piwik no script img

Lagebericht zur CybersicherheitBedrohung durch Hacker bleibt hoch

Während Angriffe durch Kriminelle zurückgehen, steigt die Gefahr durch staatliche Gruppen. Was die Bundesregierung dagegen tun will, bleibt unklar.

Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), und Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, bei einer Pressekonferenz.
Cybert erstmal ordentlich ab in Berichtsform: Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), und Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister Foto: Britta Pedersen/dpa
Frederik Eikmanns

Von

Frederik Eikmanns aus Berlin

Deutschlands Unternehmen, Verbände und Behörden sind zunehmend Ziel von Internetkriminellen sowie von Hackern im Auftrag feindlicher Staaten. Wie der neue Jahresbericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zeigt, gibt es zugleich Fortschritte bei der Prävention und Abwehr solcher Attacken. Die Angriffsfläche bleibe dennoch groß, betonte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bei der Vorstellung am Dienstag: „Deutschland ist eins der Top-vier-Ziele von Cyberangriffen weltweit“.

Dobrindt und die BSI-Präsidentin Claudia Blattner blieben zurückhaltend bei der Benennung der staatlichen Drahtzieher. Blattner nannte „Russland, China, Iran, Nordkorea“ in unspezifischer Reihenfolge. Dobrindt sagte nur: „Gerade aus Russland sind aktivistische Gruppen unterwegs, die eine staatliche Finanzierung haben.“ In der Presseerklärung taucht Russland hingegen nicht auf. Erstaunlich, wo die Bundesregierung sonst keine Gelegenheit ungenutzt lässt, vor der Bedrohung durch Putins Russland zu warnen.

Internetkriminelle und Hacker im staatlichen Auftrag stürzten sich laut Blattner gezielt auf die am schwächsten geschützten Netzwerke und Geräte. Während sich größere Unternehmen laut Bericht zunehmend der Risiken durch IT-Sicherheitslücken bewusst sind, haben kleinere und mittlere Firmen sowie bei Verbände, Vereine und Parteien Probleme. Blattner nannte beispielsweise die große Zahl veralteter Server in Deutschland, die ein leichtes Einfallstor für Hacker seien. Die Zahl neu gefundener Schwachstellen in IT-Systemen ist 2024 demnach um insgesamt 24 Prozent gestiegen.

Zurück gingen die als „finanziell motiviert“ registrierten Attacken um etwa neun Prozent. Meist geht es dabei um sogenannte Ransomware, die Nut­ze­r*in­nen aus ihren Systemen ausschließt und Lösegeld für die Freigabe fordert. Weil viele betroffene Firmen und Institutionen das geforderte Geld jedoch zahlen und die Vorfälle nicht melden, ist von einem großen Dunkelfeld auszugehen.

Den vollständigen Jahresbericht 2025 des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik finden Sie hier

Bewusstsein für Gefahren sinkt

Ein erstaunliches Ergebnis des neuen Berichts ist, dass das Bewusstsein für die Gefahren durch Hacker unter Bür­ge­r*in­nen und auch bei manchen Unternehmen zuletzt zurückgegangen ist. Blattner gestand ein, diese Entwicklung mache sie ratlos, eine Erklärung dafür gebe es bislang nicht.

Um Deutschlands Infrastrkutur vor Sabotage, Hacks und Spionage zu sichern, hat das Bundeskabinett zuletzt das sogenannte KRITIS-Dachgesetz beschlossen. Es sieht für Institutionen und Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gerechnet werden, verpflichtende Mindeststandards bei den Sicherheitsmaßnahmen vor. Dazu zählen etwa Strom- oder Wasserwerke genauso wie Mobilfunkanbieter. Ex­per­t*in­nen geht das Gesetz nicht weit genug.

Dazu kommt die Umsetzung der NIS2-Richtlinie der EU, die diese Woche im Bundestag beschlossen werden soll. Sie macht Unternehmen und Institutionen strengere Sicherheitsvorschriften für die IT-Infrastruktur und erlegt ihnen eine Meldepflicht für Vorfälle auf.

Cyberdome und Kooperation mit Israel

Dobrindt betonte am Dienstag zudem, dass die Bundesregierung mit dem sogenannten Cyberdome für mehr Sicherheit deutscher IT-Systeme sorgen will. Damit schaffe man „ein starkes Schild gegen Angriffe aus dem Netz.“ Allerdings ist bislang weitgehend unklar, wie dieser Dome konkret aussehen soll. In den vom Kabinett dazu beschlossenen Eckpunkten heißt es: es gehe um die „(teil-)automatisierte Abwehr im Netz“. Und weiter: Damit werden bestehende und geplante neue Ansätze zu Detektion, Analyse und Reaktion zusammengeführt und die noch zu schaffenden rechtlichen Grundlagen identifiziert.“

Außerdem kündigte Dobrindt am Dienstag an, die Zusammenarbeit mit Israel im Bereich Cybersicherheit auszubauen. Nähere Details nannte er nicht. Israels Wirtschaft ist weltweit führend bei der Entwicklung von Sicherheitssystemen – hat allerdings auch fragwürdige Spionagesoftware im Angebot und erprobt viele der Produkte an der palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten Westjordanland und Gaza.

Der Opposition im Bundestag gehen die Bemühungen der Bundesregierung nicht weit genug. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, sowie die Grünen-Abgeordnete Jeanne Dillschneider, Mitglied des Digitalausschusses, forderten am Dienstag insbesondere eine Stärkung des BSI selbst. „Das BSI muss, den weiter steigenden Aufgaben entsprechend, personell gestärkt und per Grundgesetzänderung zur Zentralstelle ausgebaut werden.“ Zudem müsse das Amt einen Platz im Nationalen Sicherheitsrat erhalten, in dem die obersten Sicherheitsbehörden geheim zur Lage in Deutschland beraten. Bislang behandle das Bundesinnenministerium die Cybersicherheit in Deutschland als „Nischenthema“.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Cybersicherheit #Hackerangriff #Alexander Dobrindt #Hybrider Krieg #Sicherheit
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Absperrband vor einem beschädigten Strommast in Berlin
Kritis-Dachgesetz der Bundesregierung Kabinett beschließt mehr Schutz für Infrastruktur

Risikoanalysen und Vorschriften sollen Versorgung auch bei Krisen und Krieg sichern. Wie nötig das ist, zeigt der Anschlag auf das Berliner Stromnetz.

Von Frederik Eikmanns
Finger auf einer Tastatur
Verhaftung nach Cyberangriff auf die taz „Medien sind leichte Ziele“

Expertin für Cybersicherheit Kerstin Zettl-Schabath über internationale Hackergruppen, ihre Strategien – und ihre Verbindungen zu autoritären Regimen.

Interview von Anne Fromm
Zubehörteile für Windanlagen in einer chinesischen fabrikhalle
Sicherheitsrisiken bei Erneuerbaren Rotoren, wie von Geisterhand gestoppt

Pläne, Turbinen für einen Nordsee-Windpark in China zu kaufen, haben deutsche PolitikerInnen alarmiert. Wie Hacker die Erneuerbaren lahmlegen könnten.

Von Kai Schöneberg
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Wirkungslosigkeit der Mietpreisbremse Warum gibt es keine Strafen für raffgierige Vermieter?
2
Antriebswende Ab wann ein E-Auto klimafreundlicher ist als ein Verbrenner
3
Es ging eigentlich nur um einige Bäume Grüne rütteln in Kiel an der Brandmauer
4
Streit um Gedenken zum 9. November „Leute im Publikum haben mich angeschrien“
5
Die verunsicherte Gesellschaft Ich, ein Patriot?
6
Mieterschutz bremst Kaufpreise Leere Wohnungen sind bis zu 33 Prozent teurer