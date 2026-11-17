Bioland-Chef Jan Plagge hat den Ökolandbau gegen Kritik des Agrarwissenschaftlers Urs Niggli verteidigt. „Im Ökolandbau wird Agrarökologie erfolgreich in die Praxis umgesetzt“, schreibt der Präsident des größten deutschen Biobauernverbands als Reaktion auf ein taz-Interview mit Niggli. Dieser hatte bestritten, dass Bio allein die Welt ernähren könne, und für die Agrarökologie plädiert – einer Mischung aus konventioneller und Ökolandwirtschaft.

„Seit Jahrzehnten zeigen Biobetriebe, wie sich Landwirtschaft an ökologischen Zusammenhängen ausrichten lässt“, ergänzte Plagge. Dazu gehörten vielfältige Fruchtfolgen, an den Standort angepasste Sorten, der Aufbau der Bodenfruchtbarkeit und moderne Technik. Statt auf mineralische Stickstoffdünger und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zu setzen, die oft die Artenvielfalt belasten, nutzten sie natürliche Prozesse und stärkten betriebliche Kreisläufe.

Niggli, der lange das Forschungsinstitut für biologischen Landbau geleitet hat, hatte im Interview darauf verwiesen, dass Biolebensmittel durchschnittlich 20 bis 50 Prozent teurer seien. Die Erträge seien im Mittel 25 bis 30 Prozent niedriger. Deshalb habe sich der Biolandbau auch nach mehr als 100 Jahren nur auf einer sehr kleinen Fläche weltweit durchgesetzt.

Plagge hält dagegen, dass hohe Erträge allein kein ausreichender Maßstab seien. „Natürlich sind Erträge wichtig“, schreibt er. Es müsse aber auch berücksichtigt werden, wie viel Energie, mineralischer Stickstoffdünger und andere externe Betriebsmittel für die Erzeugung nötig seien und welche ökologischen Folgekosten entstünden. „Ein hoher Ertrag ist wenig wert, wenn seine Voraussetzungen von importierter fossiler Energie und globalen Lieferketten abhängen, die jederzeit ins Wanken geraten können.“

Skepsis gegenüber Gentechnik

Niggli fordert für die Agrarökologie verbindliche Mindestanforderungen, die sich in weiten Bereichen an der EU-Öko-Verordnung orientieren sollten. Anders als der Ökolandbau solle sie aber beispielsweise die neue Gentechnik nicht ausschließen, so der früher teils als „Bio-Papst“ bezeichnete Forscher.

Plagge betont hingegen, Ökolandbau sei wissenschaftsbasierte Landwirtschaft. „Das bedeutet nicht, jede technische Neuerung möglichst schnell einzusetzen.“ Es gelte, Nutzen und Risiken abzuwägen. „Gerade bei neuen gentechnischen Verfahren müssen mögliche Folgen für Ökosysteme, Züchtungsfreiheit und die Abhängigkeit von patentiertem Saatgut sorgfältig geprüft werden. Wer diese Fragen stellt, handelt nicht ideologisch, sondern verantwortungsbewusst.“

EU-Subventionen unter Beschuss

Unterdessen kämpft die Biobranche dafür, dass die EU den Ökolandbau weiter subventioniert. Denn der Rat der Mitgliedstaaten hat Ende Oktober die verbindliche Bioförderung aus seiner Verhandlungsposition zur Reform der EU-Agrarpolitik ab 2028 gestrichen. Die Mitgliedstaaten sollen künftig selbst entscheiden können, ob sie Biobetriebe bei der Umstellung und der Beibehaltung ihrer Wirtschaftsweise finanziell unterstützen.

„Das französische Beispiel zeigt, was es bedeutet, wenn der Staat den ökologischen Landbau nicht mehr ausreichend honoriert“, teilten der Branchendachverband Bölw und der französische nationale Verband des ökologischen Landbaus mit. Nachdem Frankreich 2018 die Beibehaltungsprämie für Biobetriebe abgeschafft habe, sei die Zahl der neu umgestellten Hektare bis 2025 um rund 60 Prozent eingebrochen. Die Organisationen forderten das EU-Parlament auf, sich für die verpflichtende Förderung des Ökolandbaus einzusetzen.

Vorsichtshalber verlangten die Anbauverbände Bioland, Naturland, Demeter und Biokreis von den Parlamentariern, die geplante Reform der gemeinsamen Agrarpolitik abzulehnen und stattdessen den bestehenden Rechtsrahmen bis 2034 fortzuführen. Mit den aktuell diskutierten Reformvorschlägen drohten erhebliche Verschlechterungen für Agrarumweltmaßnahmen, den Ökolandbau und die Entwicklung ländlicher Räume.