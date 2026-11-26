Unter den Volksfesten ist der Biedenkopfer Grenzgang ein besonders originelles: Das knapp 13.000 Einwohner starke Städtchen an der Lahn reenactet alle sieben Jahre einen Verwaltungsakt aus dem 17. Jahrhundert, gerade erst vergangenen Sommer wieder. Nach dem festlichen Aufmarsch verschieden uniformierter „Gesellschaften“ wandern die Bür­ge­r:in­nen gemeinsam die Grenzsteine des Stadtgebiets ab und feiern danach drei Tage lang.

Der Schriftsteller Stephan Thome, gebürtiger Biedenkopfer, hatte schon 2009 das Fest zum Hintergrund seines erfolgreichen Debütromans „Grenzgang“ gemacht, auch wenn darin aus Biedenkopf Bergenstadt wurde – Fiktion eben.

Seit 2012 steht der Grenzgang jedoch immer wieder in der Kritik, vor allem von Initiativen aus der benachbarten Uni-Stadt Marburg. Denn zu den prominenten Symbolfiguren des Festes gehört seit 1809 ein sogenannter „Mohr“, den bis heute eine schwarz angemalte weiße Person darstellt (nur 1993 wurde er ausnahmsweise von einem PoC verkörpert).

Der Roman Stephan Thome: „Besser als nie“. Suhrkamp, Berlin 2026. 491 Seiten, 28 Euro

Eine rassistische, zumindest aber unreflektierte Praxis, so der Vorwurf, den umgekehrt der verantwortliche Grenzgangverein weit von sich weist: Der Brezeln und abfärbende Küsse verteilende „Mohr“ sei eine höchst positive, wertgeschätzte Figur im obendrein männerdominierten Spektakel. Dieser Konflikt zwischen Traditionalisten und Progressiven, akademischem Protest und lokaler Heimatverteidigung habe ihn zum „Grenzgang“-Sequel „Besser als nie“ inspiriert, erklärt dort der Autor in einem Nachwort.

Gescheiterte Erwachsene

Im Zentrum des Debüts standen zwei sich als gescheitert betrachtende Mittvierziger: die zugezogene Kerstin Werner, geschiedene Alleinerziehende eines schwierigen 16-Jährigen, die ihre demente Mutter pflegt und ihren Traum vom eigenen Tanzstudio schon vor Jahren an den Nagel gehängt hat, und Thomas Weidmann, promovierter Historiker, der, nachdem seine akademische Karriere am Berliner Lehrstuhl ausgebremst wurde, zurück in die Heimat ging, um dort am Gymnasium Lehrer zu werden, auch von Kerstins Sohn Daniel. Thome erzählt in „Grenzgang“ abwechselnd aus beiden Perspektiven und von den Grenzgangfesten, auf denen die beiden sich schließlich näherkommen.

In „Besser als nie“ nun befördert Thome, der in der Zwischenzeit verschiedene weitere Romane verfasst hat, darunter historische über die Kolonialzeit in China und Taiwan, seinen mittelhessischen Provinzstoff vom behutsamen Beziehungs- zum ambitionierten Post-Corona-Gesellschaftsroman.

Neben Kerstin und Schuldirektor Thomas, deren Ehe nach 18 Jahren in der ein oder anderen Routine eingerastet ist, rücken weitere Figuren in den Fokus. Etwa Kerstins Ex Jürgen Bamberger, der sie einst für die deutliche jüngere Andrea verließ. Im Debüt nicht unbedingt ein Sympathieträger, entpuppt er sich in „Besser als nie“ als lernfähiger Vermittler zwischen den Fronten, der zudem im zweiten Eheanlauf vieles besser machen will.

Als CDU-Bürgermeister von Bergenstadt nimmt der Jurist wahr, dass „geringe Arbeitslosigkeit, niedrige Grundstückspreise und gute Luft offenbar nicht ausreichen, um die Unzufriedenheit zu vertreiben, die wie eine Gewitterwolke über dem Ort hängt“ – später im Roman erfährt man aber auch von sterbendem Einzelhandel und sogar Armut im pittoresken Städtchen.

Die AfD hat bei den letzten Landtagswahlen 23,7 Prozent geholt, und Jürgens Konkurrenz von rechts erkennt sofort: „Hände weg von unserem Mohr! Keine Frauen in den Sattel! Alles soll so bleiben, wie es ist.“ Zudem droht der über die Medien ausgetragene Kulturkampf seine eigene Familie zu spalten: Tochter Janina, die sich nur noch Janis nennt, steht voll auf der Seite der Grenzgang-Kritiker, während Gattin Andrea findet, ihr Mann dürfe sich hier nicht als Weichei blamieren. Er selbst fragt sich, ob die Kritik an den historischen Bräuchen in ihrer „Verkniffenheit“ nicht ihrerseits typisch deutsch sei.

Empörung und Entfremdung

Auch Kerstin ist eine von denen, die sich vor Journalistinnen kritisch zum Grenzgang äußern. Vor allem ihre Geschäftspartnerin Karin Preiß empört sich. Gemeinsam haben die beiden vor Jahren doch noch das Tanzstudio „Rhythm Hall“ gegründet; mittlerweile gehen sie sich aus dem Weg: Laut Karin, die dafür das Kapital mitbrachte, sitzt Kerstin spätestens seit sie sich in der Flüchtlingshilfe engagiert und die 17-jährige Afghanin Samira wie eine Tochter unterstützt, auf moralisch zu hohem Ross.

Eine weitere Protagonistin ist Karins Tochter Linda: Wie einst Thomas Weidmann hatte sie Bergenstadt für eine verheißungsvolle Karriere als Personal-Psychologin in Stuttgart verlassen, wurde schwanger und kehrte in die alte Heimat zurück, wo sie jetzt am örtlichen Gymnasium in der Schulsozialarbeit non-binäre Teenies wie Janis berät.

Dass ihr Toddler-Sohn Matti das Kind von Daniel ist, Kerstins und Jürgens Sohn aus erster Ehe, der als erfolgreicher Game-Entwickler erst in den USA, jetzt in Litauen lebt, halten die beiden noch vor den Großeltern geheim. Linda und Daniel spiegeln dabei das ältere Paar Kerstin und Thomas: Während die Männer eher verschlossen, bindungsängstlich und empfindsam sind, setzen die Frauen sich mutig für eine offene Gesellschaft ein.

Man muss „Grenzgang“ nicht gelesen haben, um sich in „Besser als nie“ zurechtzufinden – Stephan Thome reicht alle notwendigen Vorgeschichten geschickt nach. Doch der Nachfolgeroman ist deutlich politischer und hat mehr soziale Tiefenschärfe, analog zu den tatsächlichen Entwicklungen der letzten 18 Jahre.

Überhaupt jongliert der Schriftsteller im Vergleich zum Debüt mit einer schwindelerregenden Zahl von Bällen: Er porträtiert in den Mittelstands-Patchwork-Familien Bamberger, Werner-Weidmann und Preiss mit acht Figuren von Boomern bis Gen Z drei verschiedene Generationen mit all ihren Widersprüchen, aber ohne jemals das Individuelle dem Stereotypen zu beugen. Auch ambivalente Nebenfiguren wie die stets einen Hauch overdresste Journalistin Stella Tomasi, die das Blackfacing-Drama beim Hessischen Rundfunk nicht ganz unparteiisch aufbereitet, oder den edgy Schul-Hausmeister Karl-Uwe – Impfgegner, Kiffer und Establishment-Verächter –, lässt er in Dialogen schlagfertig glänzen.

Gereifte Erzählkunst

Dass dieses Durch- und Nebeneinander funktioniert und obendrein mit Jürgen Bambergers Versuch einer Versöhnungsrede auf dem Grenzgang, zu dem auch Daniel aus Litauen anreist, einem Höhepunkt entgegensteuert, liegt aber auch an Thomes gereifter Erzählkunst. Insgesamt dem realistischen Erzählen verpflichtet, verbindet Stephan Thome Rückblenden, innere Reflexionen und Perspektivwechsel mit großer Leichtigkeit und stilistischer Sicherheit: Gerade in den Dialogen trifft er zielsicher und unpeinlich die richtigen Töne, während sich die Prosapassagen mit ihren oft inversen Satzkonstruktionen elegant und abwechslungsreich lesen.

Zu Thomes optimistischem Realismus gehört auch, dass das Ende so offen bleibt wie die Beziehung der verfeindeten Freundinnen Karin und Kerstin: „Aneinander abarbeiten werden sie sich: diskutieren, streiten und sich gegenseitig die Wände hochtreiben, genau wie bisher. Das scheint der Umgang zu sein, den sie beide einem Schlussstrich vorziehen.“ Wenn das auch für die deutsche Gesellschaft gälte, wäre viel gewonnen.