piwik no script img

Klausur der BundesregierungHerbstsonate von Schwarz-Rot

Cem-Odos Gueler
Kommentar von Cem-Odos Gueler

Die schwarz-rote Regierung zieht sich zur Klausur zurück – und hofft, daraus mit einer einheitlichen Position herauszukommen.

Lars Klingbeil (l, SPD), Bundesminister der Finanzen, Vizekanzler und SPD-Bundesvorsitzender, und Bundeskanzler Friedrich Merz (r, CDU) kommen bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts
Finanzminister Lars Klingbeil und Bundeskanzler Friedrich Merz versuchen gute Laune zu verbreiten Foto: Kay Nietfeld/dpa

E s ist etwa ein Jahr her, dass der damalige Finanzminister Christian Lindner nach den verlorenen Landtagswahlen in Brandenburg den „Herbst der Entscheidungen“ proklamierte und damit das Ende der Ampel einläutete. Es war die Zeit der konkurrierenden Wirtschaftsgipfel zwischen Kanzleramt und Finanzministerium, der 5- und 10-Punkte-Pläne, der dauernden Haushaltsberatungen. Bleiern hingen Schuldenbremse und schlechte Wirtschaftsdaten über der Regierung, die im Hintergrund von der FDP längst schon – Stichwort D-Day – ein genaues Verfallsdatum verpasst bekommen hatte.

Der von Bundeskanzler Friedrich Merz ausgerufene „Herbst der Reformen“ dürfte manch einem bei der SPD allein wegen der klanglichen Ähnlichkeit an die Spielchen von vergangenem Jahr erinnern. Wenn sich die Regierung Dienstag und Mittwoch zu einer Klausur zurückzieht, dann soll es zwar vordergründig um Digitalisierung und Bürokratieabbau gehen. Doch Merz und sein Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) machen kein Geheimnis daraus, dass sie von dem Treffen mehr erwarten: sich Zeit nehmen für Diskussionen, die im Regierungsgeschäft untergehen. Die Union erhofft sich von dieser gemeinsamen „Positionsbestimmung“ (Frei) nichts sehnlicher, als dass die SPD den von ihr vorgeschlagenen Weg zu Kürzungen im Sozialwesen mitgeht.

Denn bei der Union sorgte es unlängst für Ohrensausen, dass der wirtschaftliche Aufschwung trotz der angekündigten öffentlichen Milliardeninvestitionen ausbleibt. Die Frage, die bei den Konservativen kursiert, lautet: War es das wert, mit der Aussetzung der Schuldenbremse die eigene Glaubwürdigkeit zu verspielen? Dazu die geballte Wut des wirtschaftsliberalen und neurechten Lagers auf sich zu ziehen – und dann bleiben auch noch die Resultate aus?

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Vielleicht zählt diese Frage zu jenen, die von der Regierung in diesen Tagen diskutiert werden. Das wäre wünschenswert, nicht nur, um sich eine Wiederauflage des Theaters vom vergangenem Jahr zu ersparen – damit auf diesen „Herbst der Reformen“ kein „Winter der Entscheidungen“ folgt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Cem-Odos Gueler

Cem-Odos Gueler

 Parlamentsbüro
Berichtet seit 2023 als Korrespondent im Parlamentsbüro der taz unter anderem über die FDP, die Union und Verteidigungsthemen. Studium der Sozialwissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Köln, Moskau und London.
Themen #Herbst #Klausur #Reformen #Geld #Bundesregierung
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann im Anzug (Lars Klingbeil) spricht zu Vertretern der Presse
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
Kommentar von Simone Schmollack
Schwarz-Rot will den Sozialstaat reformieren – vor allem auf Kosten der Ärmeren. Besser wäre es, Staatsbedienstete stärker zur Kasse zu bitten.
Drei Betten in einem Wohnheim
Herbst der Reformen und Bürgergeld Wie teuer Merz’ Sparpläne sind
Der Kanzler kündigt den Herbst der Reformen an und nimmt Bürgergeldberechtigte ins Visier. Ihnen sollen weniger Wohnkosten erstattet werden. Geht das?
Von Lotte Laloire
Lars Klingbeil und Friedrich Merz
Generaldebatte im Bundestag Der Ankündigungskanzler
Kommentar von Stefan Reinecke
Friedrich Merz verspricht zu oft, was er nicht halten kann. Im Bundestag lässt er Fragen offen, auch, wie er sich die Sozialreform vorstellt.
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten Die Sprachpolizei steht rechts
2
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
3
Böhmermann sagt Konzert mit Chefket ab Im Stich gelassen
4
Eskalierter AfD-Bürgerdialog in Seesen Pack schlägt sich (fast)
5
Jan Böhmermann im HKW Die Wurstigkeit ist Programm
6
„Heimatland“ von Güner Balci Nicht Klartext, sondern Kulturkampf