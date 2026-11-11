afp/epd/rtr | Sexualisiertes Fehlverhalten ist in der Bundeswehr weit verbreitet – am häufigsten betroffen sind Soldatinnen. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Dunkelfeldstudie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw). Am häufigsten kommt es demnach zu verbalen Belästigungen. So gaben, bezogen auf die gesamte Dienstzeit, 72 Prozent der Soldatinnen und 31 Prozent der Soldaten an, mindestens einmal verbal belästigt worden zu sein.

Das Dunkelfeld ist demnach drei- bis sechsfach größer als die Zahl der offiziell gemeldeten Fälle. Als häufigster Grund für das Nichtmelden wurde von Betroffenen genannt, kein Aufsehen erregen zu wollen. An zweiter Stelle folgt fehlendes Vertrauen in das Meldewesen und die militärischen Strukturen.

In den 12 Monaten vor der Befragung wurden 38 Prozent der Soldatinnen und 16 Prozent der Soldaten verbal sexuell belästigt. Über visuelle Belästigung, also das Zeigen oder Zusenden entsprechender Bilder, berichteten 7 Prozent der Soldatinnen und 5 Prozent der Soldaten.

Jüngere Frauen besonders betroffen

Körperlich belästigt wurden in den vergangenen 12 Monaten vor der Befragung 9 Prozent der Soldatinnen und 3 Prozent der Soldaten. Sexualisierte Gewalt erlitten sowohl 2 Prozent der Soldatinnen als auch der Soldaten.

Besonders betroffen sind laut Studie jüngere Frauen in unteren Dienstgradgruppen und nichtheterosexuelle Männer. Die Täter sind zu mindestens 96 Prozent und damit fast ausschließlich Männer.

Das Ausmaß des durch die Soldatinnen und Soldaten wahrgenommenen sexualisierten Fehlverhaltens übersteigt den Angaben nach die Meldezahlen, das sogenannte Hellfeld, deutlich.

„Es gibt null Toleranz“

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erklärte, das Ausmaß übersteige die bekannten Meldezahlen deutlich und versprach: „Meine Haltung ist klar: Es gibt null Toleranz bei sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr.“

„Wir nehmen das Thema sehr, sehr ernst“, betonte Pistorius. Jeder einzelne Fall von sexualisierter Gewalt, ob verbal oder körperlich, missachte die Menschenwürde der Betroffenen. „Derzeit registrieren wir eine steigende Zahl von gemeldeten Fällen. Das ist nicht hinnehmbar“, betonte der Minister. Als Konsequenz kündigte er einen Aktionsplan mit 34 Punkten an.

Für die Studie schrieb die Bundeswehr-Forschungseinrichtung rund 45.000 Soldatinnen und Soldaten aller Dienstgrade an. Rund 18 Prozent antworteten demnach, sodass über 8.100 Fragebögen ausgewertet wurden. Ergänzt wurde die wissenschaftliche Analyse durch über 60 Einzel- und Gruppeninterviews. Die Befragungsdaten seien repräsentativ, hieß es.