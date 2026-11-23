Dass es zunehmend Aktionen am Gedenktag gegen Gewalt gegen Frauen gibt, ist gleichzeitig eine gute und eine schlechte Entwicklung. Es ist gut, weil all die Demos, Proteste, Filmvorführungen, Diskussionsrunden und Vorträge die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass Gewalt gegen Frauen allgegenwärtig und für viele eine Alltagserfahrung ist. Es ist schlecht, weil Zahlen gleichzeitig zeigen, dass die Gewalt nicht zurückgeht.

In Berlin widmet die Senatsverwaltung für Gleichstellung dem Thema eine offizielle Kampagne. Unter dem Motto „Brich das Schweigen“ sollen rund 400 Plakate und 500 Bildschirme im Stadtgebiet, Tausende Flyer und Postkarten und Videos in den Sozialen Medien darauf aufmerksam machen. „Die Botschaften richten sich gezielt an Männer und ermutigen sie, bei grenzüberschreitendem Verhalten oder Gewalt gegenüber Frauen nicht zu schweigen, sondern Haltung zu zeigen und aktiv zu werden“, heißt es zum Kampagnenstart. Denn die meisten Taten würden gar nicht angezeigt – bei Gewalt innerhalb von Beziehungen seien es etwa weniger als 5 Prozent.

Die Kampagne sehe sie als Beitrag zur Prävention, erklärt Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). Das Land baue sein Hilfesystem währenddessen weiter aus: Berlin hatte in den vergangenen Monaten drei neue Frauenhäuser eröffnet, Fachberatungsstellen eingerichtet und ein Gewalthilfegesetz verabschiedet.

Bei Mit­ar­bei­te­r*in­nen aus dem Gewaltschutzbereich trifft das nicht nur auf Zustimmung. Sie rufen daher für Mittwoch zum Frauenstreik auf. Damit wollen sie gegen Kürzungen in der sozialen Arbeit und Prävention protestieren. Täterarbeit und Frauenhausplätze seien „unglaublich wichtig“, erklärt das Bündnis „Echter Gewaltschutz jetzt!“ in einem Brandbrief. „Doch gleichzeitig verschärfen Sozialabbau, Rassismus und Militarisierung geschlechtsspezifische Gewalt“, kritisieren sie. „Kein weiterer Frauenhausplatz wird dies ändern.“

Soziale Arbeit statt Polizei

Die zentrale Forderung beim Frauenstreik: Statt 2,3 Milliarden an die Polizei zu geben, sollte der Senat diese in die soziale Arbeit stecken. Sie rufen insbesondere Mit­ar­bei­te­r*in­nen in der Sozialarbeit auf, am Mittwoch ihre Arbeit niederzulegen, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen.

 Pflege, Kinderbetreuung, Haushaltsarbeit und emotionale Fürsorge sind das Fundament der Gesellschaft, bleiben jedoch unsichtbar und unbezahlt Aus dem Aufruf zum Frauenstreik

„Pflege, Kinderbetreuung, Haushaltsarbeit und emotionale Fürsorge werden überwiegend von Frauen getragen. Diese Arbeit bildet das Fundament der Gesellschaft, bleibt jedoch unsichtbar und unbezahlt“, heißt es im Aufruf zum Frauenstreik. Die Arbeit im sozialen Bereich und in der Pflege werde überwiegend von Frauen getragen und sei von prekären Beschäftigungsverhältnissen und struktureller Unterfinanzierung geprägt. „In dieser Arbeit sollen all die Missstände und die Gewalt, die von diesem System hervorgebracht werden, aufgefangen werden“, kritisieren die Initiator*innen. Und sie betonen: „Nichts davon müssen wir über uns ergehen lassen“, schließlich würde die Gesellschaft ohne diese Arbeit gar nicht funktionieren.“

Die Or­ga­ni­sa­to­r*in­nen des Frauenstreiks wollen damit auch das Recht auf politische Streiks wieder erkämpfen. Damit sind Streiks gemeint, in denen es nicht um Tarifverhandlungen geht, sondern um politische Forderungen und als Druckmittel „gegen die steigende Gewalt gegen Frauen und LGBTIQ+“, wie es im Streikaufruf heißt.

Wie politische Streiks gelingen können, davon berichtet am Montag in der Pressekonferenz der Frauenstreik-Orga die Historikerin und Aktivistin Gisela Notz. Sie hatte 1994 einen bundesweiten Frauenstreik mitorganisiert. Notz kann nicht nur erzählen, wie es ihnen gelang, den Streikaufruf „noch ganz ohne Internet“ mit Telefonketten und Faxen zu verbreiten.

Mit Unterstützung der Gewerkschaften

Notz berichtet außerdem, dass damals auch die Gewerkschaften den Streik unterstützten. „Bezieht Position zum sozialen Kahlschlag, auch in der Arbeitszeit“, hätte es in einem Aufruf ihrer Gewerkschaft geheißen, erzählt Notz. Das Streikrecht sei im Grundgesetz verankert, betont sie. „Darauf müssen wir uns berufen, wenn etwa Gewerkschaften wie Verdi sagen, dass sie damit nichts zu tun haben wollen“, sagt sie. Auch den immer wieder als erfolgreich zitierten Frauenstreik in Island hätten die Gewerkschaften unterstützt.

In Berlin hätten sich insbesondere Mit­ar­bei­te­r*in­nen aus dem Antigewaltbereich und von Frauenhäusern für Mittwoch zum Streiken verabredet. Sie rechnen damit, dass zwischen 30 und 40 Arbeitsplätze bestreikt würden, sagt eine Sprecherin des Frauenstreikbündnisses.

„Das ist erst der Anfang. Wir hoffen, dass wir weiter wachsen“, vielleicht auch gemeinsam mit dem Schulstreik, sagt sie. Auch Stu­den­t*in­nen von der Alice-Salomon-Hochschule und der Katholischen Hochschule hätten angekündigt, sich dem Streik anzuschließen. An den Hochschulen sollen teils Banner und Plakate gemalt werden, außerdem gibt es Workshops zum Umgang mit sexistischen Sprüchen und sexualisierten Übergriffen in Lehrveranstaltungen, zu Machtverhältnissen oder Selbstverteidigung.

Ähnliche Workshops und Diskussionsveranstaltungen gibt es auch in den Bezirken, die sich dem Thema sehr vielfältig nähern: In Reinickendorf können Pas­san­t*in­nen etwa einen Anti-Gewalt-Baum gestalten, für den Statements gegen Gewalt auf orangen Sprechblasen aufgehängt werden. Steglitz-Zehlendorf lädt zum Frühstück und will dabei über häusliche Gewalt informieren, insbesondere für Frauen mit Fluchterfahrung. In Treptow-Köpenick erstrecken sich Lesungen, Kickboxen-Workshop, Filmvorführungen und Diskussionsabende über eine ganze Woche.

Veranstaltungen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen sind auf der Webseite der Gleichstellungsverwaltung gesammelt. Der Frauenstreik mobilisiert am Mittwoch ab 12 Uhr zum Oranienplatz