piwik no script img

taz zahl ich

Kampf um Reformen in ArgentinienSchlappe für Präsident Milei

Der Kongress überstimmt Mileis Veto gegen mehr Zuwendungen für Behindertenhilfseinrichtungen; sein Veto gegen höhere Mindestrenten bleibt aber bestehen.

Eine Rentnerin fleht einen behelmten Polizisten in der Nähe des Kongressgebäudes an.
Die Forderungen von Rent­ne­r*in­nen nach einer Erhöhung ihrer Pensionen, hier am 30. Juli in Buenos Aires, blieben ungehört Foto: Virginia Chaile/ZUMA Press Wire/dpa
Jürgen Vogt
Von Jürgen Vogt

Buenos Aires taz | Erstmals haben Argentiniens Abgeordnete ein Veto des libertären Präsidenten Javier Milei überstimmt. Am Mittwoch hob das Parlament Mileis Veto gegen ein Notstandsgesetz für Menschen mit Behinderungen mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit auf. Mileis Veto gegen ein Gesetz zur Erhöhung der Renten hat jedoch Bestand.

Beide Gesetzesvorhaben waren im Juni mit großer Mehrheit vom Kongress verabschiedet worden. Anfang August legte der Präsident sein Veto gegen sie ein. Mileis Partei La Libertad Avanza verfügt nur über eine geringe Zahl von Sitzen in beiden Kammern des Kongresses. Doch war es ihm bisher stets gelungen bei wichtigen Abstimmungen die notwendigen Stimmen aus den Reihen der rechten und gemäßigten Opposition zu bekommen. Das gelang ihm diesmal nur bei der Abstimmung über sein Veto gegen die Rentenerhöhung.

Noch während der Sitzung verhandelte seine Regierung mit Abgeordneten und sicherte sich schließlich beim Renten-Veto das erforderliche Stimmendrittel der anwesenden Abgeordneten. Dennoch hat das Notstandsgesetz zur Behinderung jetzt die höhere der beiden parlamentarischen Hürden genommen. Mit dem Gesetz werden die staatlichen Zuwendungen für Behindertenhilfeeinrichtungen sowie die beitragsunabhängige Mindestrente für Behinderte leicht angehoben.

Im Senat dürfte es Präsident Milei leichter haben

Nun muss auch der Senat das Veto des Präsidenten mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmen. Seine Zustimmung gilt jedoch als wesentlich wahrscheinlicher als zuvor die der Abgeordneten. Mileis Fixpunkt ist die schwarze Null im Haushalt. Der Präsident lehnt alles rigoros ab, was seiner Meinung nach das Haushaltsgleichgewicht stören könnte.

Durch die vom Kongress beschlossene Rentenerhöhung wäre die staatliche Mindestrente um knapp 40 Euro auf rund 280 Euro pro Monat gestiegen. Berechnungen zufolge hätte dies eine äußerst geringe Belastung für den Staatshaushalt bedeutet.

„Erst kürzlich hat der Präsident dem Agrarsektor eine Senkung der Exportsteuern auf landwirtschaftliche Erzeugnisse gewährt, statt die Leistungen für Behinderte und die Renten zu verbessern“, sagte Mercedes de Mendieta, Abgeordnete des linken Bündnisses FIT, in der Debatte. Mileis Formel ‚No hay plata – Es ist kein Geld da‘ stimme nicht.

Erfolgreicher Protest von Familien mit behinderten Kindern

Bevor die Plenarsitzung gegen 12 Uhr Mittag begann, hatten sich mehrere tausend Menschen vor dem Kongressgebäude versammelt, darunter viele Familien mit behinderten Kindern. Ein von weitem sichtbarer übergroßer Rollstuhl symbolisierte den Protest. Auf vielen Pappschildern stand ‚No a los Vetos – Nein zu den Vetos‘.

„Wenn die bestehenden Gesetze, die seit Jahrzehnten in Kraft sind, tatsächlich umgesetzt würden, bräuchten wir das Notstandsgesetz nicht“, sagte María Eugenia di Tullio von der Behindertenorganisation „Hacer Lazos“. Zahlreiche Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen stünden vor der Schließung, warnte sie. Als das Ergebnis der Abstimmung bekannt wurde, gab es Jubel und Erleichterung. „Wir sind einen Schritt vorangekommen“, atmeten viele auf.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Argentinien #Javier Milei #Rente #Behinderte #Behindertenpolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Obdachlose Menschen stehen bei kaltem Wetter für Essen an

Big-Mac-Index in Buenos Aires

Burger teuer, Dollar billig

Kolumne Stadtgespräch von Jürgen Vogt
Argentinien ist so teuer, dass Besserverdienende zum Einkaufen rund um die Welt fliegen können. Für alle anderen bleibt nur: Gürtel enger schnallen.
Eine Frau hält eine Trommel mit dem Foto von Cristina Kirchner in die Höhe

Argentiniens Ex-Präsidentin vor Gericht

Haftstrafe gegen Christina Kirchner bestätigt

Das Oberste Gericht bestätigt eine Verurteilung gegen die ehemalige Präsidentin wegen Amtsmissbrauchs und Betrugs. Unterstützer gehen auf die Straße.
Von Jürgen Vogt
Javier Milei gestikuliert

Argentinien will Dollar weißwaschen

Milliarden unter der Matratze

Mindestens 200 Milliarden US-Dollar lagern in Bankschließfächern, im Ausland oder bar zu Hause. Argentiniens Präsident Milei will sie legalisieren.
Von Jürgen Vogt

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive der Lokalteile aus Berlin und dem Norden
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1

Geflüchtetenhilfte mit Tauschaktion

Hamburgs Linke hebelt Bezahlkarte aus

2

Reaktionen zu Klöckners taz-Vergleich

„Medienpolitische Version der Hufeisentheorie“

3

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

4

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt

5

Debatte um mehr Medizinstudienplätze

Ein Rezept gegen den Ärz­t:in­nen­man­gel

6

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner