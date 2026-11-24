A m 25. November sollte sich alles um den Aktionstag gegen Gewalt an Frauen drehen. Passenderweise wurde ein aktuelles Bundeslagebild zu häuslicher Gewalt veröffentlicht, das einen Anstieg von Straftaten gegen Frauen und Mädchen zeigt. Und engagierte Jour­na­lis­t*in­nen bemühen sich darum, Erfahrungsberichte von Betroffenen zu teilen.

Viele Menschen kämpfen also unermüdlich darum, dass das Thema Gewalt gegen Frauen ins Rampenlicht gestellt wird, und dafür, dass wir uns niemals an diese Gewalt gewöhnen dürfen. In diesem Zusammenhang wirkt es beklemmend, dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) keinen Anlass sieht, eine Dunkelfeldstudie zum Thema Sexismus bei der Polizei durchzuführen.

Seine Weigerung geht aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Darin heißt es: „Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand sieht die Bundesregierung keinen Anlass, eine Dunkelfeldstudie im Sinne der Fragestellung durchzuführen.“ Und überhaupt würden sich das Bundeskriminalamt und die Bundespolizei schon selbst um „entsprechende Vorkommnisse“ kümmern und mögliche Betroffene unterstützen. Wie wir wissen, ist die Polizei bekanntlich sehr gut darin, sich selbst unabhängig zu überprüfen.

Das Bundesinnenministerium rechtfertigt dabei ernsthaft die Absage unter anderem damit, keine Angaben zur Zahl der gemeldeten Fälle von Sexismus und sexuellen Übergriffen gegen Frauen bei der Polizei vorliegen zu haben. Müssen wir unseren Po­li­ti­ke­r*in­nen noch mal erklären, dass eine Dunkelfeldstudie sich mit nicht erfassten Vorfällen beschäftigen würde? Oder sollten wir sie lieber daran erinnern, dass es bislang weder bei der Bundespolizei noch beim BKA überhaupt eine systematische Erfassung von sexualisierten Übergriffen gibt?

Vorbild Bundeswehr

Selbst der Polizeibeauftragte des Bundes, Uli Grötsch, hat mehrfach erklärt, dass Sexismus auch bei der Polizei ein Problem sei. In seinem diesjährigen Tätigkeitsbericht schilderte er Fälle von Polizistinnen, die von sexuellen Beleidigungen bis hin zu Übergriffen durch ihre Kollegen und Vorgesetzten berichteten. Grötsch kündigte daraufhin an, sich die Erkenntnisse der Dunkelfeldstudie der Bundeswehr ansehen zu wollen und zu prüfen, ob diese auf die Polizeibehörde des Bundes übertragbar seien.

Besagte Studie ist vor knapp zwei Wochen erschienen und hat das enorme Ausmaß der sexualisierten Gewalt innerhalb der Bundeswehr sichtbar gemacht: 72 Prozent aller befragten Soldatinnen und 31 Prozent der Soldaten gaben an, in ihrer Dienstzeit mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein.

Das Dunkelfeld ist somit drei- bis sechsfach größer als die Zahl der offiziell gemeldeten Vorfälle. Überraschend ist das kaum, macht aber das Offenlegen dieser Missstände umso wichtiger. Denn nur so können auch Konsequenzen folgen – wie sie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) angekündigt hat: 34 Maßnahmen, die zwar sexuelle Übergriffe in der Bundeswehr kaum ausrotten werden, aber doch ein Eingeständnis und ein Anfang sind.

Auch das Sächsische Institut für Polizei und Sicherheitsforschung (SIPS) hat diesen Oktober erste Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Geschlecht und Polizei“ veröffentlicht. Dabei berichteten Po­li­zis­t*in­nen aus Sachsen von ungewolltem Anfassen, Griffen unter den Rock, von Beleidigungen und unangemessenen Einladungen im Dienst. Laut der Studie würden die Vorfälle durch die hierarchische Abhängigkeit und den starken Gruppenzwang erleichtert – ähnlich wie bei der Bundeswehr.

Es gibt also mehr als genug Gründe, sich dem Thema sexualisierte Gewalt innerhalb der Institution Polizei zu widmen. Die ersten Untersuchungen zu dem Thema legen bereits jetzt nahe, dass es sich hierbei nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein System, das auf Machtmissbrauch und einer Kultur des Wegschauens fußt. Arroganz und fehlende Daten schützen Frauen jedenfalls nicht vor Gewalt, sie schützen nur die Täter.