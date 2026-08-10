I n der Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt kann man jeden Montag das eigene Fahrrad beim Plattenladenkollektiv in Neukölln selber reparieren. Vorkenntnisse sind dafür nicht mal nötig, da fachliche Unterstützung vor Ort wartet (Montag, 10. August, Neckarstr. 19, 18 Uhr).

Bei der offenen Mieterberatung von Rechtsanwalt Henrik Solf mit Unterstützung der Bezirksgruppe Prenzlauer Berg der Berliner Mietergemeinschaft in der Baiz erhalten Ber­li­ne­r:in­nen rund um mietrechtliche Fragen fachkundige Unterstützung (Montag, 10. August, Schönhauser Allee 26 A, 18:30 Uhr).

Ebenso gibt es jeden Dienstag praktische Hilfe bei der solidarischen Sozialberatung in der Lunte mit Sozialberatung zu Fragen rund um das Thema ALG II. Auf Deutsch und Englisch und mit Anmeldung über die Website (Dienstag, 11. August, Weisestr. 53, 18 Uhr).

Ebenfalls bei der solidarischen Sozialberatung von BASTA! Erwerbsloseninitiative in der Schererstraße 8 im Wedding gibt es Beratung zu Themen wie Bürgergeld und Co. Immer mittwochs, außer am letzten Mittwoch im Monat. Angeboten wird das Ganze auf Deutsch und Englisch. Bei konkreten anderen Sprachwünschen wird geraten vorher nachzufragen. Die Beratung findet ohne Termin statt, allerdings gibt es eine Warteliste, die um 16 Uhr geschlossen wird (Mittwoch, 12. August, Schererstraße 8, 15 Uhr).

Auch im Kiezhaus Agnes Reinhold im Wedding gibt es, organisiert von der Initiative Hände weg vom Wedding! eine solidarische Jobcenter-Sozialberatung, die auf gegenseitiger Hilfe und Solidarität beruht. Das Ganze ohne vorherige Anmeldung. Es wird darum gebeten ein Smartphone, Tablet oder Notebook für etwaige Online-Anträge mitzubringen, ebenso wie alle vorhandenen Briefe vom Jobcenter. Englisch ist kein Problem, auf Anfrage ist auch eine Übersetzung folgender Sprachen möglich: Arabisch, Türkisch, Italienisch und Kurdisch (Donnerstag, 13. August, Afrikanische Straße 74, 15 Uhr).

Bei der kostenlosen rechtlichen Erstberatung im Bereich Migrationsrecht zu Themen wie Asyl, Aufenthalt und Einbürgerung, können im Kaox gemeinsam Rechte geklärt, Briefe von Ämtern gelesen sowie passende An­wäl­t:in­nen gefunden werden. Es wird darum gebeten alle Dokumente und Briefe mitzubringen, die relevant sein könnten. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich und es kann bei Bedarf auch anonym beraten werden. Auf Englisch und auf Anfrage sind auch weitere Sprachen möglich (Freitag, 14. August, Türrschmidtstr. 1, 18 Uhr).