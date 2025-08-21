Klimaschädliche Werbung: Back Dir Werbeverbots-Waffeln!
Dauerbeschallung mit Plakaten von SUVs und Billigflügen muss nicht sein. Mit diesem Rezept kannst du die Umwelt schützen – vor Werbung und CO2.
W enn du das nächste Mal an einem Bahnhof stehst, schau dich mal genau um. Wahrscheinlich fällt dein Blick dann auch auf Werbung. Große Plakate mit Bildern von SUVs, Kreuzfahrten oder Billigflügen. Überall im öffentlichen Raum werden Produkte beworben, die unser Klima belasten. Diese Dauerbeschallung kann unser Kaufverhalten prägen. Die niederländische Stadt Den Haag hat deshalb ein Gesetz verabschiedet, das Werbung für CO2-intensive Produkte und Dienstleistungen im öffentlichen Raum verbietet.
In Deutschland ist ein generelles Werbeverbot rechtlich nicht möglich. Aber Städte- und Gemeinderäte können bestimmen, welche Werbung zulässig ist. Dabei geht es um klassische Litfaßsäulen, Werbung an Bushaltestellen oder große Plakatwände. Was es dafür braucht? Eine Gruppe, die das Thema auf die Agenda setzt. Wir erklären, wie ihr euren Stadtrat dazu bringen könnt, klimaschädliche Werbung zu verbannen.
Schwierigkeitsgrad
Mittel
Zubereitungszeit
1–3 Jahre
Personen gelingt am besten mit Unterstützung
Nährwert Die Werbeindustrie beeinflusst, was wir konsumieren. Werbung für Autos und Flüge
Gut zu wissen Die Werbeflächen in einer Stadt oder einer Kommune gehören zu unterschiedlichen Anbietern. Litfaßsäulen oder Werbewände an Bushaltestellen werden häufig vom Stadtmarketing oder den Verkehrsbetrieben verwaltet. Andere Flächen gehören zu Privatunternehmen. Der Stadtrat beschließt in der Regel die neuen Werbeverträge und gestaltet damit Außenwerbung im öffentlichen Raum.
Was du brauchst
- 2 kg dickes Fell und Ausdauer
- 1 Handvoll Durchblick im Umweltinformationsgesetz
- Eine Prise taktisches Feingefühl im Stadtrat
Zubereitung
1 Holt euch Unterstützung
Gibt es in eurer Stadt schon eine Gruppe, die sich mit klimaschädlicher Werbung beschäftigt? Vernetzt euch!
Dieser Text stammt aus der wochentaz. Unserer Wochenzeitung von links! In der wochentaz geht es jede Woche um die Welt, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Blick auf die Welt. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.
2 Informiert euch über Werbeverträge
Findet heraus, mit wem die Stadt Werbeverträge abgeschlossen hat und wann diese auslaufen. Stellt dafür eine Anfrage über das Umweltinformationsgesetz. Das verpflichtet die Verwaltung zur Herausgabe entsprechender Informationen. Alternativ geht das auch über das Informationsfreiheitsgesetz.
3 Formuliert eure Forderung
Bringt euer Ziel auf den Punkt: Wie definiert ihr „fossile Werbung“? Eine Initiative in Bayreuth etwa hat ihren Vorschlag so formuliert: „Unter dieses Verbot fällt im öffentlichen Raum sichtbare Werbung für Flugreisen und weit entfernte Reiseziele, Kreuzfahrten, graue Stromverträge, Gasverträge, Autos mit einem benzin- oder dieselbetriebenen Motor oder Hybridmotor und andere Produkte und Dienstleistungen fossiler Brennstoffe“.
4 Stellt Kontakt zum Stadtrat her
Ihr könnt etwa in einer Bürgerversammlung Forderungen sammeln und in den Stadtrat einbringen oder direkt Kontakt mit Ratsmitgliedern aufnehmen und sie überzeugen, euren Vorschlag offiziell einzubringen. Der Stadtrat ist das Gremium, das entsprechende Regelungen erlassen und bestehende Werbeverträge anpassen kann. Vernetzt euch dafür frühzeitig mit lokalen Entscheidungsträger:innen.
5 Legt die Fakten auf den Tisch
Bereitet eure Argumente für das Werbeverbot gut vor, um auch Stadträt:innen zu überzeugen, denen Klimaschutz weniger wichtig ist, dafür aber die öffentliche Gesundheit und Lebensqualität. Betont die sinkenden Gesundheitsrisiken durch eine geringere Luftverschmutzung oder den Schutz der Verbraucher:innen vor Greenwashing.
6 Baut öffentlich Druck auf
Kampagnen rund um Stadtratssitzungen, Pressearbeit und Aktionen mit Umweltorganisationen oder Bürgergruppen schaffen Sichtbarkeit. So wird deutlich, dass viele Menschen hinter dem Anliegen stehen.
Was kann ich tun? Die Frage erreicht die wochentaz seit Jahren immer wieder. Hier stellen wir diesen Sommer konkrete Rezepte für Engagement vor. Zum Nachkochen. Schreibt uns, wie’s schmeckt: zukunftsrezepte@taz.de
7 Überzeugt den Stadtrat
Damit der Antrag im Stadtrat angenommen wird, ist es wichtig, alle Fraktionen einzubinden, nachdem ihr bisher einzelne Mitglieder überzeugt habt. Führt persönliche Gespräche mit den Fraktionen und verteilt Flyer mit euren Argumenten. Hier sind Überzeugungskraft und Durchhaltevermögen gefragt, damit eure Initiative Erfolg haben kann.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion
Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus
Reaktionen zu Klöckners taz-Vergleich
„Medienpolitische Version der Hufeisentheorie“
Einwanderung und Extremismus
Offenheit, aber nicht für Intolerante
Kein Exit für Nazis!
Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt
Debatte um mehr Medizinstudienplätze
Ein Rezept gegen den Ärzt:innenmangel
Klöckner setzt taz mit Nius gleich
Die taz hat News für Klöckner