Womöglich gehört das Nichtwissen zum größten Glück der Kindheit. „Als das Kind Kind war / wußte es nicht, daß es Kind war / alles war ihm beseelt / und alle Seelen waren eins“, dichtete Peter Handke einst. Daran darf denken, wer die Erinnerungen des sieben Jahre jüngeren Schriftstellers Michael Köhlmeier liest.

Überschrieben sind sie mit „Mein privates Glück“. Ebenso gut könnten sie „Mein privates Unglück“ heißen, je nachdem, ob das Glas halb voll oder halb leer scheint. Er beginnt bei ersten Erinnerungen an die Nachkriegszeit, die gelähmte Mutter, den unbekannten Vater. Und gleich ist alles da: Gerüche und Geschmack, so sinnlich in Worte gefasst, dass auch Nachgeborene sie empfinden.

Köhlmeier gliedert seine Erinnerungen in drei Teile. Zuerst meint man, das entspräche den drei großen Lebensabschnitten. Doch je weiter Köhlmeier sich auf sein erwachsenes Ich zubewegt, desto mehr fokussiert er sich auf die Leben seiner Eltern. Sein Vater ist Kriegsheimkehrer und Reporter und hat eine kranke Gattin an seiner Seite. Er findet bei anderen Frauen Trost. Von ihm erbt der Sohn seinen Sinn fürs Schöne.

Das Buch Michael Köhlmeier: „Mein privates Glück“. Hanser Verlag, München 2026. 316 Seiten, 26 Euro

Wenn Köhlmeier wiederum heute über seine halbseitig gelähmte Mutter schreibt, schaut diese ihrem fast 80 Jahre alten Sohn neugierig über die Schulter, ermahnt ihn, dieses nicht, anderes auf jeden Fall zu erzählen. Zwiegespräch mit einer Toten.

Realität und Fiktion

Wie alle Erinnerungsbücher lebt auch dieses von den Lücken, die es mit Imagination füllt. „Mein privates Glück“ enthält zahllose Szenen, bei denen Köhlmeier unmöglich dabei gewesen sein kann. Roman steht zu Recht auf dem Umschlag. Das Erfinden scheint diesem Autor ohnehin im Blut zu liegen, schon als Bub habe er gut und gern gelogen und bereits im Alter von zehn Jahren gewusst, eines Tages Schriftsteller werden zu wollen.

Vom Leseglück in jungen Jahren spricht er in seinem Buch ebenso beredt wie vom Zauber der Worte. In kurzen Kapiteln wirft er Schlaglichter auf seine Kindheit und Jugend, Zeitgeschichte hakt er im Telegrammstil ab. Nachrichten aus einer anderen Welt, in der jedes einzelne bedruckte Blatt noch kostbar schien, weil nicht alles in Massen jederzeit abrufbar war. Daneben die Sätze der Erwachsenen, die für immer im Kinderkopf nisten, wie auch das Sterben der Eltern.

Köhlmeier erzählt warm und klar davon und weiß um die Fallstricke autobiografischen Erzählens: „Über sich selbst zu schreiben, ist ein heikles Unternehmen, […] das habe ich immer so gesehen und habe es darum immer vermieden.“ Dass man wenig über seine Schwester Walli erfährt, ist wahrscheinlich ebenso wenig Zufall wie dass seine Frau Monika Helfer, aber mehr noch seine Kinder weitgehend außen vor bleiben. Helfer ist am 2. August überraschend gestorben, ihr Tod überschattet auch Köhlmeiers Erinnerungen, die ihr gewidmet sind.

Widmung an „Monika“

Dabei schreibt er nicht „Für Monika“, sondern einfach „Monika“ aufs Vorsatzblatt. Damit ist alles gesagt. An einer Stelle widersetzt er sich ihrem Wunsch und berichtet von ihrem Suizidversuch. In der Familie nicht die Einzige, die versucht hat, sich das Leben zu nehmen.

Zweierlei zieht sich leitmotivisch durch seine Erinnerungen: das Erzählen und das Essen. Die Geschichten seiner Großmutter begleiten ihn wie die Erinnerungen an Kinofilme, die er seinem Cousin mündlich zusammenfasst. Im kurzen dritten Teil des Buchs, der einem Epilog gleicht, findet sich der Ich-Erzähler in einem Beichtstuhl wieder, auch eine Art des Erzählens.

Ebenso hohen Stellenwert besitzt die Zubereitung von Essen. Mahlzeiten als Familienkitt. In ihnen spiegeln sich Zeiten und Seelenzustände. Darüber hinaus gelingen Köhlmeier herzerweichende Szenen, auch komische. Die Scham als Familienerbe verschweigt er ebenso wenig wie die eigenen Zornausbrüche als Kind.

Für die Verlockungen der Welt hat Köhlmeier ein großes Herz, und von den Seltsamkeiten und Schönheiten der Kindheit weiß er immens viel. Offenherzig und unterhaltsam schildert er diesmal, wie er wurde, der er ist.