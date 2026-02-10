piwik no script img

Neue FührungspostenNächster Schritt zur europäischen Nato

Die USA fordern seit Langem mehr Verantwortung der Europäer in Sicherheitsfragen. Innerhalb der Nato wird nun umstrukturiert.

Bundeswehr-Brigadegeneral Christoph Huber führt die Truppenformation beim formalen Übergabeappell an in winterlicher Umgebung
Die Nato-Kommandostruktur ändert sich, Europa übernimmt mehr Verantwortung Foto: Alexander Welscher/dpa
Tanja Tricarico

Von

Tanja Tricarico

Die Ankündigung verlief nahezu geräuschlos, soll aber kurz vor einem der wichtigsten sicherheitsstrategischen Treffen des Jahres einen Pfeiler der Glaubwürdigkeit setzen. Wenige Tage vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz leiten die USA ihre Forderungen nach mehr Eigenverantwortung der Europäer in Sachen Sicherheit in die Wege. Mehr als einmal hatte US-Präsident Donald Trump lautstark verkündet, das von den USA dominierte Militärbündnis müsse zu einer Art „europäisch geführter Nato“ werden. Auch Vorgängerregierungen, wie etwa unter Barack Obama, hatten ähnliches, aber in deutlich sanfterem Ton geäußert. Nun wurden konkrete Schritte öffentlich.

Bereits Ende vergangener Woche haben sich die Mitglieder des Bündnisses auf eine Neusortierung der Kommandostruktur und Änderungen bei der Postenbesetzung geeinigt. Konkret heißt das, dass Großbritannien von den USA das Kommando über das sogenannte Joint Force Command in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia übernimmt, Italien bekommt von den USA das Kommando über das Joint Force Command in Neapel. Hinzu kommt: Deutschland und Polen werden sich beim Kommando über das Joint Force Command Brunssum in den Niederlanden abwechseln.

Mit dieser Rochade erhalten die Europäer deutlich mehr Gewicht und Verantwortung. Die USA bleiben aber weiterhin ein relevanter Akteur bei militärischen Einsätzen und sollen wichtige Kommandos der Luftwaffe (Ramstein in Rheinland-Pfalz) und der Landstreitkräfte in der Türkei weiterhin leiten. Neu dazu kommt das Seestreitkräftekommando in Northwood in Großbritannien. Schrittweise werden diese Änderungen in den kommenden Jahren umgesetzt.

Mehr Führungsjobs für Europa

Die Vereinbarung sei ein Schritt hin zu einer faireren Lastenverteilung innerhalb der Nato, hieß es in einer Mitteilung des Militärbündnisses. Das bedeutet auch mehr Führungsjobs für die europäischen Länder innerhalb des Militärbündnisses. Zugleich stellen die USA aber auch künftig den Posten des Oberbefehlshabers der Streitkräfte in Europa.

In rund zwei Wochen jährt sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine zum vierten Mal. Angesichts der neuen Bedrohungslage hatten etliche europäischen Staaten ihre Verteidigungshaushalte deutlich erhöht. Ein Marker ist das Fünf-Prozent-Ziel der Nato für Militärausgaben.

Laut Medienberichten dürfte Deutschland von den neuen Strukturen wohl mit am meisten profitieren. Zum Zuge kommen neben Drei- und Vier-Sterne-Generälen in den jeweiligen Kommandos auch andere Generalposten.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Nato #Donald Trump #Europa #Militär #Großbritannien #Italien #Verteidigung #Verteidigungspolitik #Europäische Union
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wolfgang Ischingersitzt vor einer blauen Wand und gestikuliert
Münchner Sicherheitskonferenz Zusammenkunft im Zeichen der Zerstörung

Vor dem Start der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende warnt Konferenzleiter Ischinger: Das internationale Regelwerk sei in Gefahr.

Von Pascal Beucker
Kanone für den Kampfpanzer Leopard 2A4
Deutsche Rüstungsexporte weiter hoch Rüstungsexporte in Höhe von 12 Milliarden Euro genehmigt

Der Umfang genehmigter Rüstungsexporte geht leicht zurück, Hauptempfängerland bleibt die Ukraine. Friedensgruppen kritisieren die Kooperation mit Golfstaaten.

Dänische Soldaten gehen im Hafen von Nuuk von Bord eines Patrouillenschiffes.
Nato plant Grönland-Einsatz Bündnis nimmt Kurs auf Arktis

Eine deutlich verstärkte Nato-Präsenz soll US-Präsident Trump vom Griff nach Grönland abhalten. Das Bündnis bestätigt jetzt ganz konkrete Planungen.

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Mehr Nachhaltigkeit durch Verzicht Ich sage nein, weil ich es kann
2
Massaker in Iran Die unsolidarische Linke
3
Physikerin über die deutschen Autobauer „Die Zukunft der Autobranche ist emissionsfrei“
4
AfD-Verbot Hört doch endlich zu!
5
Abschaffung der Demokratie Was ist Faschismus?
6
Brandmauer-Debatte Linke weist Vorwurf bewusster Zusammenarbeit mit AfD zurück