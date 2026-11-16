L etzte Woche waren wir im Dunkeln eine endlose Betontreppe nach oben geklettert. Auf dem Dach des zeitgeistigen Brandlhuber-Baus hatten sich mehr als siebzig Geburtstagsgäste versammelt, niemand verstand so richtig, was wir hier oben machen würden.

Es ginge wohl um die Aussicht, die war allerdings total diesig, natürlich glimmten sofort die orangefarbenen Lichtpunkte der Zigaretten vor sektglänzenden Gesichtern, statt Feuerwerk zündete jemand in der falschen Windrichtung ein paar Bengalos an, deren roter Rauch kaum zu sehen war, aber zumindest den letzten Rest der Aussicht verbarg und kurz auch die Gäste selbst. Es wurden Schultern in der Kälte gerieben, viel gelacht, eine kleine Rede in die Berliner Skyline gerufen, und die nun durch all das neu verbundene Festgemeinde begann ihren Abstieg.

Später aßen alle Muscheln, übergaben dem selig glitzernden F. seine Geschenke. In der Kloschlange wartend streichelte ich lange einen Pelzmantel am Garderobenständer und dachte an das ausgezeichnete Restaurant zweier stets schlechtgelaunt wirkender Frauen, das sich früher nebenan befunden hatte. Eine große Fellarbeit des Malers Peter Klare hing da an der Wand, einmal hatte ich sie heimlich ein bisschen angefasst und mochte sie danach noch mehr.

 In der Kloschlange wartend streichelte ich lange einen Pelzmantel am Garderobenständer

Das farbverklebte Kunststoffgewebe, vom Künstler statt Leinwand auf einen abstrakt geformten Keilrahmen gespannt, erinnerte mich an die Aufnahmen von Meerestieren nach Ölkatastrophen, die ich als Kind auf dem langflorigen Berberteppich im Wohnzimmer meiner Eltern liegend betrachtet hatte, nur dass es keinen bitterweichen Nachgeschmack des Mitleids gab.

Einzig das ästhetisch interessante Moment von Farbe, Haaren und Struktur. Im Sommer hatte der Künstler eine Werkschau im Haus am Kleistpark gezeigt. Nach einem Treffen in der benachbarten Uni war ich ziellos darin umhergelaufen, hatte über die Varianz der Arbeiten, über die Größe der Räume und den schieren Umfang des Œuvres gestaunt.

Pastete, Kuchen, Gürkchen

„Bist du nicht Peter Klare?“, frage ich nun den Mann in der blauen Mechanikerjacke ein Wochenende später. Er nickt erstaunt. „Ich mochte deine Ausstellung.“ Nochmal Geburtstag, diesmal im schönsten Haus Zehlendorfs. Es werden ein paar mehr Worte gewechselt, dann die Räume. Auf dem Teller folgt Pastete auf Kuchen und Kuchen auf Gürkchen. K. erzählt vom Kunstmarkt, M. Geschichten aus der Schule, in der Küche geht es um Rennradfahren in München.

Bald möchte K. ins Golden Gate, am liebsten mit der wundervollen P., das kann ich gut verstehen, aber die hat ja Geburtstag und kann nicht weg, also bleibt sie doch. Irgendwann blinzelt sogar der Windhund müde. Auf dem Weg nach Hause streichle ich das Schaffell auf dem Autositz. An einer Stelle ist es lackverschmiert von der Arbeitshose. Aber das ist leider nicht das Gleiche.