B ei meinem Auszug mit 19 habe ich aus dem Wohnzimmer meiner Eltern ein Buch mitgenommen, das immer noch in meinem Regal steht: „Harte Drogen – Weiche Drogen“. Das ist jetzt fast 15 Jahre her. Ich fand es edgy und witzig, dieses Buch zu besitzen.

Auf dem Cover sind in bester Mindmap-Manier die Namen verschiedener Drogen angeordnet. „Crack, Ecstasy, Koks, Speed, Tabak, Alkohol, Heroin, Gras, Schnüffelstoffe“ steht da.

In meiner vom Vice-Magazin geprägten Millennial-Sozialisierung war es „cool“, (fast) all das zu konsumieren. Ein Assoziiertsein zu Konsum hatte etwas Elitär-Cooles; nicht zu trinken, kein Speed zu ziehen, war spießig, langweilig, christlich, bieder. Das wusste ich, noch bevor ich selbst Drogen genommen hatte. Vielleicht wollte ich das Buch deshalb haben, ganz genau kann ich das nach so langer Zeit nicht beantworten. Ich hatte es nie gelesen.

Seit ich von zu Hause ausgezogen bin, trinke ich Alkohol, und seit ich in Clubs feiern gehe, nehme ich auch „die anderen Drogen“. Speed, Koks, Ketamin, MDMA, was halt so dazugehört, zum Lifestyle der coolen Kids, die Grafikdesign, Journalismus oder Malerei studieren, tätowieren, piercen und/oder im Club arbeiten. Und natürlich auch: Mephedron alias 3MMC, 4MMC. Mephedron hat meine Drogenpräferenzliste sofort gekapert und mich angefixt wie andere Heroin.

In meinem Feierumfeld ist es ähnlich, seit ein paar Jahren ist Speed auf Berliner oder Leipziger Clubtoiletten egal geworden, auf den iPhone-Displays ist ein neuer Main Character aufgetaucht: Mephe. Genug davon zu haben, ist elementar, es mit jemandem zu teilen wohlig-edel-verschworen; eine besondere Einladung.

„Es schiebt“ und schiebt und schiebt, und das Verlangen nachzulegen, ist manchmal schon nach zehn Minuten so stark, dass man sich direkt wieder vor den Toiletten zum Ballern anstellen könnte, wenn die Schlange nur nicht so lang wäre. Und man nicht gerade erst rausgestolpert gekommen wäre. Ein bisschen Würde möchte man dann doch behalten.

Die Tasche stinkt nach Katzenpisse

Meine Tasche stinkt nach langen Wochenenden in Clubs nach Mephe. Der Geruch wird oft mit Katzenpisse verglichen. Für mich riecht es einfach nur nach Mephedron. Stechend, unangenehm nimmt es alles ein und lässt sich kaum übersprühen oder rauswaschen.

Trotzdem besprühe ich mit Dufterfrischer meinen Geldbeutel, meinen Kalender, meine Termine – da erinnere ich mich: Ich muss Termine machen mit Leuten, die „sober“ sind, die mir davon erzählen wollen, für einen Text, an dem ich gerade arbeite. Für ein Magazin soll ich etwas über Sobriety – Nüchternheit – schreiben. Aber alles riecht noch nach Mephedron bei mir. Irgendwie unappetitlich. Dies hier ist quasi das ehrlichere, das gar nicht so sobere Nebenprodukt des Auftragstexts.

„Sobriety is Punk“, sagt Adam Munnings von der Berliner Partyreihe Lunchbox Candy in einem Video, das ich mir gespeichert habe. Das notiere ich mir. Mit Fragezeichen. Da fällt mir das Buch, das Drogenbuch, wieder ein und ich blättere darin. „Recht auf Rausch“, heißt ein Kapitel, im hinteren Teil sind Drogenberatungsstellen in ganz Deutschland verzeichnet.

Ich überlege, ob ich eine kleine Bahn Speed ziehen soll, bevor ich schreibe. Aber es ist schon halb neun, dann kann ich wieder nicht richtig pennen, und wirklich Sinn macht es nicht. Es wäre schon auch extrem unpassend. Oder?

Es war und ist für mich, für viele ganz normal, Drogen zu nehmen, um loszulassen, um Teil der Clubszene zu sein. Es ist der Mythos von verdrogten Nächten, die 30 Stunden lang gehen, die niemals Abfuck und immer nur gugu-gaga-but-still-instagramable sind, dem ich immer noch nachjage.

Der Mythos von „Ich war 24 Stunden im Berghain und ging mit einem Lächeln raus“. Und dann noch zur Afterhour. Und dann zur Arbeit, denn der Clubeintritt zahlt sich nicht von allein, jedenfalls nicht bei allen.

Es gibt seit meiner Jugend dieses edgy-sexy Bild für mich, das es zu erreichen gilt, und das Clubkultur zum Teil ausmacht – und was nur mit Konsum und Exzess erreichbar ist. Komplexe Welt, einfache Flucht. Das ähnlich klingende Wort mit „S“ kommt mir dabei nicht über die Lippen.

In den vergangenen Jahren wuchsen die professionelle Aufklärung und die Aufmerksamkeit für Safer Use und Aware­ness, also bewussteren, hygienischeren, irgendwie achtsameren Konsum. Was megagut ist, denn es steigt auch die Zahl derjenigen, die es nicht mehr so richtig im Griff hatten oder haben. Die die Nebenwirkungen nicht kennen oder nicht wahrhaben wollen. Die sich und ihre Freun­d:in­nen vernachlässigen, letztlich dann doch fast jedes Wochenende raus sind und dabei immer verwirrter und immer verschlossener werden. Mich eingeschlossen.

Ich kann mich gut daran erinnern, wie wichtig mir Andeutungen von Drogenkonsum in meinen ersten Texten waren. Es war ein subtiles, befriedigendes Gefühl: Wir, also die, die Drogen nehmen, kennen eine andere Welt als die anderen. Wir kennen Clubs und Techno und die Afterhours in Küchen mit DJs. Ich wollte nicht verkannt werden als jemand, der keine Drogen nahm, das wäre ex­trem peinlich gewesen. Heute ist das anders, diese Reflexion hier schreibe ich unter Pseudonym.

Damals war das Anstehen vor der Toilette die gemeinschaftlichste aller Betätigungen – noch vor dem gemeinsamen Tanzen auf der Tanzfläche. Und da passierte dann auch immer was: Emotional völligst offen wurden wirklich tiefe Gespräche geführt, dieses Gefühl von Verbundenheit und Liebe habe ich, vielleicht ist das nur folgerichtig – und traurig –, nicht mehr in dieser Konzentration und vernebelter Wahrhaftigkeit gespürt.

Meine persönlichen Drogenerfahrungen teile ich mit Millen­nials, die wie ich dazugehören wollten. Als vor ein paar Monaten die ARD-Dokumentation zum Vice-Magazine rauskam, das unter anderem sehr ausschweifend über Drogenkonsum berichtete, habe ich mich deutlich an die Prioritäten aus meiner Zeit als 25-jährige Studentin erinnert: Sex mit Männern, um Selbstwert zu erlangen; Dünnsein, um eben das zu erreichen und am besten noch girlboss-like auf irgendeine Art erfolgreich zu sein, damit Konsum als kontrastreiches Gimmick meine Persönlichkeit komplettiert, aber nicht als problematisch gilt.

Ich habe mein Leben im Griff, ich bin pünktlich, verlässlich, ich gehe in die Uni und arbeiten, also kann ich feiern. Und Drogen nehmen. Wie die bei der Vice. Feiern ist politisch, es ist wichtig; es ist Sehen und Gesehenwerden, auch von Männern. Ja, war halt so.

In den vergangenen Jahren wurde auch im Clubkontext viel über sexualisierte Gewalt berichtet. Wenig wird über Drogen gesprochen, die dabei eine Rolle spielen. Außer es geht um K.-o.-Tropfen in Drinks oder Needle Spiking (gewaltsam injizierte Beruhigungsmittel). Dann ist klar, wer Täter und wer Opfer ist. Sonst bleiben Drogen gerne am Rande, denn es hat schon was damit zu tun, aber, hm, es verschwimmt.

Zoé, Gründerin der Initiative Sober Nightlife, teilt Tipps zum nüchtern feiern bei Instagram und spricht einen oft vergessenen Punkt an: „Sicherheit im Zusammenhang mit übergriffigen Situationen ist in der Diskussion ein wichtiges Thema für mich. Ich fühle mich wesentlich sicherer, seit ich nüchtern bin“, erzählt sie mir. Eigene Grenzen zu kommunizieren, weirde Situationen schneller zu erfassen, all das gehe besser und unmissverständlicher. Und die von Clubs eingesetzten Awareness-Teams können eben nicht immer alles überall im Blick behalten.

Alisa ist Ergotherapeutin, und ich interviewe sie am Telefon zum Thema Sobriety. Ich bin draußen und spaziere die Allee vor meiner Haustür entlang. Seit sechs Tagen habe ich nicht mehr geballert. Seit ich an dieser Geschichte schreibe. Alisa ist seit vier Jahren drogenfrei. Seit sie nüchtern sei, könne sie Grenzen besser setzen, ähnlich wie Zoé.

Das horny-filmige Gefühl sei eben nicht mehr da, wenn man nüchtern tanzt, sagt Alisa. Sie kann sich noch genau an eine Situation in einem Leipziger Techno-Club erinnern: „Rechts und links von mir war jeweils ein Typ. Und ich hatte das Gefühl, dass sie sich abgesprochen haben, über meinen Kopf hinweg. Der eine tanzte mich dann an, kam unangenehm nah. Als ich ihn abgewehrt hatte, fing der andere an, mich zu betatschen.

Scheiß Situation und ich wünschte mir, es wäre nicht dazu gekommen, aber ich war trotzdem extrem erleichtert, nüchtern zu sein. Ich hatte gesehen, dass die zwei irgendwie merkwürdig waren und konnte deshalb für mich einstehen. Ich habe mich keine Sekunde gefragt, ob ich mir das nur eingebildet habe.“

Darüber habe ich den restlichen Tag nachdenken müssen. Ich wurde in meinem Leben zwei Mal vergewaltigt, beide Male stand ich unter Drogen, beide Male passierte „es“ im Feierkontext. Einmal war ich komatös-betrunken und schlief ein, das andere Mal war es Alkohol und Kokain. Ich gebe mir nicht die Schuld daran. Ich wäre nicht vergewaltigt worden, hätte mich kein Mann vergewaltigt. Und doch: Ich hätte mich besser wehren können, ich hätte mich der Situation viel früher entziehen können, wäre ich nicht so betrunken oder druff gewesen, nehme ich an.

Ich betrachte die Umstände, nicht die Schuld. Die Scham darüber, dass ich selbst nicht (mehr) klar sagen konnte, was ich nicht will; die Scham darüber, dass ich mich in eine Situation gebracht hatte, aus der ich nicht ohne Weiteres herauskam, nicht mehr nach Hause fahren konnte. Das hat mit dazu geführt, dass diese Vergewaltigungen passiert sind. Mir passiert sind. Es gibt ihn, den Worst Case.

Aber irgendwie hat man, nein, habe ich, einfach immer nur gemacht, mitgemacht, wenig darüber nachgedacht, sicher auch wenig(er) gewusst, welche Konsequenzen mein Konsum auf dieser Ebene haben kann. Dass es gefährlicher sein kann, drüber zu sein, als Frau. Ich weiß mittlerweile, dass ich damit nicht alleine bin. Freun­d:in­nen haben ähnliche Situationen erlebt. Und letztlich wurde nicht mehr darüber gesprochen, weil man es nicht ausreichend gut erklären konnte, was schieflief. Alles war „irgendwie filmig“, aber es geht auch alles irgendwann vorbei. Nach dem Auskatern wird es besser sein. Das habe ich mir damals gesagt. Und weiterkonsumiert, weitergemacht.

Ich habe mich schon öfter gefragt, wann der richtige Zeitpunkt ist aufzuhören. Aber irgendwas war immer: die letzten Partys hier, ein Geburtstag, irgendwo Gästeliste. Ich bildete mir ein, nur so kann ich schreiben. Die besseren Texte habe ich aber tatsächlich geschrieben, wenn ich nichts nehmen konnte – wenn ich einen wichtigen Termin hatte, bei Veranstaltungen rein beruflich war. Oder als mein Vater gestorben war und ich Angst vor einem Horrortrip hatte.

Einmal hatte ich es geschafft, sechs Wochen nichts zu ziehen. Sechs Wochen nüchtern zu sein, war toll. Noch toller war es aber, anschließend mit „gutem Gewissen“ wieder zu ziehen. Sechs Wochen nüchtern sein hieß nämlich, sechs Wochen nicht feiern zu gehen.

Der Plot-Twist heißt Sobriety

Gar nicht so unüblich und doof, wie mir David aus Berlin bestätigt. Er ist sober – und auch erst nach einer Weile wieder feiern gegangen. Zu viele Trigger, zu viel Versuchung. „Im Club sind dann manchmal doch Situationen, die es einem schwer machen“, erzählt er mir. David ist seit 122 Tagen clean und arbeitet seit über zehn Jahren im Nachtleben.

Er hat den Absprung mit einer ambulanten Drogentherapie geschafft; allein hatte es vorher nicht geklappt. Was war der Moment, an dem er nicht mehr wollte? Oder: Aufhören konnte? Seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht, nachdem er sie wegen einer durchzechten Nacht versetzt hatte.

Bei Josiane war es ein ähnlicher Moment. Sie ist seit vier Jahren nüchtern, hat davor Alkohol getrunken und Kokain genommen. Als sie an einem Abend ihren Abgabetermine für einen beruflichen Auftrag verpennte, weil sie gekokst und getrunken hatte, merkte sie: Nein, so will ich nicht sein. „Ich mochte die Person nicht mehr, die ich war“, erzählt sie.

Die beiden arbeiten weiter im Nachtleben, David in der Technikcrew einer großen Berliner Location und Josiane als DJ. Es geht also, Sobriety und Clubleben ist kein Widerspruch. Wenn mir bisher jemand erzählt hat, dass er:­sie nüchtern ist, nicht ballert oder trinkt, dann sagte ich: „Wie nice, dass du trotzdem feiern gehst.“ Trotzdem – schon, na ja, dumm.

Nüchternheit provoziert oft Kommentare von denen, die konsumieren, das sagen mir fast alle, die sober sind und mit denen ich gesprochen habe. Von „Was willst du dann hier?“ und „Ich will ja auch weniger nehmen“ bis zu Nachäffen oder Fragen:„What kind of DJ are you?!“ Es sei anstrengend, immer auf die einzugehen, die Drogen nehmen und sich unangenehm gespiegelt fühlen. Großes Learning meinerseits: Einfach nix sagen. Vor allem nicht: „Wie nice, dass du trotzdem feiern gehst.“

Wie endet dieser Text? Mit einem Happy End, einer krassen Erkenntnis? Ich weiß es nicht. Alkohol war nie mein Problem, dachte ich zumindest – aber zwei, drei Sekt haben nicht selten dazu geführt, dass ich mich Mephedron und Speed zugewandt habe. Ich habe mich immer wieder um die spitzen, beige-weißen Körnchen bemüht, auch dann, wenn es absolut nicht hätte sein müssen – alleine, zu Hause, Kristalle geknackt, unter Backpapier. Um nochmal rauszugehen, zum Rewe, in die Stadt, eine Runde im Park.

Der Weg war dann viel netter, eine Zigarette dabei rauchen und Musik hören, schon redete ich mir ein, das sei „Me-Time“. Absurd. Am nächsten Tag war der Rachen manchmal wie aufgeschlitzt, wenn es ganz schlimm wurde, war die Stimme weg, die Stimmung eh, aus der Nase läuft dazu noch unaufhörlich gelber Rotz. Definitiv nicht die beste Zeit, die ich hatte.

Im Club mit anderen konsumieren und „sich dumm machen“, ja, das schon eher. Aber wirklich-wirklich das Schönste, das war es auch nicht. Eine Sache hängt mir dabei nach: Mein Vater hat manchmal angerufen, und ich bin nicht ans Telefon gegangen. Nicht, weil ich nicht mit ihm reden wollte – aber ich war zu druff und hab dann oft genug vergessen zurückzurufen. Das kann ich nicht mehr nachholen.

Es wird und wurde am Ende durch Speed, Koks, Mephe und Co nichts besser. Zumindest nicht nachhaltig, wie auch. Mit den Jahren wird es nur immer schwerer, eine sinnvolle Gleichung daraus zu stricken. Vielleicht hätte ich früher den Satz „Sobriety is Punk“ hören sollen. Früher das Buch aus dem Wohnzimmer meiner Eltern lesen sollen. Mir mehr Gedanken um den allgegenwärtigen, normalisierten Konsum im Club machen sollen; der das Club­life mitunter so erstrebenswert-anders erscheinen lässt. Hätte, hätte, hätte.

Gerade, jetzt in diesem Moment, da habe ich die Hoffnung, dass das Schönste vielleicht doch erst noch kommt. Ohne Ballern.