W ie wird er das präsentieren? „Ponure Dni“ – dunkle Tage – heißt die neue EP von Jemek Jemovit. Er hat drei Gedichte in polnischer Sprache vertont, die in deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagern entstanden sind. Der Untertitel des Werks, das in kleiner Auflage auf CD erscheint und das er am Freitagabend in Berlin vorstellen will, lautet schlicht „Polish Camp Poetry“.

Hoch geht’s die Stufen zum West Germany, das seit vielen Jahren einer der besten Orte ist, um dabei zu sein, wenn Neues entsteht. Das Interieur verrät weiterhin nicht, in welchem Jahr man sich befindet, es könnte auch 1983 sein. Weiße Fliesen, nackte Wände, im Vorraum helles Licht.

Am Eingang gibt es ein Faltblatt, das die wichtigsten Fakten erklärt. Drei Gedichte hat Jemek Jemovit vertont: Wer „Apel“ und „Ponure Dni“ geschrieben hat, ist unbekannt. Entstanden sind sie möglicherweise in Auschwitz-Birkenau, exakt lässt sich das dem Lyric Sheet, das auf dem Titel ein schwarzes Dreieck zeigt, nicht entnehmen.

Jemovit wurde im polnischen Gdynia geboren, als er drei war, zog die Familie nach Gropiusstadt. Heute lässt sich seine Arbeit wohl am ehesten als Konzeptkunst beschreiben, die unter anderem mit dem Medium Pop arbeitet. Nun steht er im Nadelstreifenanzug und Krawatte auf der Bühne, jetzt geht's los. Fette Bassdrum, satte elektronische Sounds, schrille Signaltöne – Jemovik liebt Banger, die man auch in der Dorfdisco spielen kann, wenn auch nicht unbedingt in einer polnischen, weil er sich ironisch mit polnischer Kultur und Popmusik im Allgemeinen auseinandersetzt: „Ich bin ein junger Gott, du bist ein junger Gott.“

Die Dichterin war im polnischen Widerstand aktiv

Auf der Bühne ist der Künstler in seinem Element. Er tanzt, singt und bedient zwischendurch seine Maschinen. Die Stimmung ist gut, auch vor der Bühne wird getanzt. Nach einigen Songs annonciert Jemovit seine neue EP. Kurz vor dem Tod seiner Großmutter habe er erfahren, dass sie während des Zweiten Weltkriegs als Zwangsarbeiterin für die deutschen Besatzer schuften musste.

Die drei Lagerlieder hat Jemovit mit seinem zeitgenössischen Sound versehen. Das Booklet der limitierten CD zeigt nackte junge Männer. Das ist eine erinnerungspolitische Geste, die eventuell nicht von allen verstanden und geschätzt werden wird. Das Publikum nimmt sich jetzt sichtlich zurück. Auch Jemovit ist ein Stimmungswechsel anzumerken. Er tanzt nicht mehr so locker und exzessiv wie zuvor. Hinter ihm an die Wand gebeamt ist jetzt der Titel seiner EP.

Die beiden Texte der unbekannten Dichter handeln von der Sehnsucht nach geliebten Menschen, der Schlaflosigkeit und der Verzweiflung, sie erzählen über „dunkle Tage, die heranrollen wie Ströme voller Tränen“. Bei „Na Swojską Nutę“ liegt die Sache anders. Das Gedicht verfasste Zofia Karpińska, die am 5. Oktober 1908 in Lwów/Lemberg geboren wurde und 1973 starb. Die Dichterin war im polnischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung aktiv.

Wenige Tage vor Kriegsende wurde Karpińska nach Ravensbrück überstellt. Vorher, im deutschen Vernichtungslager Majdanek, hatte sie ihr Gedicht geschrieben. Es wurde dort mündlich weitergegeben: „Irgendwo hinter dem siebten Fluss bist du noch am Leben. Die Zeit vergeht, über den Wiesen bleibt die Nacht. Hinter Stacheldraht lebe ich.“ Karpińska leistet Widerstand, indem sie sich ihren Geliebten als lebend vorstellt: „Ich gebe dir meine Unruhe, meinen Schmerz und meine Tränen.“

Erst das Jackett, dann die Krawatte und das Hemd

Jemovit hat sich einen guten Übergang überlegt. Bevor er zu seinen Techno-Stompern zurückkehrt, singt er das Lied einer bekannten polnischen Chanteuse, und während er singt, zieht er erst sein Jackett aus, dann die Krawatte, schließlich das Hemd.

Nun steht er im weißen Unterhemd auf der Bühne. Die Party geht weiter, unter anderem mit einem subversiven Angriff auf den katholisch verbrämten Nationalismus der polnischen Rechten: „If people ask me, if I pray to the devil, I tell them: I am not a Satanist. I am Satan!“