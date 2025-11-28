piwik no script img

Jugend ohne Social MediaSo wird das nichts, Alter!

Kommentar von

Svenja Bergt

Die EU steuert auf Altersgrenzen unter anderem für Social Media zu. Warum das keine gute Idee ist – und was besser wäre.

Ein traurig guckendes Mädchen mit verschränkten Armen
Ein Leben ohne Smartphone ist möglich Foto: Charles Odell/plainpicture

S Sie sehen aber jung aus.“ Mit diesem Satz versuchen Ver­käu­fe­r:in­nen in Supermärkten es gerne abzufedern, wenn Kund:innen, die vielleicht noch zu jung sind für den Alkoholkauf, ihren Ausweis zeigen sollen. Das System Ausweis gegen Alkohol ist nicht perfekt. Wer ältere Freund:innen, Geschwister oder Supermarkt-Zufallsbekanntschaften hat, kann sich leicht Tabak oder Alkoholika ermogeln.

Doch es funktioniert zumindest im Großen und Ganzen. Und weil die Menschen an der Kasse zwar auf Bild und Geburtsdatum schauen, aber niemand die Ausweise scannt und daraus ein Register machen könnte, wer wann wo Alkohol oder Zigaretten gekauft hat, ist es auch privatsphärefreundlich.

Bei Social-Media-Diensten ist so ein Ansatz nicht in Sicht. Trotzdem hat das EU-Parlament am Dienstag eine Resolution beschlossen, die ein Mindestalter für Social Media fordert. Unter 13 soll die Nutzung untersagt sein und zwischen 13 und 16 nur mit Zustimmung der Eltern erlaubt. Rechtlich bindend ist der Beschluss zwar nicht, aber er erhöht den Druck auf die EU-Kommission.

Ebenfalls am Dienstag haben die EU-Mitgliedsstaaten die umstrittene Chatkontrolle beschlossen. Auf weitgehend freiwilliger Basis zwar und die Verhandlungen mit EU-Kommission und -Parlament stehen noch aus. Doch drin ist schon mal ein Hammer: verpflichtende Alterskontrollen unter anderem für App-Stores und Messenger-Dienste, um für Kinder technische Schutzmaßnahmen zu aktivieren.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Details bleiben offen

Wie die Kontrollen „privatsphärewahrend“ umgesetzt werden und gleichzeitig „verlässlich“ Erwachsene von Kindern unterscheiden soll, bleibt offen. Beides sieht der Entwurf vor. Kommt eine Ausweispflicht, wäre bei einem wesentlichen Teil der Onlinekommunikation Anonymität nicht mehr möglich.

Ob für Social Media eine Altersgrenze grundsätzlich sinnvoll ist, das ist nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wissenschaft umstritten. Während einige For­sche­r:in­nen Vorteile für den Schutz von Minderjährigen vor problematischen Inhalten sehen, kritisieren andere einen zu starken Eingriff in die Grundrechte – und ein Hemmnis für einen herangeführten und verantwortungsbewussten Umgang mit Social Media.

Die Studienlage ist jedenfalls, anders als das politisch gerne suggeriert wird, dünn: Schließlich fangen erste Länder und Regionen erst an, ans Alter geknüpfte Restriktionen einzuführen.

Doch klar ist: Es gibt bislang kein System für eine gleichermaßen valide wie privatsphärefreundliche Kontrolle. Selbstauskunft? Kann man sich gleich sparen. KI-Tools, die das Alter einschätzen? Zu fehleranfällig – und bei der Analyse von Nutzungsverhalten oder biometrischen Merkmalen auch nicht gerade datenschützend. Ausweis scannen und hochladen? Prima, dann bekommen die datensammelnden Problemplattformen gleich einen ganzen Schwung persönlicher, amtlich bestätigter Informationen frei Haus.

Eine Altersgrenze ändert nichts an den Plattformen

Ein System, das so brauchbar funktioniert, wie die Ausweiskontrolle im Supermarkt, ist nicht in Sicht – egal wie sehr Po­li­ti­ke­r:in­nen an diesem Kreis herumzerren und ihn zum Quadrat machen wollen.

Dazu kommt: Eine Altersgrenze würde nichts an den problematischen bis toxischen Eigenschaften der Plattformen ändern. Sie wären immer noch genauso intransparent, ihre Algorithmen genauso polarisierend, sie würden immer noch genauso Hass, Hetze und problematische Körperbilder featuren wie jetzt. Und es wird nicht besser: Laut dem Statistischen Bundesamt stoßen im Internet mehr Menschen auf Hassredebeiträge als noch vor zwei Jahren.

In Australien, das weltweit vorangeht mit einer Altersgrenze für Social Media, wird es nun spannend: Am 10. Dezember tritt die Grenze in Kraft, Plattformen fordern ihre Nut­ze­r:in­nen bereits auf, ihr Alter nachzuweisen. Wer unter 16 ist, muss draußen bleiben. Zwei 15-Jährige klagen nun dagegen. Dahinter steckt leider eine Organisation, gestützt von einem rechts-libertären Politiker, die sich insgesamt für weniger Regulierung im Netz einsetzt. Das wäre allerdings genau die falsche Richtung.

Denn wenn die Betreiber der Social-Media-Plattformen komplett freidrehen dürften, wäre nichts gewonnen. Was wir brauchen, das sind nicht miese Plattformen für weniger Nutzer:innen. Sondern bessere, transparente, gemeinwohlorientierte und verantwortungsbewusste Plattformen für alle.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Svenja Bergt

 Redakteurin für Wirtschaft und Umwelt
schreibt über vernetzte Welten, digitale Wirtschaft und lange Wörter (Datenschutz-Grundverordnung, Plattformökonomie, Nutzungsbedingungen). Manchmal und wenn es die Saison zulässt, auch über alte Apfelsorten. Bevor sie zur taz kam, hat sie unter anderem für den MDR als Multimedia-Redakteurin gearbeitet. Autorin der Kolumne Digitalozän.
Themen #talkshow #Social Media #Big Tech #Kinderschutz #Europäische Union
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Kabel mit bunter Isolierung
Digitale Abhängigkeit von den USA Wie Europa sich auf den Kill Switch vorbereitet

Hätte Trump die Macht, unsere digitale Versorgung zu kappen wie Putin die Gasleitungen? Europa will unabhängiger von Google, Microsoft und Co. werden.

Von Svenja Bergt
Ein Bildschirm eines Smartphones zeigt Symbole von verscheidenen Apps.
Pläne der EU-Kommission Digitalrechte im Schredder
Kommentar von Svenja Bergt

Die EU-Kommission will mehrere Digitalgesetze ändern und spricht von einer Vereinfachung. Doch für Nut­ze­r:in­nen gibt es schlechte Nachrichten.

Handys liegen auf einem Tisch, im Hintergrund ist ein Klassenzimmer mit Schülern und Schülerinnen zu sehen.
Smartphone-Verbot in der Schule Deutlich weniger Zombies
Kolumne Schwer mehrfach normal von Birte Müller

An der Stadtteilschule unserer Tochter wurde nach den Ferien eine Null-Handy-Regelung eingeführt. Alle haben es bis jetzt überlebt.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Die soziale Rentenkluft Rentenreform trifft vor allem die Armen
2
Gerichtsurteil zum Palästina-Kongress Polizeistaatsräson
3
Aktivist über Familienunternehmer „Das ist oligarchisch“
4
Erhöhung des Verteidigungsetats Kurzschlüssiger Aufrüstungskurs
5
Verteidigungshaushalt Mehr als 108 Milliarden Euro für das Militär
6
Neugründung der AfD-Jugend in Gießen Bündnis widersetzt sich Aufmarsch der Höcke-Jugend