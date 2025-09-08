piwik no script img

Wahlen in ArgentinienWeniger Milei wagen

Jürgen Vogt
Kommentar von Jürgen Vogt

Obwohl Milei die Inflation dämpfte, strafen ihn die Wählenden in Argentinien ab. Aber den Peronisten fehlt ein Gegenentwurf, der die Massen überzeugt.

Ein Mann schiebt einen Wagen mit Kaffekannen über einen Zebrastreifen, über den auch andere Menscchen gehen
Ein Kaffeverkäufer unterwegs im Finanzdistrikt von Buenos Aires, einen Tag nach er Niederlagen des Präsidenten milei Foto: Agustin Marcarian/reuters

A m Abend nach den Provinzkongresswahlen war die politische Landschaft der Provinz Buenos Aires hellblau gefärbt. Nur vereinzelt gab es kleine lila Tupfer der La Libertad Avanza, der Partei des libertären Präsidenten Javier Milei.

Nicht, dass Milei am Sonntag eine Wahlschlappe erlitten hat, sondern deren Ausmaß, muss ihn beunruhigen. Mileis größte Stütze ist nach wie vor die Zustimmung der Bevölkerung, da es ihm an einer breiten Parteibasis und soliden Strukturen mangelt. Bröckelt seine Beliebtheit beim Volk, wird es eng.

Folgt daraus die Rückkehr der Blauen – der peronistischen Mitte-links-Partei Fuerza Patria? Nein. Trotz Wahlpflicht haben viele weder für den Peronismus noch für die Libertären gestimmt. Vierzig Prozent der 14,7 Millionen Wahlberechtigten blieben zu Hause.

Zudem konnten die Peronisten in fast allen Wahlkreisen kaum mehr als drei Prozent erzielen, im Vergleich zur Gouverneurswahl 2023, die der politische Ziehsohn der korrupten Ex-Präsidentin Cristina Kirchner, Axel Kicillof gewonnen hatte. Milei hat nicht unrecht, wenn er behauptet, die Peronisten seien in ihrer Hochburg kaum über ihre Obergrenze hinausgekommen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Ein Grund dafür ist, dass das peronistische Wahlbündnis Fuerza Patria aus drei Fraktionen besteht, die alles andere als einig sind. Ihr kleinster gemeinsamer Nenner ist es, Milei zu stoppen. Eine überzeugende politische Alternative haben sie nicht zu bieten.

Zu frisch ist zudem die Erfahrung der galoppierenden Inflation unter der peronistischen Vorgängerregierung, die Milei tatsächlich stoppen konnte und sein derzeit wichtigstes Back-up ist.

Ob der Präsident seine Politik „keinen Millimeter“ ändern wird, wie er am Wahlabend verkündete, werden die Märkte entscheiden, allen voran der Devisenmarkt. Mit einer Reihe kostspieliger Verordnungen hat Milei in den vergangenen Wochen den Dollar billig gehalten und damit auch die Inflationsrate gedämpft. Eine Wahlschlappe mit bis zu fünf Prozent Rückstand hatten die Märkte bereits eingepreist, wie es im Wallstreet-Slang heißt. Mit 14 Prozent hatten sie nicht gerechnet.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Jürgen Vogt

Jürgen Vogt

 Korrespondent Südamerika
Kommt aus Karlsruhe. Studierte Politische Wissenschaft in Hamburg und Berlin und arbeitete zwölf Jahre als Redakteur und Geschäftsführer der Lateinamerika Nachrichten in Berlin. Seit 2005 lebt er in Buenos Aires. Er ist Autor des Reisehandbuchs “Argentinien”, 2024, Reise Know-How Verlag.
Themen #Javier Milei #Argentinien #Liberale #Lateinamerika #Cristina Kirchner
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein gequältes Lächeln auf dem Gesicht von Milei. Seine Partei La Libertad Avanza liegt weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz

Provinzwahlen in Buenos Aires

Wahlklatsche für Milei

Bei den Provinzwahlen erleidet der libertäre argentinische Präsident eine herbe Niederlage. Ist das die Rückkehr der Peronisten?
Von Jürgen Vogt
Javier Milei die Arme ausgebreitet, den Kopf gen Himmel gereckt, vor ihm eine euphorische Menge

Parlamentswahl in Argentinien

Öl, Gas, Lithium – und Glück

Kommentar von Jürgen Vogt
Am Sonntag finden Parlamentswahlen in der Provinz Buenos Aires statt. Ein Kampf zwischen Präsident Javier Milei und dem alten Kirchner-System.
Eine Rentnerin fleht einen behelmten Polizisten in der Nähe des Kongressgebäudes an.

Kampf um Reformen in Argentinien

Schlappe für Präsident Milei

Der Kongress überstimmt Mileis Veto gegen mehr Zuwendungen für Behindertenhilfseinrichtungen; sein Veto gegen höhere Mindestrenten bleibt aber bestehen.
Von Jürgen Vogt
Grafik mit dem Cover der wochentaz, der täglichen Print-Ausgabe und der Le Monde Diplomatique, daneben ein Smartphone mit einem Titelblatt aus der taz-E-Paper-App

Das letzte Papier-Abo vor der Seitenwende

Noch gehört der Werktag dem Papier

Ab 20. Oktober erscheint die taz an Werktagen ausschließlich digital. Für alle, die zum Papier-Abschied noch mal 100 % konzernfreien Journalismus gedruckt lesen möchten, bieten wir jetzt das 5-Wochen-Abschiedsabo.
  • 5 Wochen gedruckte taz an allen Werktagen für nur 20 Euro
  • Inklusive der gedruckten Wochentaz am Samstag
  • Inklusive Zugriff auf alle digitalen Ausgaben
  • 100% konzernfreier und meinungsstarker Journalismus
Bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Gespräch mit einem Polizisten

„Manchmal wird bewusst unsauber gearbeitet“

2

Prozess gegen Flücht­lings­hel­fe­r

Hilfe als Straftat?

3

Tübinger OB diskutiert mit AfD-Politiker

Die Boris-Palmer-Show

4

Bully Herbigs aktuelle Winnetou-Parodie

Relativ unlustig

5

Wir Boomer

Menno, habt Ihr’s gut!

6

Höhere Bemessungsgrenzen

Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen