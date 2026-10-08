dpa/taz | Der Literaturnobelpreis 2026 geht an Anne Carson aus Kanada. Das hat die Schwedische Akademie am Donnerstagmittag in Stockholm verkündet. Der Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung der Welt. Schon in der Vergangenheit galt Carson als Favorit auf den Preis.

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Carson erreicht der Anruf der Akademie auf Island. Dort sei sie gewesen, um den Wind zu hören, sagte die Vorsitzende der Schwedischen Akademie bei der Bekanntgabe.

Carson ist bekannt als Autorin rätselhaft schillernder Gedichte. 2020 hatte sie die Berliner Rede beim Poesiefestival gehalten.

Die heute 76-Jährige wurde 1950 in Toronto in Kanada geboren.

2025 hatte der ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai den Literaturnobelpreis „für sein unwiderstehliches und visionäres Œuvre, das inmitten apokalyptischen Terrors die Macht der Kunst bekräftigt“, bekommen. Zu den bekanntesten Werken des Autors gehören „Satanstango“ und „Melancholie des Widerstands“.

In den letzten Jahren hatte die Jury stets abwechselnd einen Mann und eine Frau geehrt. Vor Krasznahorkai hatte die Südkoreanerin Han Kang die Auszeichnung 2024 erhalten. Dieser Logik ist die Jury auch in diesem Jahr gefolt.

Carson ist die erste Frau, die in diesem Jahr einen Nobelpreis bekommt. Denn die wissenschaftlichen Nobelpreise für Chemie, Physik und Medizin gingen in den vergangenen Tagen ausschließlich an Männer.

Insgesamt sind Frauen in der Nobelpreisgeschichte extrem unterrepräsentiert – auch beim Literaturpreis: Bisher waren nur 18 von 122 Preisträgern seit 1901 sind weiblich.

Anne Carson hatte kurz vor der Verkündung auf den Listen der Wettbüros neben Can Xue auch die Kanadierin Anne Carson weit oben gestanden.

Nach dem Literaturnobelpreis steht am Freitag der Friedensnobelpreis an. Den Abschluss bildet der Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften am kommenden Montag.

Anm. der Redaktion: Der Text wird im Laufe des Tages mehrfach aktiualsiert.