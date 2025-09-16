piwik no script img

Nach der Ermordung Charlie KirksKriegserklärung von rechts oben

Nach dem Mord am extrem rechten Aktivisten Charlie Kirk sagt die US-Regierungsspitze der politischen und gesellschaftlichen Linken den Kampf an.

J.D. Vance moderiert eine Folge der "Charlie Kirk Show" im Weißen Haus
Der rechte Hetzer J.D. Vance moderiert eine Folge der „Charlie Kirk Show“ im Weißen Haus Foto: Doug Mills/The New York Times/ap/dpa
Bernd Pickert
Von Bernd Pickert

Berlin taz | Vier Tage nach der Ermordung des extrem rechten Aktivisten und einflussreichen Trump-Unterstützers Charlie Kirk geht der innerste Machtkreis um den US-Präsidenten in die Offensive gegen die politische Linke. Am Montag fungierte Vizepräsident J D Vance aus seinem Büro im Weißen Haus als Host der Charlie Kirk Show. Zu Gast hatte er Trumps Vize-Stabschef Stephen Miller, und der kündigte an, alle den Bundesbehörden zur Verfügung stehenden Mittel ausnutzen zu wollen, um „die weitreichenden terroristischen Netzwerke“ zu zerstören, die zur Ermordung Charlie Kirks geführt hätten. Damit seien NGOs und sonstige linke Organisationen gemeint, die politische Gewalt beförderten, jemanden wie Charlie Kirk dämonisiert und entmenschlicht und damit zu seiner Ermordung beitragen hätten.

Vance bekräftigte das Vorhaben. Die Antifa – bekanntermaßen keine feststehende Organisation – müsse verboten werden. Das hatte in der Vergangenheit auch Donald Trump immer wieder gefordert.

Dabei war selbst am Montag, als – aufgrund der achtstündigen Zeitverschiebung nach Redaktionsschluss der taz – die Staatsanwaltschaft in Utah die Anklage gegen den mutmaßlichen 22-jährigen Täter Tyler Robinson veröffentlichen wollte, über dessen Motiv, ideologische Ausrichtung oder gar Vernetzung rein gar nichts bekannt. Der Angeklagte kooperiere nicht mit den Ermittlern, hieß es. Übersetzt bedeutet das: Er schweigt.

An der Überzeugung der MAGA-Führung, es sei nunmehr an der Zeit, gegen ihre politischen Gegner mit aller Staatsgewalt vorzugehen, ändert das nichts. Selbst der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson hielt sich mit einseitigen Schuldzuweisungen nicht zurück, als er am Sonntag in der TV-Show „Face The Nation“ auftrat. Dabei hatte Johnson nur wenige Sätze vorher davon gesprochen, die politischen Führer des Landes müssten sich im Ton mäßigen.

Die gesamte Rechte spricht Charlie Kirk heilig

Auch Charlie Kirks trauernde Witwe Erika trug zur aufgeheizten Stimmung bei: Ihr Weinen werde als „Schlachtruf“ um die Welt gehen – die Mörder ihres Mannes hätten keine Ahnung, was sie da entfesselt hätten, sagte sie am Wochenende.

Erhellend war in der von J D Vance gehosteten Sondersendung allerdings, dass Vance und Miller den großen Einfluss Kirks auf Trumps Entscheidungen bestätigten. Vance erzählte offen, dass er Kirk zu großen Teilen zu danken habe, weil der sich für seine Nominierung als Trumps Vizepräsident stark gemacht habe. Und in der Übergangsphase der Regierungsbildung sei Kirk an nahezu allen Entscheidungen maßgeblich beteiligt gewesen, ob es um Personalfragen oder Dekrete ging.

In der gesamten Rechten wird Kirk in diesen Tagen heiliggesprochen: als Christ, liebender Ehemann und Vater, Verfechter freier Rede und konservativer Werte. Im Umkehreffekt wird allen, die auf Kirks tatsächliche rassistische, frauenfeindliche, verschwörungstheoretische und rechtsextreme Positionen hinweisen, unterstellt, sie feierten seine Ermordung.

Das Besondere in diesem Fall: Solche Verdrehungen kommen nicht von irgendwelchen spinnerten rechten Youtubern, sondern direkt aus dem Weißen Haus, dem Justizministerium, dem Heimatschutzministerium und der Spitze des FBI. FBI-Direktor Kash Patel hatte in der vergangenen Woche seinen Auftritt bei der Pressekonferenz in Utah nach der Festnahme des mutmaßlichen Täters mit den Worten beendet: „An meinen Freund Charlie Kirk: Ruh dich jetzt aus, Bruder. Wir halten Wache. Wir sehen uns in Walhalla.“

Und am Montag kündigte Donald Trump an, die New York Times zu verklagen, weil sie „illegale Wahlkampfhilfe“ für Kamala Harris geleistet hätten und immer gegen ihn berichtete. Im Ergebnis geht in diesen Tagen eine echte Angst durch die USA. Es ist die Furcht davor, die Regierung könnte die Ermordung Charlie Kirks nutzen, um gegen absolut alle vorzugehen, die den laufenden autoritär-faschistischen Staatsumbau kritisieren. Eine Methode, die insbesondere in Deutschland historische Vorbilder hätte.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #USA unter Trump #J.D. Vance #Charlie Kirk #Politische Morde
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ted Cruz übermalt ein Schild mit einem Schriftzug

Nach dem Attentat auf Charlie Kirk

Trumps Vizestabschef fordert Jagd auf Linke

Stephen Miller will den Tod von Charlie Kirk für einen Gegenschlag nutzen. Auch den ZDF-Korrespondenten in Washington hat die US-Regierung im Visier.
Von Leon Holly
Dieses vom Büro des Gouverneurs von Utah veröffentlichte Foto zeigt Tyler Robinson

Mord an Charlie Kirk

Todesschütze aus republikanischem Hause

Wenige Tage nach dem Mord an dem ultrarechten US-Influencer ist ein Tatverdächtiger gefasst. Unter Verdacht steht ein 22-Jähriger, der in einem konservativen Umfeld aufgewachsen ist.
Charlie Kirk verteilt Hüte, er trägt ein weisses T-Shirt mit der aufschrift "Freedom" - hinter einer Absperrung stehen junge Menschen, die einen der Hüte fangen wollen

Politische Gewalt in den USA

Der Tod des Charlie Kirk

Er war für Trumps MAGA-Bewegung mehr als nur ein erfolgreicher Influencer. Seine Ermordung ist eine Zäsur.
Von Bernd Pickert

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Aktivistin über Autos in der Stadt

„Wir müssen Verbote aussprechen“

2

Prozess um verprügelte Neonazis

Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.

3

Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen

Kein Bock auf Sahra

4

Rüstungsgüter für Krieg in Gaza

Staatssekretär wollte Waffenexporte für Israel stoppen

5

Aufnahme gefährdeter Af­gha­n*in­nen

Dobrindts Tricksereien untergraben den Rechtsstaat

6

Soziologin über AfD

„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“