piwik no script img

Konflikt in SyrienKarawane ins kurdische Kobanê

Auf ihrem Weg in die umkämpfte Stadt werden den Frie­dens­ak­ti­vis­t*in­nen Steine in den Weg gelegt. Ob sie es an ihr Ziel schaffen, ist unklar.

Ein Autokonvoi wird von Fußgängern begleitet
Mitglieder der SDF kommen in der kurdischen Stadt Kobanê an, nachdem sie sich aus anderen Städten zurückziehen mussten Foto: afp
Serena Bilanceri

Aus Amman

Serena Bilanceri

Seit einer Woche sind sie unterwegs. In Autos, die sich zu Konvois bilden, im Flugzeug. Mindestens 100 Menschen, aus den verschiedensten Ländern Europas. Von Dänemark bis Serbien, von Irland bis Italien. Friedensaktivist*innen, die sich für die Initiative „Karawane zur Verteidigung der Menschlichkeit“ zusammengetan haben. Ihr Ziel ist klar: Nordostsyrien, Kobanê. Der Weg dahin hingegen unsicher.

Erst am Donnerstag mussten zwei Gruppen ihre Reise abbrechen. Eine wurde an der griechisch-türkischen Grenze an der Einreise in die Türkei gehindert, unklar ist, ob von griechischen oder türkischen Beamt*innen. Die Behörden zogen die Pässe ein und ließen die Ak­tivs­t*in­nen zwei Stunden warten. Dann kehrte die Gruppe um.

Als sich die Ak­ti­vis­t*in­nen auf den Weg zur türkischen Grenze machten, befand sich ein Teil der Karawane bereits in der Türkei, in den südöstlichen kurdischen Gebieten. 16 Teil­neh­me­r*in­nen hatte die türkische Polizei jedoch vor wenigen Tagen festgenommen, sie mussten nach Istanbul und dann weiter in ihre Heimatländer zurück. Unter ihnen waren auch Deutsche, die inzwischen in der Bundesrepublik gelandet sind.

Andere bleiben noch in der Türkei, sie hoffen, es bis nach Kobanê zu schaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist dies noch keiner Delegation der Karawane gelungen, die Ak­ti­vis­t*in­nen geben jedoch die Hoffnung nicht auf. „Weil die Bilder, die aus Nordostsyrien in den letzten Wochen gekommen sind, deutlich gezeigt haben, dass wir uns auf den Weg machen müssen“, sagt Karawanen-Sprecherin Gesa Jonasson über ihre Motivation. Sie selbst ist unterwegs nach Kobanê.

Ak­ti­vis­t*in­nen machen auf Bedrohung von Rojava aufmerksam

Mit der Aktion wollen die Ak­ti­vis­t*in­nen auf die desaströse humanitäre Lage in Nordostsyrien aufmerksam machen. Aber auch auf die Bedrohung des kurdischen Projekts Rojava im Konflikt mit den Truppen der syrischen Armee. Und die Hindernisse, die Ak­ti­vis­t*in­nen in den Grenzländern erfahren – etwa in der Türkei.

Im Januar sind die Spannungen zwischen der syrischen Armee und den kurdischen Syrian Democratic Forces (SDF) in Aleppo und Nordostsyrien eskaliert. Bewaffnete Konfrontationen sind entflammt, dabei konnte die syrische Armee weite Gebiete der kurdischen Selbstverwaltung unter ihre Kontrolle bringen.

Hier hatten Kur­d*in­nen vor Jahren ein Regierungsmodell etabliert, das sich nach Prinzipien wie Gleichberechtigung und Basisdemokratie richten sollte. Die nördliche Stadt Kobanê wird seit über einer Woche belagert, die humanitäre Lage bleibt hier trotz einiger Hilfskonvois ernst. Tausende Menschen sind aus ihren Häusern geflohen oder vertrieben worden.

„Wir lassen nicht zu, dass europäische Staaten das finanzieren, was dann al-Dscholani [früherer Kampfname des syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa, Anm. d. Red.] dort umsetzt, nämlich Massaker an Kurd*innen“, so Jonasson. In den vergangenen Tagen haben sich beide Seiten gegenseitig vorgeworfen, Zi­vi­lis­t*in­nen willkürlich anzugreifen, festzunehmen und umzubringen.

Seit diesem Freitag gibt es ein neues Abkommen

Al-Scharaa will seit Monaten die SDF und die kurdischen Gebiete in die neuen staatlichen Strukturen integrieren. Ein entsprechendes Abkommen wurde von beiden Seiten im Frühling 2025 unterzeichnet. Die Kur­d*in­nen zögerten dennoch, sie gaben an, den Verlust ihrer Rechte und ihres Regierungsmodells zu fürchten.

An diesem Freitag haben sich beide Parteien indes auf ein Abkommen geeinigt. Dies schließe einen Waffenstillstand sowie die „schrittweise Integration militärischer und administrativer Strukturen“ ein, wie die deutsche Vertretung der Selbstverwaltung schreibt.

„Wir bleiben bei unserer Forderung, dass es humanitäre Korridore braucht, dass es Aufmerksamkeit auf die Region braucht sowie diplomatische Beziehungen mit der Selbstverwaltung“, sagt Jonasson. Ebenso sollten die Rechte der Kurd*innen, vor allem der Frauen, die in Rojava jahrelang die Terrororganisation „Islamischer Staat“ an der Seite westlicher Staaten bekämpft haben, garantiert werden.

Bislang sei die Reise ihrer Gruppe gut verlaufen, findet die Sprecherin. Demonstrationen haben die Ak­ti­vis­t*in­nen auf dem Weg gehalten, um öffentliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Jetzt wollen sie die „Grenzen brechen“, so wie ihr Motto besagt. Ob das ihnen auch gelingt, das wird sich zeigen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Syrien #Kurden #Syrische Demokratische Kräfte (SDF) #Rojava #Aktivismus #Türkei #Griechenland
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschenmassen und bewaffnete Kämpfer.
Waffenstillstand in Syrien Fahrplan für den Frieden

Syrische Armee und kurdische SDF schließen ein Waffenstillstandsabkommen. Kurdische Streitkräfte sollen in die Armee eingegliedert werden, der Zugang geöffnet.

Insassen des Al-Hol-Camps, das von den SDF kontrolliert wurde
Kurdengebiete in Nordsyrien Gefährlicher Schwebezustand

Im Norden Syriens kontrolliert die syrische Armee nach heftigen Kämpfen nun die kurdischen Gebiete. Wie blicken die Menschen dort in die ungewisse Zukunft?

Von Anna-Theresa Bachmann und Laila Sieber
Drei Demonstrantinnen von der Seite gesehen flechten sich gegenseitig die Haare während einer Demonstration.
Der Kampf um Rojava Hoffnung ist kurdisch
Kolumne Prinzip Hoffnung von Daniela Sepehri

Schon wieder werden die Kur­d:in­nen im Stich gelassen. Und wieder einmal von denen, die sich Freiheit und Demokratie auf die Fahnen schreiben.

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
2
Frauen mit Jagdscheinen Sie ballern, und das ist gut so
3
Empörung über KI-Polizeibild Blaulicht vom Bot
4
Tempel in Jerusalem Die Zankfärse
5
Ermittlung gegen Vulkangruppe Ein Zeichen der Verzweiflung
6
Russische Kriegsführung mit Tieren Tauben-Armee im Anflug