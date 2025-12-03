piwik no script img

Kriminalitätsstatistik in DeutschlandAntisemitische Straftaten nehmen ab

Die Zahl antisemitischer Straftaten ist zurückgegangen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hervor.

Ein Graffiti in blauer Farbe, das einen durchgestrichenen Davidstern zeigt
Alltäglicher Antisemitismus: Ein durchgestrichener Davidstern an einer Gedenkstätte am Nordbahnhof in Berlin Foto: Daniel Reinhardt/dpa
Daniel Bax

Aus Berlin

Daniel Bax

Die Zahl antisemitischer Straftaten ist in den letzten beiden Quartalen zurückgegangen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor.

Für das dritte Quartal 2025, den Zeitraum zwischen Juli und September dieses Jahres, hat das Bundeskriminalamt (BKA) insgesamt 602 solcher Straftaten registriert. Darunter waren 18 Gewalttaten, bei denen acht Menschen verletzt wurden, sowie 229 Fälle von mutmaßlicher Volksverhetzung. Zum Vergleich: zu Anfang des Jahres, im ersten Quartal, waren es noch 27 Gewalttaten sowie 422 Fälle von mutmaßlicher Volksverhetzung.

Die Zahlen waren bereits im zweiten Quartal leicht gesunken, wie eine Kleine Anfrage der Linken ergab. Zwischen April und Juni 2025 wurden dem Bundeskriminalamt (BKA) aus den verschiedenen Landeskriminalämtern über den „kriminalpolizeilichen Meldedienst – Politisch motivierte Kriminalität (KPMD-PMK)“ bundesweit insgesamt 899 Straftaten gemeldet. Darunter waren 21 Gewalttaten sowie 341 Fälle von Volksverhetzung.

Weniger rechte Straftaten

Das BKA gliedert seine Zahlen in fünf unterschiedliche „Phänomenbereiche“: je nach erkennbarem Motiv, ordnet es sie jeweils unter „Rechtsextremismus“, „Linksextremismus“, „ausländische“ oder „religiöse Ideologie“ sowie unter „Sonstige“ ein.

In der aktuellen Statistik zum dritten Quartal wurden 98 Straftaten dem Phänomenbereich „rechts“ zugeordnet, mit 96 fast genau so viele einer „ausländischen Ideologie“ sowie 36 einer „religiösen Ideologie“. 25 wurden als „Sonstige“ und drei als „links“ verbucht. Anfang des Jahres machten rechtsmotivierte Vorfälle noch die Hälfte aller Straftaten aus. Ihr Anteil ist nun deutlich zurück gegangen. Ein großer Teil der Straftaten, die einer ausländischen oder religiösen Ideologie zugeordnet wurden, sind in Berlin registriert worden. Die meisten rechten Straftaten wurden dagegen in Bayern gezählt.

Endgültige Zahlen liegen immer erst im Folgejahr vor. Denn viele Taten werden erst als antisemitisch eingestuft, wenn die Landespolizei ermittelt hat, deshalb werden die Zahlen regelmäßig aktualisiert. Nach dem 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Kriegs in Gaza gab es 2024 einen starken Anstieg antisemitischer Straftaten, die aber bereits Ende des Jahres zurückgingen. Dieser Trend setzt sich nun weiter fort.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 6.560 antisemitische Straftaten registriert – darunter 178 Gewalttaten, 3128 Fälle von Volksverhetzung und 1 438 Propagandadelikte. Letztere sind besonders umstritten, denn darunter dürfte häufig auch die Parole „From the river to the sea, Palestine will be free“ fallen. Diese hatte die damalige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte kurz nach dem 7. Oktober 2023 verboten und als Parole der Hamas bezeichnet. Diese Einstufung ist aber umstritten. Vor deutschen Gerichten sind zahlreiche Verfahren anhängig, deren Ausgang noch offen ist.

Linke kritisieren Stigmatisierung und fordern mehr Prävention

„Jede antisemitische Straftat ist eine zu viel“, sagt die Linken-Abgeordnete Katrin Fey, die mit ihren Fraktionskolleginnen Clara Bünger, Doris Achelwilm und anderen nach den Zahlen gefragt hat. Es müsse viel mehr getan werden, um diese zu verhindern – etwa durch Bildungsinitiativen sowie Beratungsangebote für Betroffene.

Jüdinnen und Juden dürften keine Angst haben, ihren Glauben offen zu zeigen, und dürften auch nicht für die Politik der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden, sagt die nordrhein-westfälische Abgeordnete Katrin Fey, die in ihrer Fraktion die Sprecherin für Bürgerrechte und für Menschenrechte ist. „Nicht hilfreich“ sei es allerdings auch, „legitime und notwendige Proteste gegen Kriegsverbrechen in Gaza und gegen illegale Siedlergewalt im Westjordanland als antisemitisch zu stigmatisieren und zu kriminalisieren.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Antisemitismus #Juden #Hasskriminalität #Kriminalität #Polizei
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein riesenhaftes Auge blickt in einer Schwarzweiß-Animation über die Dächer einer Altstadt.
Dokumentarfilm „Weltkarriere einer Lüge“ Wie eine Verschwörungstheorie zum Bestseller wurde

Der Film „Weltkarriere einer Lüge“ erkundet den Erfolg der „Protokolle der Weisen von Zion“. Von Hitler bis zur Hamas hatte das Buch begeisterte Leser.

Von Chris Schinke
Demonstranten für Palästina unter Fahnenmeer, die an der Humboldtuniversität vorbei laufen auf der Strasse Unter den Linden, im Vordergrund Israel-Fahne und IDF-Fahne. Berlin am 27.09.2025
Bildungsarbeiter gegen Antisemitismus „Rassismus kann nicht die Lösung sein“

Iven Saadi arbeitet mit dem Verein Bildungsbausteine an Schulen gegen Antisemitismus. Nun äußert er sich zu den Vorwürfen der Berliner CDU-Fraktion.

Interview von Uta Schleiermacher
Shai Hoffmann und Jouanna Hassouns halten Urkunden
Berliner CDU-Fördergeldaffäre Guter Jude, schlechter Jude

Die Kulturverwaltung räumt weitere Fehler in der Fördergeld-Affäre ein. Eine Antisemitismus-Fachjury soll zudem als „zu links“ abgelehnt worden sein.

Von Anselm Mathieu und Erik Peter
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
US-Delegation in Moskau Der Ton wird schärfer
2
Kritik an ARD-Israel-Korrespondentin Was wir schützen müssen
3
Probeabstimmung in der Unionsfraktion Gefährlich viele Abweichler
4
Schlagkräftige Linke Schlichtweg Gewalt
5
Mahnung an die CDU Walter-Lübcke-Denkmal vor die Tür gestellt
6
Aufrüstung in Russland Moskaus Wirtschaft – untauglich