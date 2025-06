Bad Freienwalde dpa | Nach dem gewaltsamen Angriff auf ein Fest für Vielfalt und gegen rechts in Bad Freienwalde in Brandenburg ist die Polizei am Morgen mit Durchsuchungen gegen einen 21 Jahre alten Verdächtigen vorgegangen. Er sei durch Aussagen eines Augenzeugen in den Fokus der Ermittlungen gerückt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder). Seine Wohnräume und die seiner Eltern seien am Morgen durchsucht worden.

Die Ermittler stellten Bekleidung und Mobilfunkgeräte sicher, wie die Sprecherin sagte. Der Verdächtige sei erkennungsdienstlich behandelt worden. Zu den Vorwürfen habe er sich nicht geäußert.

Nach dpa-Informationen ist der Verdächtige der rechtsextremistischen Szene zuzuordnen. Die Staatsanwaltschaft wollte dazu bislang keine Angaben machen. Auch zu den Orten der Durchsuchungen äußerte sich die Behörde nicht.

In Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) im östlichen Brandenburg war es am vergangenen Sonntag zu einem Angriff einer Gruppe teils Vermummter auf eine Veranstaltung für Vielfalt und Toleranz gekommen. Es wurden laut Polizei mindestens zwei Menschen leicht verletzt. Initiativen sprachen von einem rechtsextremistischen Angriff. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.