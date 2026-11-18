Bundesagrarminister Alois Rainer hat einen „Heimatreport“ vorgestellt, der Kritikern zufolge zeigt, dass der CSU-Politiker kein schlüssiges Konzept zu dem Thema habe. Zu den Ergebnissen der laut Rainer 128.000 Euro netto teuren Umfrage zählt zum Beispiel, dass 79 Prozent der Befragten sich ihrem Wohnort sehr oder ziemlich verbunden fühlen. „Gleichzeitig erwarten 43 Prozent, dass sich die Lebensbedingungen vor Ort in den kommenden drei Jahren verschlechtern werden“, teilte das ebenfalls für Heimat zuständige Ministerium am Mittwoch mit.

Für 80 Prozent löse Heimat ein Gefühl von Vertrautheit aus, bei 65 Prozent sei es Sicherheit und Geborgenheit. Besonders eng verknüpfen die Befragten demnach Heimat mit Natur und Landschaft (88 Prozent), ihrem sozialen Umfeld (86 Prozent) und ihrem jetzigen Wohnort (81 Prozent). Die persönliche Zufriedenheit sei bei vielen Menschen weiterhin hoch: 78 Prozent seien mit ihrem Leben ganz und gar zufrieden oder zufrieden. 88 Prozent sorgten sich aber wegen Preissteigerungen und Inflation, 85 Prozent wegen Folgen von Krieg und Krisen und 84 Prozent wegen der wirtschaftlichen Situation in Deutschland.

„Mir wird eine konkrete Heimatstrategie in dem Ministerium bisher nicht ersichtlich“, kritisierte Sascha Wagner, Sprecher für Kommunalfinanzen und Heimat in der Bundestagsfraktion der Linken. Rainer verweise bei Fragen nach seiner Heimatpolitik immer wieder auf „Dialogformate“ zum Beispiel mit Bundesländern und Vereinen oder Wettbewerbe wie „Unser Dorf hat Zukunft“. Letztere seien „reine Schaufensterprojekte.“ Auch aus dem aktuellen Report würden keine klaren Handlungsempfehlungen deutlich.

Linke fordert mehr Geld für Kommunen

„Wenn ich die Heimat stärken will, muss ich vor allem die Kommunen stärken und ausfinanzieren“, ergänzte Wagner. Doch das tue die Bundesregierung nicht einmal ansatzweise.

Dafür ist Rainer aber auch nicht zuständig. Genauso wenig wie für Krankenhäuser oder den öffentlichen Personennahverkehr auf dem Land. Er sagte nun aber, dass er sich dafür einsetze, deutschen Agrarexporten neue Absatzmärkte zu erschließen. Allerdings beträgt der Anteil der Landwirtschaft an den Beschäftigten bundesweit nur rund 1 Prozent.