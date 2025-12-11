piwik no script img

Nach Rückzug aus der PolitikNeuer Job für Kevin Kühnert

Ex-SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert will künftig außerparlamentarisch gegen die Finanzlobby kämpfen. Er geht zur Organisation „Finanzwende“.

Porträt von Kevin Kühnert
Nach mehr als einjähriger Pause will Kevin Kühnert wieder mitmischen, und zwar als Anti-Finanz-Lobbyist Foto: dpa

afp | Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat einen neuen Job: Bei der Organisation Finanzwende werde er die Leitung des Bereichs Steuern, Verteilung und Lobbyismus übernehmen, erklärte der Verein am Donnerstag. Kühnert bringe seine Erfahrung aus der politischen Arbeit und seine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit mit zu Finanzwende.

Kühnert war im Oktober vergangenen Jahres als SPD-Generalsekretär zurückgetreten und hatte bei der Wahl im Februar auch nicht erneut für den Bundestag kandidiert.

„Finanzwende ist auf dem besten Weg, ein effektives Gegengewicht der Finanzlobby zu werden – und ich möchte aktiv dazu beitragen, dass dieses Mammutprojekt gelingt“, sagte Kühnert zu seiner neuen Tätigkeit. „Extreme Ungleichheit verbaut nicht nur Lebenschancen. Sie verzerrt auch zunehmend Debatten in Medien und Politik.“

Reichtum werde weltweit „immer offener als Machtinstrument missbraucht“, fuhr Kühnert fort. Nötig seien „starke überparteiliche Anstrengungen, um sich dem entgegenzustellen“. „Daran arbeite ich ab sofort bei Finanzwende aktiv mit“, sagte Kühnert. Finanzwende-Mitgründer Gerhard Schick begrüßte Kühnerts Schritt „außerordentlich“.

Gründung nach Finanzkrise

Finanzwende hat nach eigenen Angaben mehr als 17.000 Mitglieder und wurde 2018 anlässlich des zehnten Jahrestages der Lehman-Brothers-Pleite gegründet. Der Verein fordert nach eigener Darstellung „stabilere, faire und nachhaltige Finanzmärkte“.

Kühnert war ab 2021 SPD-Generalsekretär, ehe er im Oktober 2024 überraschend zurücktrat. Zuvor war er seit November 2017 Vorsitzender der Jusos gewesen. Von Dezember 2019 bis Dezember 2021 war Kühnert dann auch stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Kevin Kühnert #Finanzen #SPD
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Kevin Kühnert, Generalsekretaer der SPD, steht neben einer Büste von Helmut Schmidt.
Kevin Kühnerts Werdegang Ein echter Sozialdemokrat

Er soll als Generalsekretär die SPD-Botschaft ins Land tragen. Wie der einstige Scholz-Verhinderer nun den Kanzler promotet – und zu welchem Preis.

Von Anna Lehmann
Kevin Kuehnert steht vor einem Gemälde
Kevin Kühnert über 160 Jahre SPD „Schröder hat sich entschieden“

Von Askese hält Kevin Kühnert wenig. Er wirbt lieber für den aktiven Staat in der Öko-Transformation. Ein Gespräch über Umverteilung, Ex-Vorsitzende und 160 Jahre SPD.

Interview von Anna Lehmann und Stefan Reinecke
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Wolfram Weimer und Gott Wenn der fromme Wunsch zum „Fakt“ wird
2
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach
3
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
4
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
5
Hautfarben-Chart in ARD-Show „Die 100“ Befremdlich und falsch
6
Klauen lernen Das Fest der Diebe