piwik no script img

taz zahl ich

Klassenkampf an der ImbissbudeDer Döner, 10 Euro und ein Trugschluss

Derya Türkmen
Kolumne übrigens
von Derya Türkmen

Der Kultstatus der fleischigen Kulttasche wird erheblich gestört – durch Preissteigerungen, die die einen belasten und von denen die anderen nichts haben.

Ein Mann schneidet von einem Dönerspieß Fleisch ab. Ein anderer Mann schaut dabei zu
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) zu Besuch beim deutschen Botschafter in der Türkei, am 22.4.2024 Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

E s gibt Dinge, die sollten ewig halten: Lieblingspullis, Festivalbändchen – und der Döner um die Ecke. Unkompliziert, erschwinglich, leicht knoblauchig. Ein Stück Alltag, ohne den Impuls, zur Delikatesse zu werden. Dieser dampfende, tropfende, leichte Handschmeichler in Alufolie – er ist Mahlzeit und Gesellschaftskitt. Der Döner ist vielleicht das letzte große Lagerfeuer der urbanen Zivilisation. Man steht nebeneinander, murmelt „mit alles“, nickt beim „scharf?“ und zahlt bar. Für einen kurzen, Moment: Klassenunterschiede gelöscht.

Bürohengst, Bauarbeiter, BWL-Student, Nachtschwärmer – alle vereint im heil(ig)en Dreiklang aus Brot, Fleisch, Soße. Kein Dresscode, kein Smalltalk, kein Latte-Art. Nur ehrlicher Hunger. Und der Wunsch, dass es schnell geht.

Selbst politisch ist der Döner unterdessen, er schaffte es sogar bis in die ganz große Politik. Bei seinem Staatsbesuch in der Türkei im April 2024 überreichte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tatsächlich einen Dönerspieß. Nein, keine Pointe – das war das offizielle Gastgeschenk. Der Präsident, der sonst Kuckucksuhren verteilt, verschenkt Fleisch am Stab. Diplomatie auf Spießhöhe.

Der günstige Döner war nie wirklich günstig, sondern subventioniert

Doch, oje, auf einmal kratzt der Dönerpreis am Zehn-Euro-Limit. Zehn Euro! Für eine einzige Fleischtasche! Man fragt sich: Was haben wir bloß falsch gemacht? Und muss lesen: In Murr streiken die Leute am Dönerspieß. Sie wollen bessere Löhne, Tarifverträge, faire Bedingungen. Richtig so, klingt völlig selbstverständlich. Aber das ist es in der Branche nicht. Und plötzlich wird Dö­ner­ku­li­na­ris­t:in­nen bewusst: Der günstige Döner war offensichtlich nie wirklich günstig, sondern subventioniert. Und das nicht etwa durch die Lebensmittelindustrie, das Verbraucherministerium oder etwa, weil Dö­ner­lä­den­be­trei­be­r:in­nen an den Döner für alle glauben. Nein, es wurde subventioniert durch harte Arbeit, schlechten Lohn, zu wenig Anerkennung. Der Döner war immer günstig.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Während der Döner längst Kulturgut geworden ist, kämpfen in der Produktion viele um das Selbstverständliche: faire Löhne, Tarifverträge, sichere Arbeitsbedingungen. Das ist in der Dönerbranche aber Ausnahme statt Regel und sagt mehr über die Arbeitsverhältnisse hierzulande als jede Sonntagsrede. Wenn sich am Ende niemand zuständig fühlt – weder die Politik noch die Branche und nicht einmal wir an der Theke – dann bleibt dem Döner wohl nichts anderes übrig, als ins Exil zu gehen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Derya Türkmen

Derya Türkmen
Ist seit Oktober 2023 bei der taz, schreibt am liebsten über Gesellschaftthemen, Filmpolitik, Migration und die türkische Diaspora in Deutschland. Hat TV- und Filmproduktion in Hamburg, Angewandte Medien in Mittweida studiert, sowie Asian Cinema und TV-Broadcast in Ayr/Schottland.
Themen #Kolumne übrigens #teuer #Döner #Arbeitskampf
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mitarbeiter*innen demonstrieren in Warnwesten vor ihrem Betrieb

Streik in Dönerfabrik

Einmal alles mit Tarifvertrag, bitte

Beschäftigte der Dönerspießfabrik Birtat in Murr protestieren mit der Gewerkschaft NGG für den ersten Tarifvertrag der Branche. Die Chefs stellen sich quer.
Von Luise Greve
Kunden stehen vor «Mustafa's Gemüse Kebab», Berlins berühmtester Dönerimbiss, am Mehringdamm.

Mustafa's Gemüse Kebap

Eine Schlange zieht um

Mustafa's Gemüse Kebap ist ein weltweit bekanntes Berliner Wahrzeichen. Nun wechselt der Imbiss die Straßenseite. Den Erfolg wird das kaum mindern.
Von Lea Knies
Christoph Troßbach am Tisch eines Dönerladens mit weißem Hemd und Döner in der Hand

Obergrenze für Imbissbuden in Heilbronn

Kein Döner ist illegal

Am Montag entscheidet der Stadtrat von Heilbronn über eine Obergrenze für Dönerläden, die die CDU fordert. Rechtlich ist die Lage eindeutig.
Von Benno Stieber

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Wahl zum Bundesverfassungsgericht

Brosius-Gersdorf zieht sich zurück

2

Mitarbeiter von SPD-Mann abgewiesen

Antifa-Shirt im Bundestag unerwünscht

3

Chefarzt klagt gegen Klinik in Lippstadt

Joachim Volz will sich Abbrüche nicht verbieten lassen

4

Steuergeld für Gasumlage

Doppelt dumm

5

Tierwohl im Agrarministerium

Kritik an neuer Tierschutzbeauftragten

6

Rückzug von Brosius-Gersdorf

Es ist die Stunde der Antifeministen