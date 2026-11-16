Die Aufregung im Ökolandbau in Brandenburg ist groß. Vor ein paar Tagen teilte das Land- und Ernährungswirtschaftsministerium den Verbänden mit, dass es keine Förderung mehr gibt für die Umstellung konventioneller Betriebe auf Bioanbau. „Angeblich ist die Kasse leer“, fasst Sascha Philipp zusammen, agrarpolitischer Sprecher der Öko-Anbauverbände in Berlin–Brandenburg. Umstellungswillige Betriebe mit zusammengerechnet etwa 2.000 Hektar hatten fest darauf vertraut, Geld aus der Landeskasse zu bekommen. Hinzu kommen bestehende Biobetriebe, die dieses Jahr etwa 2.000 Hektar Land dazugekauft oder gepachtet haben.

In den vergangenen Jahren hat das Förderprogramm Tausenden von Land­wir­t*in­nen geholfen, die schwierige Umstellungsphase zu bewältigen. Sie benötigen teureres Saatgut und dürfen keinen synthetischen Dünger mehr einsetzen, wodurch die Erntemengen sinken. Zugleich können sie ihre Produkte in den ersten zwei Jahren aber noch nicht unter Biolabel und damit teurer vermarkten.

„Die neuen Förderanträge hätten bis Ende Dezember eingereicht werden müssen. Sechs Wochen vorher Bescheid zu bekommen, dass es doch kein Geld gibt, ist das krasse Gegenteil von Planungssicherheit, von der alle reden“, fasst Rahel Vorholz zusammen. Sie ist Leiterin des Ökomodellregion Havelland, die vom Land bis Ende 2028 gefördert wird und den Biolandbau populär machen soll. Vorholz ist seit Längerem im Gespräch mit Obst- und Gemüsebetrieben, in denen in den nächsten Jahren ein Generationenwechsel ansteht. „Viele junge Land­wir­t*in­nen sind offen für eine Umstellung – aber das aktuelle Signal ist dafür fatal.“

 Viele junge Land­wir­t*in­nen sind offen für eine Umstellung – aber das aktuelle Signal ist dafür fatal Rahel Vorholz, Leiterin des Ökomodellregion Havelland

Dabei bestreitet niemand, dass das Programm überaus erfolgreich ist. 188 Millionen Euro hat Brandenburg aus dem Topf der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) in der Förderperiode 2023 bis 2027 bekommen. Anfang 2025 lief die erste Antragsrunde – 1.014 Betriebe profitierten von den Umstellungshilfen. 2026 startete die zweite Runde. Weil die Mittel für die große Nachfrage nicht reichten, hat das Land 24 Millionen aus anderen Bereichen umgeschichtet.

„Das Geld ist komplett ausgegeben. Es ist Quatsch, dass wir irgendwas stoppen“, sagt Gabriel Hesse, Pressesprecher des Landwirtschaftsministeriums. Wer einen bewilligten Antrag hat, bekomme bis zum Ende der GAP-Periode das zugesagte Geld überwiesen. Somit profitieren die Frontrunner vier Jahre von den Zahlungen, die zweite Runde drei Jahre. „Jetzt wären es eh nur noch zwei Jahre gewesen“, so Hesse. Dass das Ministerium die umstellungswilligen Land­wir­t*in­nen nicht früher informiert hat, räumt er zwar ein. Aber wegen der Haushaltsverhandlungen hätte es vorher keine Klarheit gegeben, begründet er das Vorgehen.

20 Prozent als Ziel

Der frühere grüne Landwirtschaftsminister Axel Vogel, der bis Ende 2024 im Amt war, hatte 20 Prozent Ökolandbau als Zielmarke für Brandenburg ausgegeben. Aktuell sind 17,6 Prozent der Flächen ökologisch bewirtschaftet, mehr als jeder fünfte Betrieb ist ein Biohof. Damit ist Brandenburg führend bei den Flächenländern in Deutschland.

Als großer Vorteil gilt der Absatzmarkt Berlin, wo immerhin 12,5 Prozent der Frischeprodukte aus ökologischer Produktion stammen. Allerdings fehlen Mühlen, Schlachtereien und andere Verarbeitungsbetriebe in der Region, sodass viele Bioprodukte trotzdem weite Wege hinter sich haben, bevor sie in den Regalen der Hauptstadt landen. Ein Förderprogramm zielt deshalb auch auf den Aufbau von Wertschöpfungsketten ab.

Doch vieles, was in den vergangenen Jahren in puncto Regionalität und Nachhaltigkeit aufgebaut wurde, droht wieder zu verschwinden. So gilt das Begleitgremium für die Ernährungsstrategie als verzichtbar. Auch die Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung soll in Brandenburg ab 2028 nicht mehr finanziert werden. Dabei sind es genau solche Organisationen, die die praktische Umsetzung vorantreiben, indem sie Bioessen aus der Region auf die Teller bringen.

Hinzu kommen die vielen ökologischen Vorteile einer Biolandwirtschaft. Das Thünen-Institut weist darauf hin, dass die Sicherung des Grundwassers wesentlich davon abhängt, dass möglichst großen Flächen ökologisch bewirtschaftet werden. „Und selbst die SPD sagt, dass Biolandbau ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Brandenburg ist“, so Philipp. Doch ihre Politik geht gerade in die entgegengesetzte Richtung.