piwik no script img

Cyberattacke auf FlugsicherungRussischer Botschafter in Berlin einbestellt

Nach Angaben des Auswärtigen Amts ist Russland nachweislich für Cyberangriffe und versuchte Einflussnahmen bei der Bundestagswahl verantwortlich.

Sergej Netschajew, Russischer Botschafter, sitzt zur Ausstellungseröffung der BSW-Landtagsfraktion «Krieg und Frieden» mit Werken des Künstlerpaars Grundig im Brandenburger Landtag.
Einbestellt: Russlands Botschafter Sergej Netschajew, hier Anfang Oktober als Stargast auf einer Veranstaltung des BSW Foto: Fabian Sommer/dpa

afp/rtr/dpa/taz | Das Auswärtige Amt hat den russischen Botschafter Sergej Netschajew einbestellt, um gegen gezielte Sabotageakte und Desinformationskampagnen zu protestieren. Konkret macht die Bundesregierung Russland für einen Cyberangriff auf die deutsche Flugsicherung verantwortlich.

Die Cyberattacke aus dem August 2024 sei ganz klar dem als „Fancy Bear“ bekannten Hackerkollektiv APT28 und damit der Verantwortung des russischen Militärgeheimdiensts GRU zugeordnet worden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin.

Zudem lasse sich nun „verbindlich sagen“, dass Russland versucht habe, „sowohl die letzte Bundestagswahl als auch fortlaufend die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland zu beeinflussen und zu destabilisieren“. Im Vorfeld der Wahl habe es nachgewiesenermaßen eine Desinformationskampagne von russischer Seite gegeben.

„Russland bedroht damit ganz konkret unsere Sicherheit“, sagte der Sprecher von Außenminister Johann Wadephul (CDU). Ziel der russischen Aktivitäten sei es, die Gesellschaft in Deutschland zu spalten und Vertrauen in die hiesigen Institutionen zu schwächen. Der Sprecher ergänzte, Deutschland verurteile das Vorgehen Russlands und ergreife Gegenmaßnahmen. Man unterstütze zudem neue Sanktionen gegen Einzelpersonen. Deutschland müsse wachsam sein.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Cyberattacke #Desinformation #Russland #Johann Wadephul
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zerbrochene Schokolade
Cyberangriff auf Gepa Faire Schokolade gehackt

Eine Attacke auf die Software hat das Lager des Fair-Trade-Händlers Gepa in Wuppertal außer Betrieb gesetzt. Die Firma beliefert auch die taz.

Von Hannes Koch
Ein Mann sitzt an einem
Friedensverhandlungen für die Ukraine Sprachliche Spezialoperation
Kommentar von Barbara Oertel

Die Verhandlungen zwischen Russlands Präsident Putin und den US-Unterhändlern verliefen ohne Ergebnisse – und mit einer rhetorischen Kriegsumdeutung.

Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), und Alexander Dobrindt (CSU), Bundesinnenminister, bei einer Pressekonferenz.
Lagebericht zur Cybersicherheit Bedrohung durch Hacker bleibt hoch

Während Angriffe durch Kriminelle zurückgehen, steigt die Gefahr durch staatliche Gruppen. Was die Bundesregierung dagegen tun will, bleibt unklar.

Von Frederik Eikmanns
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Hetzkampagne bei „Welt“ Decolonize Springer!
2
Klauen lernen Das Fest der Diebe
3
Deutsches Beamtentum Ohne ginge es besser
4
Fahren ohne Fahrschein Ohne Ticket, aber mit Schild
5
Wolfram Weimer und Gott Wenn der fromme Wunsch zum „Fakt“ wird
6
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden