Deutschlands Unternehmen, Verbände und Behörden sind zunehmend Ziel von Internetkriminellen sowie von Hackern im Auftrag feindlicher Staaten. Wie der neue Jahresbericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zeigt, gibt es zugleich Fortschritte bei der Prävention und Abwehr solcher Attacken. Die Angriffsfläche bleibe dennoch groß, betonte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bei der Vorstellung am Dienstag: „Deutschland ist eins der Top-vier-Ziele von Cyberangriffen weltweit“.

Dobrindt und die BSI-Präsidentin Claudia Blattner blieben zurückhaltend bei der Benennung der staatlichen Drahtzieher. Blattner nannte „Russland, China, Iran, Nordkorea“ in unspezifischer Reihenfolge. Dobrindt sagte nur: „Gerade aus Russland sind aktivistische Gruppen unterwegs, die eine staatliche Finanzierung haben.“ In der Presseerklärung taucht Russland hingegen nicht auf. Erstaunlich, wo die Bundesregierung sonst keine Gelegenheit ungenutzt lässt, vor der Bedrohung durch Putins Russland zu warnen.

Internetkriminelle und Hacker im staatlichen Auftrag stürzten sich laut Blattner gezielt auf die am schwächsten geschützten Netzwerke und Geräte. Während sich größere Unternehmen laut Bericht zunehmend der Risiken durch IT-Sicherheitslücken bewusst sind, haben kleinere und mittlere Firmen sowie bei Verbände, Vereine und Parteien Probleme. Blattner nannte beispielsweise die große Zahl veralteter Server in Deutschland, die ein leichtes Einfallstor für Hacker seien. Die Zahl neu gefundener Schwachstellen in IT-Systemen ist 2024 demnach um insgesamt 24 Prozent gestiegen.

Zurück gingen die als „finanziell motiviert“ registrierten Attacken um etwa neun Prozent. Meist geht es dabei um sogenannte Ransomware, die Nut­ze­r*in­nen aus ihren Systemen ausschließt und Lösegeld für die Freigabe fordert. Weil viele betroffene Firmen und Institutionen das geforderte Geld jedoch zahlen und die Vorfälle nicht melden, ist von einem großen Dunkelfeld auszugehen.

Den vollständigen Jahresbericht 2025 des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik finden Sie hier

Bewusstsein für Gefahren sinkt

Ein erstaunliches Ergebnis des neuen Berichts ist, dass das Bewusstsein für die Gefahren durch Hacker unter Bür­ge­r*in­nen und auch bei manchen Unternehmen zuletzt zurückgegangen ist. Blattner gestand ein, diese Entwicklung mache sie ratlos, eine Erklärung dafür gebe es bislang nicht.

Um Deutschlands Infrastrkutur vor Sabotage, Hacks und Spionage zu sichern, hat das Bundeskabinett zuletzt das sogenannte KRITIS-Dachgesetz beschlossen. Es sieht für Institutionen und Unternehmen, die zur kritischen Infrastruktur gerechnet werden, verpflichtende Mindeststandards bei den Sicherheitsmaßnahmen vor. Dazu zählen etwa Strom- oder Wasserwerke genauso wie Mobilfunkanbieter. Ex­per­t*in­nen geht das Gesetz nicht weit genug.

Dazu kommt die Umsetzung der NIS2-Richtlinie der EU, die diese Woche im Bundestag beschlossen werden soll. Sie macht Unternehmen und Institutionen strengere Sicherheitsvorschriften für die IT-Infrastruktur und erlegt ihnen eine Meldepflicht für Vorfälle auf.

Cyberdome und Kooperation mit Israel

Dobrindt betonte am Dienstag zudem, dass die Bundesregierung mit dem sogenannten Cyberdome für mehr Sicherheit deutscher IT-Systeme sorgen will. Damit schaffe man „ein starkes Schild gegen Angriffe aus dem Netz.“ Allerdings ist bislang weitgehend unklar, wie dieser Dome konkret aussehen soll. In den vom Kabinett dazu beschlossenen Eckpunkten heißt es: es gehe um die „(teil-)automatisierte Abwehr im Netz“. Und weiter: Damit werden bestehende und geplante neue Ansätze zu Detektion, Analyse und Reaktion zusammengeführt und die noch zu schaffenden rechtlichen Grundlagen identifiziert.“

Außerdem kündigte Dobrindt am Dienstag an, die Zusammenarbeit mit Israel im Bereich Cybersicherheit auszubauen. Nähere Details nannte er nicht. Israels Wirtschaft ist weltweit führend bei der Entwicklung von Sicherheitssystemen – hat allerdings auch fragwürdige Spionagesoftware im Angebot und erprobt viele der Produkte an der palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten Westjordanland und Gaza.

Der Opposition im Bundestag gehen die Bemühungen der Bundesregierung nicht weit genug. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, sowie die Grünen-Abgeordnete Jeanne Dillschneider, Mitglied des Digitalausschusses, forderten am Dienstag insbesondere eine Stärkung des BSI selbst. „Das BSI muss, den weiter steigenden Aufgaben entsprechend, personell gestärkt und per Grundgesetzänderung zur Zentralstelle ausgebaut werden.“ Zudem müsse das Amt einen Platz im Nationalen Sicherheitsrat erhalten, in dem die obersten Sicherheitsbehörden geheim zur Lage in Deutschland beraten. Bislang behandle das Bundesinnenministerium die Cybersicherheit in Deutschland als „Nischenthema“.