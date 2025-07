D er Wohnungsmarkt steckt in der Krise. Das bekommen vor allem Wohnungssuchende in Großstädten zu spüren, wo der Wohnraum besonders knapp und entsprechend teuer ist. Laut einer Analyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung sind die Mieten bei neuen Verträgen zwischen 2010 und 2024 um 80 Prozent gestiegen. Unterdessen schrumpft der bundesweite Bestand an günstigen Sozialwohnungen. In 16 Jahren hat er sich etwa halbiert, geht aus einer Anfrage der Linken im Juni 2024 hervor.

Um Student:innen, Azubis und anderen Städ­te­r:in­nen mit wenig Geld trotzdem eine günstige Bleibe zu ermöglichen, könnt ihr euch zusammentun und ein selbstverwaltetes Wohnheim bauen. Dass das geht, zeigte 2023 eine Gruppe aus Heidelberg. Im Rahmen des Collegium Academicum entstand dort Wohnraum für 250 Menschen.

Inhaber des 21 Millionen Euro teuren Neubaus sind ein Verein, dem die Be­woh­ne­r:in­nen angehören, und das Mietshäuser Syndikat. Sie sollen dauerhaft niedrige Mieten für jetzige und künftige Mie­te­r:in­nen sicherstellen. Wie auch ihr euer selbstverwaltetes Wohnheim baut, zeigen wir in diesem Rezept.

Was du brauchst:

konstantes Teamwork

eine Portion Glück

Schwierigkeitsgrad sehr schwer Zubereitungszeit 8 bis 10 Jahre Personen Je mehr, desto besser. Mindestens aber 20 helfende Hände Der Nährwert 375 Euro kostet ein WG-Zimmer in dem selbstverwalteten Wohnheim Collegium Academicum in Heidelberg. Im Rest der Stadt liegt die Durchschnittsmiete für ein Zimmer bei 550 Euro. Gut zu wissen Eine Möglichkeit, Wohnraum langfristig dem Markt zu entziehen, wäre, den Hausbesitz als GmbH zu organisieren. Ei­gen­tü­me­r:in­nen dieser Haus-GmbH sind dann ein Verein aus Be­woh­ne­r:in­nen und das Mietshäuser Syndikat. Letzteres ist eine Organisation, unter der sich bundesweit verschiedene selbstverwaltete Wohnprojekte versammeln. Bei Entscheidungen, die den Verkauf des Hauses angehen, hat das Syndikat ein Vetorecht.

Die Zubereitung

1 Tut euch zusammen

Für euer Wohnheim braucht ihr viele helfende Hände, zu Beginn reichen aber die von zehn Personen. Kümmert euch gut umeinander, ihr werdet den Zusammenhalt brauchen. Gemeinsam müsst ihr überlegen, wie ihr euer Wohnheim gestalten möchtet, wer später einziehen und welche Nachhaltigkeitskriterien es erfüllen soll.

2 Vernetzt euch in eurer Stadt

Seht nach, ob eure Stadt An­sprech­part­ne­r:in­nen für innovatives Bauen hat oder andere ein ähnliches Projekt angehen. Ein guter Draht in die Stadtverwaltung kann euch bei der Suche nach einem passenden Grundstück helfen.

3 Gründet …

… einen Verein, dem eine GmbH gehört, mit der ihr dann Geschäfte abwickeln könnt. So stellt ihr sicher, dass das Gebäude allen gehört und ihr an wichtigen Stellen mitsprechen dürft.

4 Begeistert andere für euer Projekt

Ihr werdet Summen im Millionenbereich brauchen. Also stellt euch auf die Marktplätze und werbt um Direktkredite für das Wohnheim. Die kleinen Kredite von Privatpersonen fließen ohne den Umweg einer Bank an euch und ihr zahlt sie später mit Zinsen zurück. Führt sorgfältig Buch. Der Schritt kann fünf bis zehn Jahre dauern.

5 Findet ein Grundstück

Jetzt braucht ihr die Portion Glück: Über euer großes Netzwerk erfahrt ihr von freien Grundstücken. Geht auf die Ei­gen­tü­me­r:in­nen zu und begeistert sie von eurem Projekt. Vielleicht lassen sie sich dann auf einen Sonderpreis ein. Habt ihr Erfolg, könnt ihr mit einem Architekturbüro erste Pläne entwickeln. Das hilft, sich auf weitere Förderung zu werben.

7 Schafft Tatsachen

Besorgt euch über Banken weitere Kredite und kauft das Grundstück! Dann könnt ihr endlich bauen und währenddessen weitere Mitbewohnis suchen. Schaltet Annoncen, gestaltet ein faires Auswahlverfahren und bindet die neuen Mit­be­woh­ne­r:in­nen in die Arbeiten ein. Geheimtipp: Wenn ihr beim Bau mit anpackt, könnt ihr die Kosten weiter senken.

8 Juhu, der Einzug!

Das Wohnheim steht und die ersten tragen ihre Umzugskisten in die frisch gebackenen Zimmer. Herzlichen Glückwunsch, eure Arbeit hat sich ausgezahlt! Nun könnt ihr euer neues Zuhause genießen und die Kredite abbezahlen.