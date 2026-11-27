taz: Herr Corbyn, die US-Demokraten waren im November bei den Midterms mit klaren sozialpolitischen Forderungen und scharfer Kritik an Israel erfolgreich, mit einem ähnlichen Profil gewann Zohran Mamdani die Wahl zum Bürgermeister in New York. Kommt Ihnen dieses Erfolgsrezept bekannt vor?

Jeremy Corbyn: Ja, das tut es. Mamdani hat die Tür zu einem sozial gerechteren und ökologisch nachhaltigeren New York geöffnet und mit seiner Kampagne enorme Vorurteile gegenüber einem muslimischen Kandidaten überwunden. Ich war erst kürzlich in New York und sehr beeindruckt von den Veränderungen, die ich dort sah, sowie vom Erfolg demokratischer Kandidaten, die von den „Democratic Socialists of America“ unterstützt wurden. Aber sie haben ihre Ämter noch nicht angetreten. Ab Januar werden sie auf eine harte Probe gestellt werden, wenn es darum geht, Präsident Trump einzudämmen oder zu kontrollieren. Sie werden sehr, sehr entschlossen sein müssen.

taz: Als Sie 2017 in Großbritannien erstmals als Spitzenkandidat für die Labour-Partei antraten, forderten Sie eine klare Abkehr vom neoliberalen Kurs der Jahre zuvor sowie höhere Steuern für Großkonzerne und Spitzenverdiener. Ihr Motto lautete „For the many, not the few“. Warum war die Zeit damals noch nicht reif für diesen Slogan?

Corbyn: Das war schon damals richtig und heute noch mehr, denn die Ungleichheit hat seitdem enorm zugenommen. Wir haben europaweit mehr Obdachlose als damals, und der obszöne Reichtum einer sehr kleinen Zahl von Menschen wird immer schlimmer. Doch unter den Wirtschaftsberatern der meisten Regierungen herrscht immer noch die Meinung vor, eine kleine Zahl sehr wohlhabender Menschen würde der Wirtschaft insgesamt irgendwie zugutekommen. Dabei war diese Trickle-down-Theorie von Margaret Thatcher und Ronald Reagan schon damals völliger Unsinn, und sie ist es auch heute.

Im Interview: Jeremy Corbyn Jeremy Corbyn, 77, war von 2015 bis 2020 Vorsitzender der britischen Labour Party. 2025 gründete er die linke „Your Party“ mit, deren Mini-Fraktion er nun im Londoner Parlament vorsitzt. 2026 rief Corbyn das „Gaza-Tribunal“ ins Leben, um Großbritanniens Rolle in diesem Krieg zu untersuchen. Am Samstag, den 28.11., wird er es in Berlin vorstellen – bei „Zeit zu reden“ mit der Journalistin Kristin Helberg.

taz: Sie und Bernie Sanders haben das früh kritisiert. Warum drangen Sie damit nicht durch?

Corbyn: Unsere Argumente sind mittlerweile viel stärker im Mainstream verankert. Die Antwort der Parteien der Mitte auf das Erstarken der extremen Rechten in Europa war allzu oft, sich gegen Asylsuchende zu wenden und die brutalsten Formen der Einwanderungskontrolle umzusetzen. Auf der anderen Seite erstarken linke Kräfte, wie wir derzeit in Frankreich sehen. Ich denke, dieser Trend wird anhalten.

taz: Sie wurden damals von der „Momentum“-Kampagne getragen, die junge Leute in Großbritannien über soziale Medien mobilisierte, eine regelrechte Euphorie entfachte und zu Masseneintritten in die Labour-Partei führte. Beim Popfestival in Glastonbury wurden sie 2017 wie ein Star gefeiert, das Publikum sang ihren Namen. Was ist davon geblieben?

Corbyn: Die Labour-Partei unter Keir Starmer hat sehr viel Mühe darauf verwandt, Leute auszuschließen, die mich unterstützt haben und zum linken Flügel der Partei gehörten. Mir wollten sie untersagen, dass ich für Labour in dem Wahlkreis kandidiere, den ich 40 Jahre lang vertreten hatte. Also trat ich dort als unabhängiger Kandidat an und gewann das Mandat.

taz: Deswegen wurden Sie 2024 aus der Labour-Partei ausgeschlossen, nachdem man sie schon kaltgestellt hatte. Im vergangenen Jahr haben Sie eine neue Partei gegründet, „Your Party“. Warum hat es damit bisher nicht geklappt, ihrer alten Partei damit von links Konkurrenz zu machen?

Corbyn: Wir haben mittlerweile fast 100 Ortsverbände im ganzen Land und verfügen über eine beträchtliche Mitgliederbasis, die Beiträge an die Partei zahlt. Es war ein langer und schwieriger Prozess, das bedauere ich. Dennoch habe ich das Gefühl, dass wir die Wende geschafft haben und jetzt recht gut vorankommen.

taz: Viele ehemalige Labour-Wähler sind inzwischen zu den Grünen gewechselt, vor allem wegen deren Haltung zu Gaza. Haben die Grünen die Lücke gefüllt, die Sie schließen wollten?

Corbyn: Ich sehe uns nicht in Konkurrenz. Wir sind eine dezidiert sozialistische Partei, die soziale Gerechtigkeit und die Umverteilung in den Vordergrund stellt. Unsere Schwerpunkte liegen auf der Regulierung des Mieten, angemessenen Sozialleistungen sowie der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Und es gibt innerhalb der Grünen große Spannungen zwischen den eher traditionellen, gemäßigten Umweltschützern und den neueren Mitgliedern, die in wirtschaftlichen und anderen Fragen weiter links stehen.

taz: Seit Juli dieses Jahres ist Andy Burnham neuer Ministerpräsident und Labour-Chef. Er setzt sich für eine stärkere öffentliche Kontrolle über Bereiche wie Wasser, Energie und Verkehr ein, für einen bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr und mehr Wohnungsbau. Rückt er seine Partei und sein Land wieder stärker nach links?

Corbyn: Burnham spricht nicht von öffentlichem Eigentum, sondern von öffentlicher Kontrolle, das ist nicht dasselbe. Regulierung gibt den Behörden ein gewisses Maß an Kontrolle, aber sie überträgt ihnen weder das Eigentum noch die Kontrolle über Investitionen. Daher glaube ich, dass noch ein langer Weg vor uns liegt.

taz: Tritt er in Ihre Fußstapfen?

Corbyn: Nicht wirklich, obwohl sein Kurs eine große Verbesserung gegenüber allem darstellt, was Keir Starmer getan hat.

taz: Ihnen wurden damals vorgeworfen, nicht genug gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen unternommen zu haben. Haben Sie die Sorgen britischer Jüdinnen und Juden unterschätzt?

Corbyn: Es ist schwer zu sagen, was man anders hätte tun können, wenn eine große Lüge verbreitet und von Leuten aus der eigenen Partei verstärkt wird. Diese bösartigen Angriffe galten meiner Unterstützung für das palästinensische Volk. Aber ich arbeite viel mit jüdischen Gruppen zusammen und setze mich für sie ein. Tatsächlich stellen jüdische Menschen, gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung, bei den Demonstrationen für die Rechte der Palästinenser die größte Gruppe.

taz: Haben Sie keine Fehler gemacht?

Corbyn: Jeder macht Fehler. Ich wurde damals auf einer enormen Welle der Unterstützung von Labour- und Gewerkschaftsmitgliedern zum Parteivorsitzenden gewählt. Das spiegelte sich aber nicht innerhalb der Labour-Fraktion im Parlament und schon gar nicht in den offiziellen Strukturen der Labour-Partei wieder. Es ist uns nicht gelungen, die Partei rasch so weit zu demokratisieren, dass die von mir verfolgte Agenda weitergeführt werden konnte. Außerdem sahen wir uns vom ersten Tag an in den Medien mit den absurdesten Angriffen gegen mich konfrontiert. Es ist sehr schwer, die Partei in Richtung sozialer Gerechtigkeit zu führen, wenn man sich gleichzeitig täglich und stündlich dagegen wehren muss.

taz: Hätten Sie entschiedener gegen den Brexit eintreten sollen, für den vor zehn Jahren eine knappe Mehrheit der Briten votiert hatte?

Corbyn: Das war ein schwieriges Thema, denn die Wählerschaft war in dieser Frage sehr gespalten. In meinem eigenen Wahlkreis waren etwa 70 Prozent für den Verbleib in der EU, aber in sozioökonomisch vergleichbaren Wahlkreisen im Norden Englands war es genau umgekehrt. Die Mehrheit der Mitglieder der Labour-Partei stimmte für den Verbleib, und auch unter den Labour-Abgeordneten war die Mehrheit dafür, aber es gab eine bedeutende Minderheit, die für den Austritt war.

taz: Andy Burnham versucht jetzt, sein Land wieder stärker an die Europäische Union anzunähern. Hat er recht?

Corbyn: Ich denke, dass Burnham sehr vorsichtig sein muss, denn die Einstellungen gegenüber der EU haben sich im Norden und Süden Großbritanniens nicht geändert. Ich glaube nicht, dass Großbritannien in naher Zukunft wieder der Europäischen Union beitreten wird oder will, und würde das zum jetztigen Zeitpunkt auch nicht unterstützen. Ich glaube jedoch, dass es in den Bereichen Handel, Reisen und Migration bessere Regeln braucht.

taz: Burnham hat sich für den Umgang der vorherigen Labour-Führung mit dem Krieg in Gaza entschuldigt und fordert mehr Druck auf Israel. Steht er für einen Kurswechsel?

Corbyn: Burnham sagte, wir hätten in Bezug auf Gaza falsch gehandelt, ohne jedoch zu präzisieren, was er damit meinte. Und Miliband hat Sanktionen gegen verschiedene Leute in der israelischen Regierung und ein Exportverbot für Waren aus den Siedlungen im Westjordanland verhängt. Ich persönlich halte das micht für ausreichend und auch unpraktikabel. Will man jede einzelnen Orange und jede einzelne Avocado überprüfen, ob sie aus einer der illegalen Siedlungen stammt oder nicht? Das geht nicht. Man muss Sanktionen gegen Israel als Ganzes verhängen.

taz: Sie haben im Juni 2025 im Parlament einen Gesetzentwurf eingebracht, der eine unabhängige Untersuchung der Rolle Großbritanniens im Gaza-Krieg forderte. Nach dem dieser von der Regierung blockiert worden war, haben Sie mit den beiden Wissenschaftlern Neve Gordon und Shahd Hammouri ein „Gaza-Tribunal“ ins Leben gerufen. Worum ging es da?

Corbyn: Uns stand die Untersuchung, die der damalige Premierminister Gordon Brown nach dem Irakkrieg einrichten ließ, als Vorbild vor Augen. Nachdem der Gesetzentwurf wie erwartet von der Regierung blockiert wurde, richteten wir ein zweitägiges Tribunal aus und hörten dafür 29 Sachverständige an. Die Protokolle aller Zeugenaussagen von Ärzten, Journalisten, Analysten und palästinensischen Bürgern aus dem Gazastreifen haben wir inzwischen in einem Buch veröffentlicht.

taz: Sie haben auch die Nutzung eines britischen Stützpunkts auf Zypern untersucht. Mit welchem Ergebnis?

Corbyn: Britische Flugzeuge sind von der Militärbasis der Royal Air Force in Akrotiri auf Zypern aus über Gaza geflogen, um Informationen zu sammeln. Uns wurde gesagt, dies sollte der Befreiung von Geiseln dienen. Ein Anwalt hat versucht, an diese Informationen zu gelangen, um den Mord an einem britischen Entwicklungshelfer in Gaza-Stadt aufzuklären und die Täter strafrechtlich zu verfolgen. Die Royal Air Force weigerte sich aber kategorisch, sie in irgendeiner Form freizugeben. Das bestärkt uns in dem Verdacht, dass sie im Rahmen einer umfassenden Sicherheitspartnerschaft an die israelische Armee weitergegeben wurden.

taz: Was fordern Sie von der britischen Regierung?

Corbyn: Wir fordern, alle Waffenverkäufe an Israel einzustellen. Der ehemalige Außenminister David Lammy hat zwar im Februar 2024 erklärt, man werde einen Teil der Waffenlieferungen aussetzen. Aber es war nie klar, welche genau. Und er fügte hinzu, man werden nichts tun, was Israels grundlegende Sicherheit gefährden könnte. Ich glaube, das bedeutet, dass sie den Informationsaustausch fortsetzen und weiterhin Komponenten und Ersatzteile liefern. Doch die Komponenten für F-35-Kampfflugzeuge mögen zwar selbst nicht unmitelbar tödlich sein. Aber natürlich sind sie Bestandteil einer mächtigen Militärmaschinerie, die in Gaza so viele Menschen getötet hat.

taz: Deutschland hat sich noch stärker an die Seite Israels gestellt als Großbritannien. Braucht es auch hierzulande ein Gaza-Tribunal?

Corbyn: Die deutsche Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, welche Waffen von deutschen Unternehmen an Israel geliefert werden und welche Zusammenarbeit es gibt. Wir haben einen Weg aufgezeigt, wie das geschehen kann.