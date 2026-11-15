Urs Niggli über Agrarökologie„Bio kann nicht die Welt ernähren“

taz: Herr Niggli, Sie galten vielen als der „Biopapst“. Ihr neues Buch heißt aber „Was kommt nach Bio?“ Glauben Sie nicht mehr, dass der ökologische Landbau allein die Welt ernähren kann?

Urs Niggli: Nein, Bio kann nicht die Welt ernähren. Wir haben seit 100 Jahren Ökolandbau, und immer noch macht er weltweit nur 2 bis 3 Prozent der Agrarfläche aus. Das Wachstum war in den letzten Jahren entweder bei null oder sehr gering. Der Ökolandbau hat eine wichtige Vorbildfunktion, weil er in zentralen Punkten umweltfreundlicher als der konventionelle ist. Aber weder Entwicklungsspezialisten noch internationale Agrarforscher geben ihm eine große Bedeutung, wenn wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen wollen.

Im Interview: Urs Niggli 73, leitete von 1990 bis 2020 das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL). Seitdem führt er das Institut für Agrarökologie.

taz: Warum?

Niggli: Biolebensmittel sind durchschnittlich 20 bis 50 Prozent teurer. Der Ökolandbau braucht auch relativ hohe Agrarsubventionen, damit die Bauern einsteigen. Denn die Erträge sind über alle Kulturen hinweg im Mittel 25 bis 30 Prozent niedriger, unter anderem wegen des Verzichts auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und eines leichten Nährstoffdefizits.

taz: Wie viel Prozent Bioanteil halten Sie denn global für vertretbar?

Niggli: Man könnte schon bis 10, 20 Prozent gehen, ohne die Ernährungssicherheit zu beeinflussen. Wenn wir die Lebensmittelverschwendung halbieren und die Bestände vor allem an Getreide fressenden Tieren wie Schweinen oder Hühnern reduzieren, könnte man die Ertragsausfälle des Ökolandbaus kompensieren und den Bioanteil weiter steigern. Aber man sieht weltweit keinen Trend weg vom Fleisch.

taz: Könnte man den aktuellen Trend zu einem höheren Fleischverbrauch durch Aufklärung umkehren?

Niggli: Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo der Fleischkonsum pro Kopf auch dank Kampagnen zurückgegangen ist. Aber er ist immer noch relativ hoch. Und in Österreich, wo es sehr viele Biobetriebe gibt, ist er mit 160 Gramm pro Kopf und Tag noch höher.

taz: Der Staat könnte doch die konventionelle Landwirtschaft für die von ihr verursachten Umweltschäden, zum Beispiel am Grundwasser, eine Pestizidsteuer zahlen lassen. Oder die Subventionen für Bio erhöhen. Ließe sich so nicht einfach der Preisnachteil des Ökolandbaus beheben?

Niggli: Wahrscheinlich nicht genug. Eine Pestizidsteuer müssten auch Bioapfel- und Weinbauern zahlen, die ohne umweltschädliche Kupferpräparate gegen Pilzerkrankungen nicht auskommen. Außerdem ist es nicht realistisch, dass die Europäische Union bei ihrer finanziellen Situation die Bio-Subventionen genügend erhöht. Und in vielen Ländern weltweit gibt es gar keine Zahlungen für Ökolandbau.

taz: Was ist dann die Lösung?

Niggli: Ich plädiere statt für Bio pur für die Agrarökologie, eine Mischung aus Öko- und den besten nachhaltigen Methoden der konventionellen Agrarwissenschaften.

taz: Es ist aber nicht klar definiert, wie viel Pestizide, Mineraldünger, Gentechnik dabei erlaubt sind. Könnte die Agrarbranche unter diesem Label nicht einfach so umweltschädlich weitermachen wie bisher?

Niggli: Die Gefahr, dass Agrarökologie ein grünes Feigenblatt wird, ist groß. Aus diesem Grund müssen Mindestanforderungen definiert werden. Diese müssten offen für neue Technologien sein, die den Zielen der Agrarökologie, also Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit, Umweltschutz und Tierschutz, dienen.

taz: Die EU hat Gesetze für die Biobranche. Sollte sie auch eine Verordnung für Agrarökologie erlassen?

Niggli: Ja. Die Regeln sollten in weiten Bereichen denen des Ökolandbaus entsprechen: Zum Beispiel Mindestanforderungen an eine Fruchtfolge, also wie oft die Pflanzenart auf einem Acker gewechselt werden muss, so dass weniger Unkraut und Schädlinge die Ernte schmälern. Oder dass Nährstoffe aus der Tierhaltung als Dünger wieder in den Pflanzenbau zurückzuführen sind, damit die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt und die Umwelt möglichst wenig belastet wird. Es braucht auch Mindestanforderungen für die Biodiversität in der Landschaft, etwa Vorgaben für Blühflächen, Hecken und andere Rückzugsräume für Insekten und Vögel.

 Ich bin geistig ausgebrochen aus der Welt der Bioforschung mit ihren Scheuklappen

taz: Und worin sollten die Agrarökologie-Regeln von der Ökoverordnung abweichen?

Niggli: Zum Beispiel bei der Pflanzenzüchtung. Sie ist ein extrem wichtiges präventives Element etwa gegen Krankheitsbefall. Anders als der Ökolandbau sollte die Agrarökologie keine Züchtungstechnologien wie die Genomeditierung ausschließen.

taz: Also Gentechnikmethoden wie Crispr/Cas, mit denen das Erbgut von Zellen gezielt verändert werden kann.

Niggli: Genau. Viele wissenschaftliche Vertreter der Agrarökologie wollen in der Pflanzenzüchtung und in der Tierzucht diese Öffnung. Andere sind gegen jegliche Genomeditierung und ähnliche Züchtungsmethoden. Mittlerweile gibt es aber so viel Literatur über die Risiken und Potenziale. Ich kenne kaum jemanden, der noch Horrorszenarien bezüglich der Genomeditierung hat – zum Beispiel die Befürchtung, dass sich gentechnisch veränderte Pflanzen unkontrolliert in Wildarten auskreuzen würden. Oder dass sie gesundheitsschädlich seien.

taz: Wie kam es dazu, dass Sie sich von Bio pur distanziert haben?

Niggli: Wichtig war meine Mitarbeit in wissenschaftlichen Gremien, die sich über die Zukunft der Agrarforschung austauschten. Da habe ich realisiert, dass 90 Prozent der Agrarforscher nicht verstehen, warum man gewisse Entwicklungen grundsätzlich verbieten will. Auch der technologische Fortschritt hat dazu geführt, dass ich geistig ausgebrochen bin aus der engen Welt der Bioforschung mit ihren Scheuklappen. Zum Beispiel gibt es neue Entwicklungen wie die RNA-Interferenz. Damit lassen sich Pflanzenschutzmittel schaffen, die durch Stummschaltung bestimmter Gene bei landwirtschaftlichen Schädlingen die Proteinsynthese blockieren …

taz: … heißt, der Schädling kann bestimmte lebensnotwendige Proteine nicht mehr herstellen und stirbt.

Niggli: Theoretisch könnte man so Schadinsekten ausschalten, ohne andere Organismen zu beeinträchtigen. Weitere Schlüsselerlebnisse hatte ich bei Caixia Gao in Peking, einer berühmten Expertin für Genomeditierung. Ich habe bei ihr im Labor zahlreiche Nutzpflanzen gesehen, mit denen sich wichtige Probleme lösen ließen. Sie war gleichzeitig ein großer Fan des Biolandbaus.

taz: In den USA hat sich die Gentechnik schon lange durchgesetzt. Aber selbst dort sind keine Superpflanzen auf dem Markt, die zum Beispiel eine Dürre überstehen könnten. Sind die Erwartungen an die Technik zu hoch?

Niggli: Gerade was die Anpassung an den Klimawandel anbelangt, muss man aufpassen, dass man die Erwartungen nicht übertreibt. Die Züchtung ist nur eine von mehreren Maßnahmen in einem Anbausystem. Man darf sie auch nicht überbewerten, aber es wäre unklug, sie nicht zu nutzen. Vor allem, weil sie in Kombination mit künstlicher Intelligenz in Zukunft wesentlich lösungsorientierter sein wird.

taz: Gentechpflanzen werden in der Regel patentiert. Züchter dürfen sie nur mit Erlaubnis der Schutzrechteinhaber weiterentwickeln. Das könnte den Fortschritt hemmen.

Niggli: Ja, aber da gibt es auch Zwischenlösungen, dass zum Beispiel die Züchter mit patentierten Pflanzen weiterarbeiten können, und dass die Patentgebühren erst anfallen, wenn die neue Züchtung auf den Markt kommt. An diesen Lösungen wird intensiv gearbeitet. Da ist auch der europäische Gesetzgeber gefordert.

taz: Warum sollte ein kleiner mittelständischer Züchter darauf vertrauen, dass ein großer Patentinhaber ihm später eine Lizenz zu bezahlbaren Bedingungen erteilt?

Niggli: Es gibt eine gewisse Solidarität zwischen den großen und kleinen Züchtern. Aber natürlich: Beim Patentrecht besteht noch Handlungsbedarf.

taz: Sie haben 2016 in einem taz-Interview gesagt, dass die Crispr/Cas-Methode für die Ökolandwirtschaft Vorteile haben könnte. Teile der Branche warfen ihnen daraufhin Verrat vor. Sie schreiben, dass daran Kooperationen zerbrochen und Einladungen ausgeblieben seien und Sie sich wie ein „Aussätziger innerhalb der Biobewegung“ gefühlt hätten. Wurden Sie unfair behandelt?

Niggli: Nein. Das gehört zum Risiko, wenn man weiterdenkt. Wenn die Wissenschaften nicht immer weiterdenken würden, hätten wir keinen Fortschritt.

taz: Fanden Sie den Umgang okay?

Niggli: Ich war ziemlich enttäuscht, dass daraus kein Dialog entstanden ist. Es wurde zwar immer wieder gesagt, ja, eigentlich müssten wir diese Frage schon diskutieren, aber das sei ein Vertrauensbruch von mir gewesen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir müssten das zuerst intern diskutieren, war so ein häufiger Spruch. Aber es gab kein Gremium, keine Plattform und keinen Willen, gewisse heikle Dinge zu diskutieren. Deshalb hatte diese geschlossene Gesellschaft des Ökolandbaus eine Wut auf mich. Für mich war das auf der menschlichen Ebene schwierig, weil meine ganzen beruflichen und freundschaftlichen Beziehungen Teil dieser Blase waren.

taz: Haben Sie das Interview bereut?

Niggli: Nein. Wenn heute jemand im Internet nach „Öko und Gentechnik“ sucht, kommt vor allem mein Name. Deswegen erhalte ich immer noch viele Anfragen für Vorträge, Interviews und so weiter. Ich bin ja mittlerweile 73, dass ich immer noch mitreden darf, hat mit diesem Tabubruch in der taz zu tun.