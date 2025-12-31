piwik no script img

Nach dem Militärputsch von 2021Putschführer Doumbouya gewinnt Präsidentenwahl in Guinea

Guineas Übergangspräsident Mamady Doumbouya gewinnt die Wahl. Die wichtigste Opposition blieb allerdings außen vor. Der General ist in Europa bestens vernetzt.

Guineas Präsident (M-r), General Mamadi Doumbouya, kommt mit seiner Frau Lauriane Doumbouya zur Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen.
Setzte sich gegen acht Herausforderer durch: Guineas Präsident Mamadi Doumbouy Foto: Fode Toure/AP/dpa

dpa | Der Putschführer und Übergangspräsident Mamady Doumbouya hat die Präsidentenwahl im westafrikanischen Guinea gewonnen. Nach vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission kam der 41-Jährige auf 86,7 Prozent der Stimmen. Damit gewann er die absolute Mehrheit, eine Stichwahl ist nicht nötig. Die Abstimmung gilt als Abschluss des Übergangsprozesses nach dem Militärputsch von 2021. Die Ergebnisse müssen in den kommenden Tagen vom Obersten Gerichtshof bestätigt werden.

Doumbouya setzte sich gegen acht Herausforderer durch. Die Wahlbeteiligung lag nach offiziellen Angaben bei knapp 81 Prozent. Vertreter der Opposition zogen den Wert jedoch in Zweifel, nachdem mehrere Medien von verhaltener Teilnahme in Wahllokalen der Oppositionshochburgen berichtet hatten.

Der damalige Oberst und Kommandeur der Spezialeinheiten, mittlerweile General, hatte im September 2021 Präsident Alpha Condé gestürzt und Guinea seither als Übergangspräsident geführt. Er diente davor jahrelang beim französischen Militär auf zahlreichen Auslandseinsätzen. Den Umsturz begründete er mit dem Kampf gegen Machtmissbrauch und Korruption.

Militär hatte zunächst versprochen, nicht anzutreten

Ursprünglich hatten die Militärmachthaber erklärt, nicht selbst anzutreten. Dieses Versprechen wurde jedoch durch eine neue Verfassung aufgehoben, die im September in einem umstrittenen Referendum angenommen wurde. Die Opposition warf Doumbouya vor, sich die Macht sichern zu wollen.

Der wichtigste Oppositionspolitiker und die größten Oppositionsparteien waren von der Wahl ausgeschlossen. Kritiker beklagen zudem Einschränkungen der Pressefreiheit sowie hartes Vorgehen der Sicherheitskräfte.

Hoffnungen auf Wachstum durch Eisenerz und Bauxit

Im Wahlkampf warb Doumbouya mit Stabilität und wirtschaftlicher Entwicklung. Viele Guineer hoffen auf das Bergbau-Großprojekt Simandou, eines der weltweit bedeutendsten Eisenerzvorkommen, das im November den Betrieb aufgenommen hat. Guinea ist zudem eines der führenden Exportländer von Bauxit, aus dem Aluminium hergestellt wird. In Bezug auf Gesundheit, Bildung und allgemeiner Lebensqualität gehört der Küstenstaat mit rund 15 Millionen Einwohnern allerdings zu den ärmsten Staaten der Welt.

Außenpolitisch bewahrte Guinea anders als die anderen Militärmachthaber der Region unter Doumbouya enge Beziehungen zu westlichen Staaten, insbesondere zu Frankreich. Mit dem formalen Abschluss des Übergangs könnte das Land wieder in die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas aufgenommen werden, aus der es nach dem Putsch suspendiert worden war.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Militärregierung #Militärputsch #Guinea #Afrika
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Wähler:innen in Myanmar stehen vor einem Wahllokal an, um ihre Stimme abzugeben.
Wahlen in Europa, Afrika und Asien Von politischer Blockade bis hin zur Machtergreifung des Militärs

An diesem Sonntag finden weltweit mehrere Wahlen statt. Nur eine davon ist wirklich demokratisch. Eine Übersicht.

Auf den Straßen der Hauptstadt ist vom Putsch nichts zu spüren: Bissau am Freitag 28. November
Nach dem Militärputsch in Guinea-BIssau Der Umsturz, der in Wirklichkeit keiner war

Guinea-Bissaus gestürzter Präsident findet Zuflucht in Kongo-Brazzaville. In der Heimat regieren jetzt seine Freunde und verfolgen seine Gegner.

Von Dominic Johnson
Portrait von Mamadi Doumbouya
Militärregierung in Guinea Juntachef Mamadi Doumbouya will Präsident werden

Guineas Militärchef wird bei den Präsidentschaftswahlen kandidieren. Versprochen war, die Macht abzugeben. Nun werden politische Gegner kaltgestellt.

Von Helena Kreiensiek
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ahndung bei Volksverhetzung Eine Strafe für die Demokratie
2
10 Jahre Kölner Silvesternacht Der Schock hallt nach
3
Schäden durch Silvesterböller Schluss mit der privaten Knallerei
4
Offene Grenzen Mission impossible?
5
Der Fall Kilani Ermittlung unter Freunden
6
Verschärfungen im Strafrecht Hubig zündet zu Silvester einen Kracher