piwik no script img

Militärregierung in GuineaJuntachef Mamadi Doumbouya will Präsident werden

Guineas Militärchef wird bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren. Versprochen war, die Macht abzugeben. Nun werden politische Gegner kaltgestellt.

Portrait von Mamadi Doumbouya
Hatte 2021 Ex-Präsident Alpha Condé gestürzt: Mamadi Doumbouya am 3. November vor dem obersten Gerichtshof in Conakry, Guinea Foto: Luc Gnago/reuters
Helena Kreiensiek

Von

Helena Kreiensiek aus Dakar

Im westafrikanischen Guinea wird Juntachef Mamadi Doumbouya bei den Präsidentschaftswahlen am 28. Dezember kandidieren. Von seinen Anhängern beklatscht und bejubelt, erschien Doumbouya am Montag, um sein Dossier vor dem obersten Gerichtshof in Conakry abzugeben.

Der Militär leitet seit einem Putsch am 5. September 2021 das Land. Bei der Machtergreifung hatte der 40-Jährige ursprünglich versprochen, nur übergangsweise das Amt zu übernehmen und die Macht bis Ende 2024 an eine zivile Regierung abtreten zu wollen. Das Doumbouya nun dennoch kandidiert ist keine Überraschung.

Am 21. September hatte Doumbouya über ein Verfassungsreferendum abstimmen lassen, das unter anderem das Verbot für Mitglieder der Junta, selbst bei den Präsidentschaftswahlen anzutreten, aufweichte. Es war nach offiziellen Angaben mit 89 Prozent von der Bevölkerung angenommen worden.

Opposition und Zivilgesellschaft kritisierten die Abstimmung als Maskerade mit vorherbestimmtem Endergebnis und als eine Vorbereitung zur Verfestigung der Macht Doumbouyas – allerdings ohne groß etwas Bewirken zu können. Im Vorfeld des Verfassungsreferendums waren drei der wichtigsten Oppositionsparteien für jeweils drei Monate suspendiert worden, mehrere Medien zensiert und auch ein scharfes Demonstrationsverbot ausgesprochen worden. Die Ergebnisse einer zunehmend autoritären Regierungsführung.

Opositionelle von Wahl ausgeschlossen

Im Dezember sollen nun die ersten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen seit dem Putsch stattfinden, mit Doumbouya als einem der zentralen Kandidaten. Dann wird das Land mit rund 14,8 Millionen Menschen seine Bevölkerung an die Wahlurnen rufen.

Ebenfalls ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht haben bislang unter anderem der regierungskritische Faya Millimono, Vorsitzender des Bloc Libéral und Makalé Camara, die ehemalige Außenministerin und Vorsitzende der Front pour l’alliance nationale (FAN). Einer der wichtigsten Herausforderer, der Politiker Aliou Bah, befindet sich wegen „Beleidigung des Staatsoberhauptes“ weiterhin in Haft.

Bah hatte Fälle des Verschwindenlassens angeprangert und war zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Zwei große Oppositionsparteien, die RPG Arc-en-Ciel und die Union der demokratischen Kräfte Guineas (UFDG), wurden außerdem bereits von der Wahl im Dezember ausgeschlossen.

Kritik ruft auch die enorm hohe Kaution für die Präsidentschaftskandidatur hervor. Diese war auf 875 Millionen Guineische Francs (etwa 100.000 US-Dollar) festgesetzt worden. Eine Summe, die es vielen Anwärtern unmöglich macht, ihren Hut in den Ring zu werfen. Zwar lag die Kaution auch unter dem gestürzten Präsidenten Alpha Condé bei 800 Millionen Guineischen Francs, doch bestand die Hoffnung, dass die Summe gesenkt werden könnte, um mehr Partizipation zu ermöglichen.

Doumbouya hatte Ex-Präsident Alpha Condé 2021 gestürzt und die grassierende Korruption, Missachtung der Menschenrechte und Misswirtschaft kritisiert. Vor der Machtübernahme im Staatsstreich von 2021 war Doumbouya ein Soldat mittleren Ranges. Seine 15-jährige Militärkarriere umfasste Einsätze in Afghanistan, der Elfenbeinküste, Dschibuti und der Zentralafrikanischen Republik sowie Personenschutz in Israel, Zypern, Großbritannien und Guinea.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Guinea #Militärregierung #Junta #Präsidentschaftswahl #Repression
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Belebte Straße
Verfassungsreferendum in Guinea Maßgeschneidert für den Juntachef

Am Sonntag lassen Guineas Militärputschisten über eine neue Verfassung abstimmen. Sie soll General Doumbouya den Weg zur Präsidentenwahl ebnen.

Von Tangi Bihan
Mann vor Regal, in dem Leichen liegen
Diktator begnadigt Exdiktator Schlächter von Guinea nun doch straffrei

Exmilitärdiktator Moussa Dadis Camara kommt aus der Haft frei. Erst im Juli 2024 wurde er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt.

Von Dominic Johnson
Panzerfahrzeug fährt durch die Stadt
Militär verhaftet Guineas Präsidenten Putsch aus „Liebe“ zum Land

Guineas Spezialkräfte setzen den gewählten Präsidenten Condé fest und ergreifen die Macht. Im Regierungsviertel der Hauptstadt gibt es Kämpfe.

Von Dominic Johnson
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
2
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
3
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
4
Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani Ein Sozialist für alle New Yorker?
5
Ökonomin zur Lage in Deutschland „Ohne Wachstum geht's schneller Richtung Autoritarismus“
6
Zohran Mamdani Der Kapitalisten-Schreck