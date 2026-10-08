D ie großen Literaturpreise haben gewiss etwas Fragwürdiges. Es gibt so viele Autor*innen, die Anerkennung (und das Preisgeld) verdienen – aber dann konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit doch auf einzelne Namen. Und trotzdem, es ist schlicht ein schönes Gefühl, wenn sich der Eindruck einstellt, dass es die richtigen Au­to­r*in­nen getroffen hat. So wie gleich zweimal in dieser Woche. Am Montag erhielt Shida Bazyar den Deutschen Buchpreis, nun wurde also die Kanadierin Anne Carson als Nobelpreisträgerin für Literatur verkündet. Beides ist großartig.

Es handelt sich hier um zwei ganz unterschiedliche Schreibansätze, realistisch bei Bazyar, kaum auf einen Begriff zu bringen bei Carson, bei der sich nicht umsonst die Bezeichnung „hybrides Schreiben“ eingespielt hat. Während sich Bazyar mit der deutschen Vergangenheit auseinandersetzt, tritt man bei Carson lesend gleich in einen Dialog mit der gesamten Menschheitsgeschichte, soweit sie Schrift geworden ist. In ihren Texten stößt man auf aktuelle Literaturtheorien wie auf antike Dichterinnen, auf jahrtausendealte Liebeskonzepte wie auf Klassiker wie Proust. Die überkommene Formenaufteilung in Prosa, Lyrik und Essay hat diese Autorin hinter sich gelassen.

Anne Carson als Geheimtipp zu bezeichnen trifft es dabei überhaupt nicht. Längst ist sie eine Klassikerin aus eigenem Recht. In der englischsprachigen Welt findet sie sich auch auf populären Empfehlungslisten, mag sein, dass dort weniger Berührungsängste mit avancierten Schreibweisen existieren als leider immer noch hierzulande. Aber auch wenn sie in Deutschland auftritt, mehrmals etwa in Berlin, sind die Zuschauerräume voll, und im Publikum ist der Eindruck mit Händen zu greifen, einem Ereignis beizuwohnen, das nur die Literatur herstellen kann.

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Es gab zuletzt Sorgen um die Lesefähigkeit in Deutschland, die aktuelle Pisa-Studie fiel ungünstig aus. Feststellen kann man aber auch, dass es lesend viel zu entdecken gäbe – die Literatur lebt, in ihren unterschiedlichen Formen. Auch dank des Nobelpreises war es eine gute Woche für die Literatur.