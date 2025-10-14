piwik no script img

Neue Musik aus BerlinAnalog ist halt besser

von Tim Caspar Boehme

Mit der Original Source Series legt das Label Deutsche Grammophon Schallplatten aus den Siebzigern neu auf. Grade frisch: „Schönberg – Berg – Webern“.

Schwarz-weißaufnahme eines klassischen Livekonzerts aus der Vogelperspektive. Die Musiker:innen sind im Halbkreis in fünf Reihen um den Dirigent gruppiert, hinter ihnen reihen sich weitere auf.
Lange Tradition: Herbert von Karajan und die Berliner Philharmoniker bei einem Konzert 2007 Foto: Siegfried Lauterwasser; Courtesy Deutsche Grammophon

K urz vor der Seitenwende kann man schon mal nostalgisch werden, wenn statt Papier in Zukunft fast nur noch Digitales von dieser Zeitung bleibt. Daher darf man sich umso mehr freuen, dass man andernorts den umgekehrten Weg vom Digitalen zurück zum Analogen geht. Und das konsequent.

Die Deutsche Grammophon wird ihrem Namen seit 2023 mit der Original Source Series auf buchstäbliche Weise gerecht. Eine Auswahl an Schallplatten aus den siebziger Jahren legt das Label darin neu auf. Und zwar als komplett analoge Fassungen, die von den original Vier- oder Achtspuraufnahmen gemastert und geschnitten werden. Nix digital.

Eine besondere Ausgabe in der Serie ist die Box „Schönberg – Berg – Webern“ mit den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Diesem lag die Moderne der Zweiten Wiener Schule sehr am Herzen. Gegen den Widerstand der Plattenfirma setzte der Dirigent das Vorhaben seinerzeit durch, zwischen 1972 und 1974 entstanden so Einspielungen zentraler Werke des 20. Jahrhunderts.

Das Album

„Schönberg – Berg – Webern“. Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker (Deutsche Grammophon)

Vor allem gelangen ihm Referenzaufnahmen, die selbst Skeptiker zu freitonaler oder Zwölftonmusik bekehren könnten. So unmittelbar wie jetzt konnte man diese Interpretationen der Orchesterversion von Arnold Schönbergs spätromantischer Tondichtung „Verklärte Nacht“, der „Lyrischen Suite“ Alban Bergs oder der „Sechs Stücke für großes Orchester“ von Anton Webern vermutlich noch nie hören. Der Preis hat es in sich, doch Weihnachten ist ja nicht mehr allzu fern.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Tim Caspar Boehme

 Kulturredakteur
Jahrgang 1971, arbeitet in der Kulturredaktion der taz. Boehme studierte Philosophie in Hamburg, New York, Frankfurt und Düsseldorf. Sein Buch „Ethik und Genießen. Kant und Lacan“ erschien 2005.
Themen #taz Plan #Kolumne Berlinmusik #Klassische Musik #Berliner Philharmoniker #Schallplatten
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Fotocollage des Magnetic Ghost Orchestra, die vor einem Backsteinbau mit grauen Fenstern unter einer Ampel stehen. Die Musiker:innen tragen Blasinstrumente. Duch einen Mosaikeffekt wiederholen und überlappen sich einzelne Bildelemente und Bildkanten.
Neue Musik aus Berlin Anziehendes Gegengift
Kolumne Berlinmusik von Stephanie Grimm

Das Magnetic Ghost Orchestra legt sein neues Album „Holding On To Wonder“ vor – eine vergnüglich schroffe Mischung aus Jazz, Soul und Indietronic.

Neue Musik aus Berlin Tanz im Rhythmus des Kapitalismus
Kolumne Berlinmusik von Jens Uthoff

Beim Kate Schellenbach Experiment! mischen auch zwei Beatsteaks-Musiker mit. Die erste EP des neuen Projekts ist wütend, punkig, feministisch.

Neue Musik aus Berlin Neue Saiten aufschlagen
Kolumne Berlinmusik von Tim Caspar Boehme

Meinrad Kneer und Albert van Veenendaal haben mit „The Munderkingen Sessions“ ein verspieltes Album mit Neigung zur Klangforschung veröffentlicht.

taz plan

Kulturempfehlungen für Berlin

Konzertempfehlungen für Berlin Dialog und viele Stimmen
Kolumne Sound der Stadt von Tim Caspar Boehme

Zweierlei Jazzfestivals stehen in dieser Woche auf dem Programm. Und das Gedenken an einen englischen Polyphoniker.

9.10.2025

Wieder im Kino Vorwärts und rückwärts
Kolumne Frisch gesichtet von Lars Penning

Die Hackeschen Höfe feiern das DEFA-Kino, das Klick Kino würdigt den Filmpionier Edmund Edel, das Babylon Mitte den großen Regisseur Christopher Nolan.

9.10.2025

Die Musikerin Mona Mur sitzt vor einer roten Wand auf einem grünen Stuhl. Sie trägt eine Sonnenbrille und hält zwei Plattencover in der Hand. Auf einem Fernsehbildschirm ist der Schriftzug "Mona Mur" in einer Pixelschrift zu lesen.
Kinotipp der Woche Badass im Kino

Postpunk, Filmmusik und ein verspätetes Debütalbum: Die Musikdoku „Mona Mur In Conversation“ feiert Premiere im Lichtblick-Kino. Mona Mur kommt auch.

Von Andreas Hartmann

8.10.2025

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär
2
Frieden in Nahost Eine Atempause, aber keine Lösung
3
Werner Herzog auf Instagram Das Recht, offline zu sein
4
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug
5
Parlamentarische Demo-Beobachtung Polizisten schlagen Linken-Politiker*innen
6
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten