T alal al-Harazin hatte seine Nachbarn im Al-Saada-Gebäude in Gaza-Stadt noch gewarnt. Täglich seien Steinchen aus dem im Gazakrieg schwer beschädigten Wohnhaus im ehemals wohlhabenden Stadtteil Rimal gerieselt. Acht Familien waren dort trotzdem eingezogen. „Ihnen war die Gefahr bewusst, sie hatten schlicht keine Alternative“, sagt al-Harazin. Der 53-Jährige lebte selbst mit seiner Frau in einem Zelt direkt neben dem sechsstöckigen Gebäude.

Die Fundamente des Hauses seien mehrfach von Abwässern überspült worden, manche der tragenden Betonsäulen seien zerstört gewesen. Bewohner hätten Teile des Gebäudes mit eisernen Pfosten abgestützt, erzählt der Nachbar. Mit einem Freund aus dem Haus habe er noch vereinbart, gemeinsam nach einer neuen Unterkunft für dessen Familie zu suchen. „Er hatte im Krieg schon einen Sohn und eine Tochter verloren.“

Zu spät: In der Nacht zum 16. September kommt es zur Katastrophe. „Der Einsturz hat nur etwa zehn Sekunden gedauert“, sagt al-Harazin. Gegen 3 Uhr Ortszeit begräbt der Wohnblock seine Bewohner unter sich. Laut dem Gesundheitsministerium in Gaza sterben 21 Menschen, darunter 12 Kinder. Mindestens 45 Menschen werden verletzt aus den Trümmern gezogen.

Talal al-Harazin zwischen den Trümmern eines eingestürzten Wohnhauses Foto: Amjed Tantesh

Al-Harazins Zelt, das nur wenige Meter neben dem eingestürzten Haus steht, bleibt wie durch ein Wunder unbeschädigt. Die dünnen Metallstangen und die weiße Kunststoffplane mit dem Aufdruck des UN-Palästinahilfswerks UNRWA hätten keinen Schutz geboten. „Es fühlte sich an, als wäre neben uns eine zehn Tonnen schwere Bombe eingeschlagen.“

Menschen begannen, mit bloßen Händen fieberhaft in den Trümmern nach Überlebenden zu graben, sagt al-Harazin. Er habe eine Zange, Schaufeln und einen Hammer aus seinem Zelt geholt und sich an der Suche beteiligt. „Ich hörte die Tochter meines Freundes rufen und konnte sie unter dem Geröll herausziehen.“ Mit den anderen Helfern findet er auch ihren Vater. Andere Bewohner können sie nur noch tot bergen.

Mehr als 3.200 Gebäude im Gazastreifen müssen teilweise oder vollständig abgerissen werden, stellte die UN-Migrationsorganisation IOM in einer Anfang November veröffentlichten Untersuchung fest. Das entspricht rund 13 Prozent der 23.828 untersuchten Bauten. Rund zwei Drittel des Gazastreifens konnten bei der Untersuchung nicht berücksichtigt werden, da die israelische Armee diese Gebiete besetzt hält. Auf dem verbleibenden Drittel drängt sich der Großteil der mehr als zwei Millionen Ein­woh­ne­r:in­nen des Gazastreifens.

Sarah al-Ghalayini, 16, in ihrem Zuhause Foto: Amjed Tantesh

Mit dem Einsetzen der Winterregenfälle hat sich die Lage weiter verschärft. Anfang November, wenige Wochen nach dem Einsturz des Al-Saada-Gebäudes, überfluteten heftige Niederschläge Teile des Gazastreifens. Wind und Regen setzen den ohnehin einsturzgefährdeten Gebäuden weiter zu. Doch vielen Menschen bleibt trotz der Lebensgefahr nichts anderes übrig, als in den beschädigten Häusern zu wohnen.

So auch die Familie von Sarah al-Ghalayini. Die 16-Jährige lebt mit ihren Eltern, Geschwistern und ihrer Großmutter in einem schwer beschädigten, mehrstöckigen Wohnhaus, rund 200 Meter vom Ort der Katastrophe entfernt. In einem der oberen Stockwerke hängt die von Rissen durchzogene Betondecke über der provisorischen Teeküche der Familie. Wo früher eine Außenwand war, geht der Blick jetzt wie von einem Balkon ins Freie. Die Abbruchkante hat Sarahs Vater Rami mit einem Metallgitter und zusammengebundenen Plastikrohren gesichert. Über dem Geländer wölbt sich die Betonplatte des nächsthöheren Stockwerks, gebogen wie ein Stück Pappkarton, getragen von den Resten geborstener Stahlbetonsäulen.

„Als ich das Haus zum ersten Mal sah, wollte ich nicht hier bleiben“, sagt Sarah. Sie stammt aus Beit Lahia im Norden des Gazastreifens, nahe der Grenze zu Israel. Zwei Tage nach dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023 muss die Familie vor den Angriffen der israelischen Armee fliehen. Ein Splitter einer Panzergranate verletzt Sarah am rechten Bein. Im Al-Shifa-Krankenhaus müssen die Ärzte ihr das Bein bis zum Knie amputieren.

Bauunternehmer Mohammed Jundiyeh aus Gaza-Stadt Foto: Amjed Tantesh

Sarah sitzt auf einem Plastikstuhl neben dem Geländer der provisorischen Küche, ihre Krücken lehnen am Metallgitter. Die drei verbliebenen Wände sind notdürftig abgehängt. Bei starkem Wind seien bereits Teile des Hauses abgebrochen, erzählt Sarah. Durch das Dach dringe Regenwasser.

Alles in Trümmern und kein Platz für Zelte

Als die Familie mit Beginn der Waffenruhe im Oktober 2025 nach Gaza-Stadt zurückkehrt, liegt ihr einstiges Zuhause in Trümmern. Es befindet sich zudem unweit der sogenannten gelben Linie, hinter der die israelische Armee zwischen 60 und 70 Prozent des Gazastreifens besetzt hält. Immer wieder werden entlang dieser Linie Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen. In der dicht gedrängten Stadt, in der zahlreiche Vertriebene Zuflucht gesucht haben, ist mittlerweile selbst der Platz für ein Zelt knapp geworden. „Wenn du doch einen Ort findest, ist er von Abwasser überschwemmt oder voll von Ungeziefer“, sagt Vater Rami.

Schließlich nimmt Rami das Angebot eines Verwandten an, mit seiner Familie in dessen beschädigtes Haus zu ziehen. Einmal sei ein Team vorbeigekommen, um das Einsturzrisiko des Hauses zu beurteilen. Die Fachleute hätten sich gefragt, wie die Familie unter diesen Umständen dort leben könne, und bestätigt, dass von dem Gebäude eine Gefahr ausgehe. „Aber wir haben keine Wahl“, sagt der 47-Jährige. „Warum würde ich sonst meine Kinder, meine Frau und mich in Gefahr bringen?“

Das Haus biete der Familie zumindest einen gewissen Schutz vor Wind und Regen. Die heftigen Niederschläge im November setzten Zehntausende Zelte unter Wasser. Eine Mischung aus Regenwasser und ungeklärtem Abwasser überspülte das Wenige, was den Menschen noch geblieben ist. Drei Kinder und eine Frau kamen laut dem Gesundheitsministerium ums Leben, als eine Sanddüne ihre Zelte unter sich begrub. Ein weiteres Kind ertrank. Rückhaltebecken und Pumpsysteme arbeiten laut dem UN-Nothilfebüro Ocha wegen Mangel an Strom und Ersatzteilen nicht. Laut UN-Zahlen wurden mehr als 6.000 Unterkünfte zerstört. Rund 940.000 Menschen sollen in von Überflutung bedrohten Gebieten leben. Hilfsorganisationen warnen vor der Ausbreitung von Krankheiten.

Wie sich weitere Einstürze verhindern lassen, beschäftigt die lokalen Behörden in Gaza seit Monaten. Bereits nach dem Einsturz des Al-Saada-Hauses im September kündigten sie einen Notfallplan an: Die 255 am stärksten einsturzgefährdeten Gebäude sollen evakuiert und abgerissen werden. Immer wieder fallen laut Anwohnern im Stadtteil Rimal Trümmer von den beschädigten Häusern herab.

Rami Al-Ghalayini in der provisorischen Küche Foto: Amjed Tantesh

„Diese Gebäude sind tickende Zeitbomben“, sagte Hosni Muhanna, Sprecher der Stadtverwaltung von Gaza-Stadt, der Nachrichtenagentur Reuters. Doch die Umsetzung des Notfallplans scheitert bislang an mehreren Hindernissen. Zum einen fehle es an schwerem Gerät, um die einsturzgefährdeten Häuser sicher abzureißen. Zum anderen wollten einige Bewohner trotz der Warnungen die Gebäude nicht verlassen, da es weder ausreichend freie Flächen für Zelte noch genügend Notunterkünfte gebe, berichtet Reuters unter Berufung auf den Leiter des von der Hamas geführten Medienbüros.

Die große Schaufel eines Radladers schiebt sich unter den Trümmerberg des Al-Saada-Gebäudes. Staub wirbelt auf, als die Maschine Betonbrocken und verbogene Eisenstäbe anhebt. Mohammed Jundiyeh beobachtet Ende September seinen Mitarbeiter bei der Arbeit. Der breitschultrige Mann mit dichtem Bart und schwarzer Basecap ist Bauunternehmer. Im Auftrag des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) soll er die Einsturzstelle sichern. „Wir versuchen, die Trümmer so weit zu beseitigen, dass die Bewohner auf diesem Land wieder leben können“, sagt er. Häuser wie das Al-Saada-Gebäude gebe es viele im Gazastreifen, manche stünden unmittelbar neben Zeltlagern. „Wenn wir die einsturzgefährdeten Strukturen nicht rechtzeitig abreißen, könnte es noch mehr solche Katastrophen geben.“

Doch seinem Unternehmen fehle es an allem: Treibstoff, Ersatzteile oder Werkzeuge seien kaum zu haben. Der Preis für einen einzigen neuen Reifen für den Radlader liege derzeit bei umgerechnet mehr als 5.000 Euro. Das könne er sich nicht leisten.

Gazastreifen weiterhin von Israel kontrolliert

Israel kontrolliert weiterhin sämtliche Zugänge zum Gazastreifen und lässt dringend benötigte Hilfsgüter sowie Maschinen und Treibstoff nicht in ausreichenden Mengen in das Gebiet. Nach Angaben der Vereinten Nationen lagern 150.000 Zelte jenseits der Grenze in Ägypten. Die israelische NGO Gisha gibt an, dass die israelischen Behörden während der aktuellen Waffenruhe noch weniger Einfuhren genehmigten als während früherer Waffenruhen. Seit Mai ist demnach auch der Grenzübergang bei Zikim im Norden des Gazastreifens wieder geschlossen, sodass Hilfsgüter nur noch über den Grenzübergang Kerem Shalom im Süden in das Gebiet gelangen.

Israel begründet die Einfuhrbeschränkungen mit der Kontrolle sogenannter Dual-Use-Güter, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Welche Güter die israelischen Behörden zur Einfuhr zulassen und welche nicht, ist öffentlich nicht bekannt. Recherchen von CNN, der Washington Post und anderen Medien zeigen jedoch, dass Israel unter Verweis auf diese Bestimmungen in der Vergangenheit auch die Einfuhr von Zeltmaterial, Gehhilfen und medizinischem Material blockiert hat.

Nach Angaben der für palästinensische Angelegenheiten zuständigen israelischen Militärbehörde Cogat gelangen täglich 600 Lastwagen in den Gazastreifen. Gisha zufolge aber wende Cogat eine Reihe von Techniken an, um die Menge der tatsächlich eingeführten Hilfsgüter zu reduzieren. So lege die Behörde die Zahl von 600 Lastwagen nur für Werktage zugrunde. Damit sinke das wöchentliche Soll von 4.200 Lastwagen in früheren Phasen auf 3.000. Zudem rechne Cogat seit diesem Jahr bereits 12 Paletten als eine Lastwagenladung – das entspreche bis zu 40 Prozent weniger als der üblichen Ladekapazität eines Lkw. Auf Nachfrage erklärt Cogat lediglich, Israel erfülle seine humanitären Verpflichtungen „über den Bedarf der Bevölkerung hinaus“. Fragen zur Zählweise und zur Menge der genehmigten Hilfsgüter lässt die Behörde unbeantwortet.

Auch Baumaterial gelangt laut Jundiyeh kaum nach Gaza. Während der Radlader sich durch die Trümmer arbeitet, sucht eine Handvoll junger Männer und Kinder aus dem Schutthaufen Stücke von Stahlstreben heraus, die noch verwendbar sind. „An Wiederaufbau ist so nicht zu denken“, sagt der Unternehmer. „Meist beschränken wir uns aktuell darauf, Straßen vom Schutt zu befreien und gefährliche Gebäude zu beseitigen.“

Die von US-Präsident Donald Trump vor gut einem Jahr großspurig angekündigten Pläne für Frieden und Wiederaufbau im Gazastreifen sind festgefahren. Selbst das von ihm ins Leben gerufene Board of Peace zog Mitte November in einem Bericht an den UN-Sicherheitsrat eine ernüchternde Bilanz. „Eine Waffenruhe, die keine sichtbaren Ergebnisse bringt, kann nicht unbegrenzt aufrechterhalten werden“, heißt es darin.

Im Juli hatte die Hamas einem Fahrplan zugestimmt, der die Abgabe ihrer Waffen vorsieht, sofern sich Israel aus dem Gazastreifen zurückzieht. Die beinahe täglichen israelischen Angriffe verhinderten dem Bericht zufolge jedoch, „die Zustimmung der Hamas zu diesem Fahrplan auf die Probe zu stellen“. Zugleich wirft das Board of Peace der Hamas vor, ihre militanten Aktivitäten fortzusetzen. Die Folgen trage die Bevölkerung, die „einen weiteren Winter in Zelten und Trümmern verbringen muss“. Die israelischen Einfuhrbeschränkungen und die fehlenden finanziellen Mittel für die Nothilfe hätten die Menschen in Gaza daran gehindert, sich auf die winterlichen Überschwemmungen vorzubereiten.

Seit Monaten gibt es zudem Befürchtungen, Israels noch amtierender Regierungschef Benjamin Netanjahu könne den Krieg im Gazastreifen aus politischen Gründen wieder aufflammen lassen. Seine Koalition mit rechtsextremen Siedlern und Ultrareligiösen hat bei den Parlamentswahlen Ende Oktober ihre Mehrheit verloren. Solange sich seine politischen Gegner nicht auf eine neue Regierung einigen, bleibt Netanjahu jedoch im Amt.

Mitte November stießen israelische Panzer im Zentrum des Gazastreifens erstmals seit Beginn der Waffenruhe über die gelbe Linie vor. Rund 6.000 Menschen ergriffen nach Angaben des von der Hamas geleiteten Medienbüros die Flucht. Einen Tag später zog sich die israelische Armee wieder zurück. Israelischen Medienberichten zufolge soll Netanjahu zudem mehrfach versucht haben, gegen den Widerstand der Militärführung den Krieg mit Iran wieder aufzunehmen.

Angesichts der ersten Überschwemmungen im November forderte das UN-Nothilfebüro Ocha die israelische Regierung auf, die Einfuhr von Hilfsgütern für den Winter zu ermöglichen und der Bevölkerung Zugang zu höher gelegenen Gebieten zu gewähren. Als Besatzungsmacht trage Israel die Verantwortung für die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung.

 Aber wenn dein Zelt vom Wind davongeweht wird, überlebst du Rami Al-Ghalayini

Im Haus der Al-Ghalayinis hat die Familie Plastikplanen aufgehängt, um die Löcher in den Wänden zu schließen. „Wir sind vor gut einem Jahr eingezogen, konnten aber bis heute keine wirklichen Reparaturen am Haus machen“, sagt Vater Rami. Den Menschen müssten Flächen für Zelte zugänglich gemacht werden, die nicht von Überschwemmungen bedroht sind. Wieder in ein Zelt zu ziehen, sei keine schöne Aussicht, „aber wenn dein Zelt vom Wind davongeweht wird, überlebst du.“

Seine Tochter Sarah geht seit Ende September wieder zur Schule, auch der Unterricht dort finde im Zelt statt. „Wir sitzen auf dem Boden, im Sommer ist es zu heiß, im Winter friert man.“ Trotzdem würde sie mit ihrer Familie lieber in ein Zelt ziehen, als in dem Haus zu bleiben. „Ich schlafe jedes Mal mit der Angst ein, dass die Decke nachts auf uns fällt.“