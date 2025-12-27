Journalismus in der Krise Pöbelportale und Pfennigfuchser

piwik no script img

Journalismus in der KrisePöbelportale und Pfennigfuchser

Ambros Waibel

Kommentar von

Ambros Waibel

Brauchen wir Journalismus noch? Ist seine Krise hausgemacht oder investoren­getrieben? Auf Sachlichkeit zu verzichten, muss man sich jedenfalls erst mal leisten können.

In einem Wartesaal lesen wartende Reisende die aktuelle Tageszeitung
Als Papier noch nicht elektrisch war: Bahnhofswartesaal im Deutschland der 1930er Jahre Foto: Henning Nolte/United Archives/imago

H Heftchentag“ ist eine der Wortschöpfungen von Wiglaf Droste, die schon zur Zeit ihrer Entstehung, vor einem Vierteljahrhundert, einen leicht melancholisch anwehten.

Zumindest was eines der Heftchen angeht, die einen regelmäßig freitags bestimmt und beschwingt zum Kiosk wandern ließen, war dieses Jahr Schluss: Die Konkret erscheint von angekündigten Sonderausgaben abgesehen von Januar an nur noch als E-Paper.

„Nur noch“ ist dabei schon ernst zu nehmen, nicht nur weil Freunde um die gedruckte Konkret trauern, sondern weil uns ja auch selbst hier in der taz noch nicht immer klar ist, ob wir nun bei unserer Arbeit von online only, online first oder online exclusive sprechen wollen, auch wenn sich das bei uns auf die Wahl zwischen E-Paper-Ausgabe und eben reiner Onlineveröffentlichung auf taz.de bezieht.

Seitenwenden, Zeitenwenden – sie können Hoffnung stiften, aber auch Untergangstimmung erzeugen. Vor elf Jahren schrieb der italienische Autor Marco d’Eramo in der taz: „So viele Berufe die Moderne überhaupt erst hervorgebracht hat, so viele hat sie auch wieder zerstört.“ D’Eramo erinnert an die Telegrafisten, die erste globale Kommunikationselite, aber auch an Dinge, die zwar näher liegen, aber nicht minder vergessen sind: Oder wie wollen Sie ihrem Kind erklären, dass man früher einen „Film“ in eine „Kamera“ – echt jetzt, wer braucht so ein single function device!? – „einlegen“ und die ganze Sache dann auch noch „entwickeln“ musste? Das klingt wirklich nach einem Dunkelkammerjahrhundert!

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Also – ist vielleicht am Ende alles doch besser geworden? Kann nicht ein journalistisches Qualitätsportal wie Übermedien im Januar schon seinen zehnten Geburtstag feiern? Und sind, um den Blick auf einen europäischen Nachbarn zu weiten, zwar in Italien Traditionsblätter wie La Repubblica und La Stampa in der Krise, während sich gleichzeitig aber neue, engagierter Aufklärung verpflichtete Internetmedien etabliert haben wie Il Post oder Valigia Blu?

„Flood the Zone with Shit“

Wenn wir von Krise sprechen wollen, müssen wir sie definieren. Die Süddeutsche Zeitung etwa hat keine Krise als journalistisches Produkt – im Gegenteil: Qualität, Zuspruch und auch die Zahlen stimmen, sie stimmen bloß nicht für den Investor, ein „schlimmer Pfennigfuchser“, wie es in der taz hieß. Und die auf den Markt geworfenen italienischen Zeitungen scheinen für einen der möglichen Käufer sogar eher eine Last zu sein, wirklich interessiert ist er nur an den (mehr) Rendite versprechenden Radios, die dem Paket beiliegen.

„Die Ursprungssituation ist die, dass es eine gesellschaftliche Institution gibt, die im Namen der Sachlichkeit gegründet ist. Das ist der Journalismus“, hat Diedrich Diederichsen vor zwei Jahren in einem Band zum Thema „Literarischer Journalismus“ geschrieben; und es lohnt sich, auch jenseits der inzwischen halb vergessenen Affäre Claas Relotius – die mit diesem Schlagwort in ihrem Ausmaß ganz unzureichend und insofern nicht ganz fair betitelt ist –, auf diese Aussage zurückzukommen.

Denn es ist ja eben die Unsachlichkeit, die einem ganz anderen Teil journalistischen Engagements derzeit als vielversprechendes Betätigungs- und Geschäftsfeld erscheint, oft finanziert von Personen, die die Disruption, also die „radikale Umwälzung oder Veränderung bisheriger Verhältnisse“, anstreben, wie der Soziologe Steffen Mau schrieb.

Eine hektische, links- wie rechtspopulistische, ost- wie westsentimentale Kampf- und Gesinnungspresse feiert Wiederauferstehung – mal wieder: Denn Medien sind nicht zuletzt als Wohlfühl- und Bestätigungsräume gegründet worden. Möglicherweise nimmt dieser Trend zur meckernden Muffigkeit in einer Epoche, in der der Wahrheit auch immer etwas Katastrophisches anhaftet, sogar zu. „Der Lachende / Hat die furchtbare Nachricht / Nur noch nicht empfangen“ – wann seit dem fernen 1939, als Bertolt Brecht diese Verse veröffentlichte, wären sie aktueller gewesen?

Wer sich weiter der wirklichen Welt aussetzen will, wer, wie etwa Menschen, deren Wohnsitze vom steigenden Meeresspiegel bedroht sind, auf exakte Informationen zum Selbstschutz gar nicht verzichten kann – der muss in der gegenwärtigen Medienwelt einiges an Dumpfheit und Gemeinheit beiseiteschieben, um zum Ziel zu gelangen: „Flood the Zone with Shit“ ist die Parole der Pöbelportale.

Wer die Masche einmal durchschaut hat, wird darauf nicht auf Dauer reinfallen. Und Trost nicht im Ressentiment suchen, sondern in der Zuversicht darauf, was Menschen bewegen können, solange sie sich ihre Menschlichkeit als zentralen Wert bewahren.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Ambros Waibel

Ambros Waibel

 taz2-Redakteur
Geboren 1968 in München, seit 2008 Redakteur der taz. Er arbeitet im Ressort taz2: Gesellschaft&Medien und schreibt insbesondere über Italien, Bayern, Antike, Organisierte Kriminalität und Schöne Literatur.
Themen #Zeitungskrise #Journalismus #Pressefreiheit
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Donald Trump trägt ein weißes USA-Käppi, es ist Nacht.
RBB, SZ, Politico und Trump Schlechte Woche für die Medien
Kolumne Die Woche von Friedrich Küppersbusch

Eine neue Klage gegen die Ex-RBB-Intendatin, und der Chefredakteur der SZ geht. Wenigstens sprang für Donald ein hübsches Interview bei Politico raus.

Ein Mann mit Brille lächelt in die kamera
Chefredakteur verlässt „SZ“ Ruhm und Rendite
Kommentar von Josef-Otto Freudenreich

Nach 16 Jahren verlässt Chefredakteur Wolfgang Krach die „Süddeutsche Zeitung“. Aber nicht „im Einvernehmen“ mit der Südwestdeutschen Medienholding.

Eine Menschenmenge vor einem gläsernen Bürogebäude, einige tragen palestinensische Fahnen oder klettern über einen Zaun, der das Gebäude von der Straße trennt
Pressefreiheit in Italien Palästina-Protestierende stürmen Tageszeitung „La Stampa“

In Turin griffen Demonstrierende die Redaktionsräume der Tageszeitung La Stampa an. Die Reaktion der UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese sorgt für Irritationen.

Von Michael Braun
Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

5 Kommentare

 / 
  • KH

    Zeitungen sind weiterhin ein hohes Gut. Finde es schade, dass man auch im öffentlich Bereich immer weniger Zeitungen beim Bäcker, im Cafe oder Freizeiteinrichtungen in der Auslage zum kostenlosen Lesen findet. Hat ja jeder ein Handy, wo es kostenlos Nachrichten gibt. Dass man häufig nur noch gefilterte und personalisierte Nachrichten mit viel Werbeunterbrechungen bekommt stört viele Menschen gar nicht mehr. Einen Überblick über die "Weltlage" erhält man meistens nicht mehr, aber die neusten Hacks werden immer wieder neugierig angeklickt. Traurige Entwicklung.

  • OM

    “Die Süddeutsche Zeitung etwa hat keine Krise als journalistisches Produkt – im Gegenteil: Qualität, Zuspruch und auch die Zahlen stimmen"

    Kann man auch anders sehen. Die SZ hat eine hohe Auflage. Allerdings werden es auch da jährlich 3 bis 4 % weniger. Da muss man sich schon Gedanken machen, wenn Lohn, Miete, Heizung, Druck etc. teurer werden, aber die Auflage in 20 Jahren hochgerechnet bei nur noch der Hälfte ist.

    Insofern ist der Investor vielleicht kein böser Pfennigfuchser, sondern Realist mit (nicht mal so großem) Weitblick.

  •

    "Auf Sachlichkeit zu verzichten, muss man sich jedenfalls erst mal leisten können. "



    Leisten sie sich doch auch täglich.



    Oder finden sie ihre Darstellung der Flüchtlingsströme und deren Probleme etwa sachlich? Wir haben aber große Probleme mit der unregulierten Zuwanderung die man sich nicht wirklich zu äußern traut, um nicht in diese Ecke gestellt zu werden. Leider versteht die AfD dies zu ihren Gunsten auszunutzen. Ich behaupte sogar, dass die linken Medien am Erstarken der AfD wegen der oft unsachlichen, die wahren Probleme nicht benennenden Art, mitschuldig sind. Es macht mir Angst, dass die AfD immer stärker wird und ihr macht auf "die heiligen 10 Gebote der Moral".

    •

      @Hans Dampf:

      Was ist denn an sachlicher Darstellung der Ursachen von Fluchtbewegungen zu kritisieren ? Wir sollten uns eher einmal die Frage stellen, warum wir vor Ort - also in den Herkunftsländern der Flüchtlinge nicht für Verbesserungen der Lebensqualität sorgen, stattdessen sogar oftmals Mitverantwortlich für die Fluchtbewegungen sind.

  •

    Gut informiert zu sein ist ein hohes Gut, das aber viele gar nicht anstreben, letztendlich, weil es ihnen inzwischen auch zu teuer geworden ist. Gut informiert zu sein heißt auch: Man liest gerne die TAZ, aber auch die FAZ, die FR und die Süddeutsche und die Zeit sowieso. Und um die "dunkle Seite" des Journalismus zu kennen, auch die Welt. Den Spiegel sowieso. Pflichlektüre. So. Wer kann sich das leisten? Heute? Kostenreduzierung durch online-Präsenz? Funktioniert. Ist aber immer noch zu teuer. Gerade für die, die ohnehin schon kaum über die Runden kommen. Aber gerade die bräuchten Information. Z.B. darüber, warum sie eventuell in der Misere stecken. Online sind heute viele, allein um irgendwo Schnäppchen zu finden. Dabei werden sie nebenbei geflutet, von shit. Eine schier auswegslose Situation. Und noch nicht erwähnt, die speziellen Wünsche, Vorstellungen und Absichten der Zeitungsverleger.

meistkommentiert

1
Macht der Immobilienkonzerne Bei der Wohnungsfrage geht es um Demokratie
2
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben
3
Neuer Wehrdienst in Deutschland Verweigern will gelernt sein
4
Seniorenticket in Hamburg Besser eine bequeme Straßenbahn
5
Journalismus in der Krise Pöbelportale und Pfennigfuchser
6
Trampen in Deutschland Daumen raus