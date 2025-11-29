piwik no script img

Machtkampf im BSW Sachsen-AnhaltWagenknecht-Partei macht sich selbst kaputt

Ein Parteitag des BSW in Sachsen-Anhalt sägt alle Kritiker der Parteichefs im Landesvorstand ab. Zahlreiche Delegierte verlassen empört das Treffen.

Thomas Schulze und John Lucas Dittrich, Landesvorsitzende des BSW Sachsen-Anhalt, beim Parteitag in Burg
„Von Tuten und Blasen keine Ahnung“: Sachsen-Anhalts BSW-Chefs Thomas Schulze (l.) und John Lucas Dittrich Foto: Peter Gercke/dpa
Rainer Rutz

Aus Burg

Rainer Rutz

Vizechefin abgesetzt, Landesgeschäftsführerin abgesetzt, ein Beisitzer abgesetzt: Das BSW in Sachsen-Anhalt hat am Samstag kurzen Prozess gemacht. Am Ende eines extra anberaumten Sonderparteitags ist nahezu der komplette bisherige Landesvorstand der Wagenknecht-Partei ausgetauscht. Zwei weitere Vorstandsmitglieder waren ihrem erwarteten Zwangsabgang zuvorgekommen. Sie traten bereits am Freitag zurück und dann auch gleich aus dem BSW aus.

Das Parteitreffen in Burg, unweit der Landeshauptstadt Magdeburg, markiert den vorläufigen Höhepunkt eines knallharten Machtkampfs im achtköpfigen Vorstand des BSW Sachsen-Anhalt. Zwei Lager schenkten sich hier seit Monaten nichts. Auf der einen Seite standen die Landesvorsitzenden Thomas Schulze und John Lucas Dittrich sowie ein mit ihnen verbündeter Beisitzer, auf der anderen die jetzt zu Fall gebrachte 5er-Gruppe, die den beiden Chefs Machtgier, Intrigen und cholerische Ausbrüche vorhalten.

Wie vergiftet die Stimmung auch innerhalb des rund 550 Mitglieder zählenden Landesverbands ist, zeigte sich schon bei der Eröffnungsrede von Thomas Schulze. Der Parteichef warf der 5er-Gruppe in der schmucklosen Stadthalle von Burg „Spaltung“ vor und gab sich auch ansonsten unversöhnlich. Gut zwei Drittel der 100 Delegierten standen im Anschluss auf und applaudierten euphorisch, das restliche Drittel buhte. Die Mehrheitsverhältnisse waren damit schnell geklärt. Mit ebendieser Zwei-Drittel-Mehrheit wurden die verbliebenen drei Kri­ti­ke­r:in­nen dann auch ihres Amtes enthoben.

Deren Un­ter­stüt­ze­r:in­nen verließen unmittelbar danach fast geschlossen den Parteitag. Sie sprachen von einem „Tribunal“, das in Burg durchgezogen wurde, mit Leuten an der Spitze, „die von Tuten und Blasen keine Ahnung“ hätten. „Wir machen mit diesem Parteitag das BSW in Sachsen-Anhalt kaputt“, warnte Jan Witkowsky, Delegierter aus Halle und Ehemann der geschassten Vizelandeschefin Sylvia Winkelmann-Witkowsky. Sie selbst war gar nicht anwesend. „Ein Hörsturz, klar, der ganze Stress“, so Witkowsky zur taz.

Schreckbild Thüringer Weg

Wann der Zank und Streit im BSW Sachsen-Anhalt begonnen hat, ist nicht mehr genau auszumachen. Ebenso wenig die Frage, worum es – jenseits der Macht in der Partei – eigentlich geht. Beide Seiten werfen sich gegenseitig parteischädigendes Verhalten vor. Die Kri­ti­ke­r:in­nen halten die Parteichefs John Lucas Dittrich und Thomas Schulze dabei für gänzlich ungeeignet, da ihnen jegliche Fähigkeit zu Selbstkritik und Kompromissen abgehe. Dittrich und Schulze wiederum bescheinigen ihren Gegner:innen, auf einem obskuren Selbstfindungstrip zu sein.

Im Kern handele es sich zudem um einen politischen Konflikt, so die Parteivorsitzenden. Der Vorwurf: Ihre Kri­ti­ke­r:in­nen planten, das BSW nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in neun Monaten – wie die Par­tei­kol­le­g:in­nen in Thüringen – an einer Anti-AfD-Koalition zu beteiligen. Die 5er-Gruppe weist die Aussage empört zurück: Eine Koalition mit CDU und SPD komme nicht infrage, eine Koalition mit der AfD aber auch nicht, die Brandmauer brauche es trotzdem nicht. Das Gleiche sagt Schulze: „Der Thüringer Weg ist nicht unser Weg.“

Überhaupt Thüringen. Thomas Schulze zufolge pflegten seine Kri­ti­ke­r:in­nen beste Kontakte zum BSW in Thüringen um die dortige Finanzministerin und Wagenknecht-Widersacherin Katja Wolf. „Wir wissen, dass sich getroffen wurde“, sagte Schulze am Samstag auf taz-Nachfrage. Bei ihm klang das fast nach Skandal und Verrat.

Nun wurde also aufgeräumt. Co-Landeschef Dittrich zeigte sich „mit dem Ausgang des Parteitags sehr zufrieden“. Ohne die 5er-Gruppe sei der Weg jetzt frei für einen „Neuanfang“. Was auch Dittrich weiß: Schon länger ist das BSW auch in Sachsen-Anhalt auf dem absteigenden Ast. Vor ziemlich genau einem Jahr wollten hier noch 16 Prozent der Befragten der Partei ihre Stimme geben, bei der Bundestagswahl kam sie dann nur noch auf 11 Prozent. Inzwischen ist das BSW in dem Bundesland bei 6 Prozent angekommen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #BSW #Landtagswahl in Sachsen-Anhalt #Sachsen-Anhalt #Landesparteitag
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Amira Mohamed Ali, in Jackett mit schwarzen Locken trägt einen Kartin in der Hand
Wahlprüfung ist abgeschlossen Keine Chance für BSW-Wahleinspruch

Das BSW wollte eine Neuauszählung der Bundestagswahl. Der zuständige Bundestags-Ausschuss sieht jedoch keine Wahlfehler.

Von Christian Rath
John Lucas Dittrich (l) von der Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und Thomas Schulze (BSW) stehen auf dem Gründungsparteitag des BSW Sachsen-Anhalt vor einer Leinwand, auf der der Parteiname projiziert ist
Machtkampf im BSW Sachsen-Anhalt Kriegsstimmung unter Friedensfreunden

Nach dem Krawall in Brandenburg demoliert sich das BSW nun auch in Sachsen-Anhalt. Am Samstag soll fast der komplette Landesvorstand abgesetzt werden.

Von Rainer Rutz
Ein Mann beugt sich über einen Tisch
Regierungskrise in Brandenburg BSW stimmt mehrheitlich mit AfD

Als letztes Bundesland gibt auch Brandenburg der Rundfunkreform seinen Segen. Im Landtag zeigen sich die tiefen Gräben in der SPD-BSW-Koalition.

Von Stefan Alberti
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
+++ AfD-Jugend und Protest +++ Rund 25.000 haben Zeichen gegen Rechts gesetzt
2
Die Familienunternehmer Deutschlands gefährlichste Lobbyorganisation
3
Gerichtsurteil zum Palästina-Kongress Polizeistaatsräson
4
Entscheidung auf dem Bundesparteitag Grüne sagen Nein zu Globuli und Co
5
Erhöhung des Verteidigungsetats Kurzschlüssiger Aufrüstungskurs
6
Parteivorsitzende zum Kurs der Grünen „Nach links oder in die Mitte? Weder noch“