W ährend der ­Fleischkonsum in Deutschland ­insgesamt zurückgeht, steigt der Konsum von ­Geflügelfleisch. Rosige Zeiten also, um das erste deutsche Geflügelforum abzuhalten. Hier berät Anfang des Monats ein Who’s who der Branche, wie man vom Boom profitieren kann. Doch eine erhöhte Produktion bedeutet auch mehr Krankheiten und mehr Tierleid – eine Gefahr für Mensch und Tier. Etwa 630 Millionen Masthühner werden jedes Jahr in Deutschland geschlachtet. Die Konsumenten: meist jung, fitness- und gesundheitsbewusst.

Die Industrie bewirbt ­Geflügelfleisch als gesund und nachhaltig. Die ­Realität: Qualzuchten, derentwegen die Skelette oft ­unter dem Gewicht der Tiere zusammenbrechen; 99 Prozent der Tiere leben eng an eng in Ställen mit 10.000 bis 100.000 Artgenossen; nur 1,4 Prozent haben Auslauf im Freien.

Volker Gaßner ist Diplom­biologe. Seit April 2024 leitet er als Direktor den deutschen Standort der globalen Tierschutz­organisation Vier Pfoten.

Megaställe sind Brutstätten für Viren und Keime, die auch für Menschen gefährlich werden können. Jährlich sterben geschätzt 35 Millionen Masthühner an Krankheiten und Verletzungen, ohne ihr geringes Schlachtalter von nur 28 bis 42 Tagen zu erreichen. Um Krankheitsausbrüche zu verhindern, werden Reserveantibiotika verabreicht.

Das Ergebnis: Zahlreiche Studien haben gefährliche Erreger und antibiotika­resistente Keime auf Supermarktgeflügel nachgewiesen. Und auch sonst ist Geflügelfleisch keine besonders gesunde Alternative: Aktuelle Studien zeigen, dass sein Verzehr den Cholesterinspiegel genauso erhöht wie „­rotes Fleisch“, ebenso das Risiko für Typ-2-­Diabetes und Herzkrankheiten.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums. Gelebte Debattenvielfalt.