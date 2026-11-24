Die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus hat ihr umstrittenes Fraktionsmitglied Vanessa Emde ausgeschlossen. Am späten Dienstagnachmittag stimmten 33 von 43 anwesenden Fraktionsmitgliedern für einen Ausschluss. 6 votierten dagegen, 4 enthielten sich. Für die laut Satzung nötige Zweidrittelmehrheit waren 30 Ja-Stimmen erforderlich.

„Wir haben uns das nicht leicht gemacht“, sagte Fraktionschef Tobias Schulze in einer anschließenden kurzen Pressekonferenz. Man habe am Ende keine Möglichkeit mehr zur Zusammenarbeit mit Vanessa Emde gesehen. Es hatte laut Schulze in der Fraktion einhellige Kritik an Emdes Verhalten gegeben. Emde hatte sich Mitte Oktober in einer Videobotschaft von einem gemeinsam mit den Grünen und der SPD in einer Vorsondierung formulierten Papier distanziert, dass das Existenzrecht Israels bestätigt.

Der Ausschluss beziehe sich auf das fehlende Vertrauensverhältnis in der Fraktion, sagte Schulze. „Er bezieht sich explizit nicht darauf, dass jemand von außen diesen Ausschluss gefordert hätte.“ Grüne und SPD hatten zuvor in unterschiedlicher Stärke klargemacht, dass sie keine Koalition mit der Linkspartei bilden würden, wenn Emde Fraktionsmitglied bleibt.

Fraktionschefin Elif Eralp (r.) auf dem Weg in die Sitzung, in der es um Vanessa Emdes Ausschluss ging Foto: Jens Kalaene/dpa

„Wer für uns antritt, der übernimmt Verantwortung für das, was wir erreichen wollen“, ergänzte die Landesvorsitzende Kerstin Wolter, die auch der Fraktion angehört. Sie betonte, dass der Ausschluss Emdes nichts an der Position der Fraktion zu Palästina ändern soll.

Schulzes Co-Fraktionsvorsitzende Elif Eralp, die in der angestrebten rot-grün-roten Koalition Regierende Bürgermeisterin werden will, nahm an der Pressekonferenz nicht teil. Laut Wolter leitete sie parallel die nach Ausschluss Emdes als Tagesordnungspunkt 1 fortgesetzte Fraktionssitzung.

Als Emde den Sitzungssaal 311 verließ, gab es Juchzer und Applaus von Unterstützern. Eine Frau umarmte sie und führte sie in einen Flur. Unterstützer blockierten den Zugang zum Parlamentsflur.

Hannah Bruns, zentrale Stimme in der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Palästinasolidarität, gegen die ein Parteiausschlussverfahren im Gange ist, kritisierte den Ausschluss. Die Positionen, für die Emde in den vergangenen zwei Monaten kritisiert wurde, sah sie in einem Fernsehinterview durch Positionen der Linkspartei gedeckt.

Die Fraktionsspitze hatte bereits vor einer Woche beantragt, Emde auszuschließen. Laut Satzung musste bis zur Abstimmung eine Woche vergehen und Emde in der Fraktionssitzung Gelegenheit zur Stellungnahme haben.

Kritik aus Neukölln und von Vanessa Emde

Der Neuköllner Bezirksverband der Linkspartei kritisierte die Entscheidung der Fraktion hart. „Der Ausschluss von Vanessa Vedi Emde ist ein schwerer politischer Fehler“, äußerte sich der Verband in einer Pressemitteilung. „Ihr Ausschluss folgt auf eine wochenlange Kampagne, in der falsche Antisemitismusvorwürfe instrumentalisiert wurden.“

Emde selbst ging die Linksfraktion kurz nach dem Ausschluss hart an: „Die Entscheidung ist eine Zäsur für die Linke und hat gezeigt, dass die mediale Hetzkampagne ihre Wirkung entfaltet hat und dass meine Fraktion, meine ehemalige Fraktion, offensichtlich unter dem Druck von SPD und Grünen eingebrochen ist.“ Sie rief Parteimitglieder, die mit ihr solidarisch sind, dazu auf, die Linkspartei nicht zu verlassen. „Bitte bleibt. Ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein, und wir werden uns organisieren“, sagte sie.

Sie selbst will als Fraktionslose Mitglied des Abgeordnetenhauses bleiben. Der Linkspartei-Landesvorstand hatte sie vergeblich aufgefordert, ihr Mandat aufzugeben. Emde hatte bei der Wahl am 20. September ihren Wahlkreis in Neukölln-Nord mit rund 46 Prozent der Stimmen gewonnen. Damit lag sie über 20 Prozentpunkte vor dem Zweitplatzierten, einem Grünen-Bewerber.

SPD erfreut

Die Landesspitze der SPD zeigte sich erfreut über Emdes Ausschluss. „Es ist gut, dass die Linke jetzt für Klarheit gesorgt hat“, äußerten sich die Vorsitzenden Steffen Krach und Bettina König. Die Debatte habe die laufenden Gespräche über eine rot-grün-rote Koalition erheblich belastet. „Diese Klarheit, dass wir Antisemitismus gemeinsam bekämpfen und jüdisches Leben schützen, werden wir auch im Koalitionsvertrag festschreiben“, kündigten die Vorsitzenden an. Krach hatte in der Talksendung Markus Lanz vor knapp vier Wochen für den Fall einen Emde-Verbleibs in der Linksfraktion gesagt: „Dann werden wir keine Koalition haben.“

In die Debatte schaltete sich auch der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) ein, Stephan Wehn. Für ihn zeigt das Abstimmungsergebnis mit zehn Abgeordneten, die Emdes Ausschluss nicht unterstützten, „dass es eben nicht allein um Frau Emde geht.“ Es gebe in der Fraktion Sympathisanten, die antisemitisches und polizeifeindliches Gedankengut teilen. „Grüne und SPD sollten sich nicht blenden lassen“, äußerte sich Wehn via Pressemitteilung.

In dieselbe Richtung äußerte sich der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. „Der Ausschluss von Frau Emde aus der Linksfraktion ist zwar vollzogen. Aber damit wurde nur ein erster Schritt getan. Denn Frau Emde ist beileibe kein Einzelfall.“