silva streckt seine Arme in alle Richtungen aus. Ideale Voraussetzung für den Gastgeber der Weltklimakonferenz, oder?

Von Niklas Franzen
Ein Mann an einem Rednerpult schaut auf seine Armbanduhr
Ölfund in Brasilien Freude über Klimakiller

Brasilien will sich beim nächsten Weltklimagipfel als Vorreiter präsentieren. Nun aber feiert es den Fund eines beachtlichen Tiefsee-Ölvorkommens.

Von Christine Wollowski
Bucht und Strand der Inselgruppe Fernando de Noronha
Vor der Klimakonferenz Brasiliens fossiler Boom

Ak­ti­vis­t*in­nen sprechen von einer „Weltuntergangsauktion“: Die brasilianische Regierung lässt neue Lizenzen für Öl- und Gasföderung versteigern.

Von Niklas Franzen

klimawandel

Autobahn mit Autoverkehr
Deutsche Emissionen 2025 Klimaschutz verliert noch mehr Tempo

Die CO₂-Emissionen sinken leicht, teils aber nur durch die Wirtschaftskrise. Verkehr und Gebäude sind sogar wieder klimaschädlicher geworden.

Von Jonas Waack

7.1.2026

Rauchwolken quellen aus dem Braunkohlekraftwerk Niederaußem
Treibhausgas-Zertifikate Rekordeinnahmen im Emissionshandel

2025 brachte der Verkauf von CO₂-Ausstoßrechten mehr Geld als je zuvor für den Klima- und Transformationsfonds. Das ist nicht nur eine gute Meldung.

7.1.2026

Eine gemeine Haselblüte - gelb länglich hängend - an einem Ast
Frühling kündigt sich im Januar an Die Hasel blüht viel zu früh

Die Hasel hat schon im Dezember begonnen, Blüten auszubilden. Eine Folge des Klimawandels. Das hat vor allem für All­er­gi­ke­r*in­nen Folgen.

Von Jonas Waack

7.1.2026

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trumps Grönland-Fantasien Das Ende von Europa
2
Zehntausende ohne Strom und Wärme Den Schaden haben die Linken
3
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Die AfD setzt auf Sieg
4
Sexismus-Vorwürfe gegen Stefan Gelbhaar Grauzone Macht
5
Nach Anschlag auf Stromkabel in Berlin Stochern im Brandnebel
6
USA greifen nach Grönland Trump, völlig unverfroren