IT-протест в Беларуси : Кибератака

Компьютерные эксперты выступают против Лукашенко. Янка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 5.

Экс-президент Беларуси Лукашенко неоднократно в своих речах с гордостью называл Республику IT-страной. В свое время IT-сектор получил государственную поддержку в виде низких налогов как один из приоритетных секторов экономики и стал центром аутсорсинга Восточной Европы. Помимо этого есть истории успеха стартапов таких как Viber, Wargaming (World of Tanks), MSQRD и Flo. Работа IT-специалистов в Беларуси считается очень престижной и зарплаты более 54 000 человек этой сферы превышают в 5 раз средний ежемесячный доход, который получают работники других отраслей.

На долю IT приходится около 10% ВВП в секторе услуг и примерно 5% общего ВВП Беларуси. Это означает, что работники данной области не только приносят в бюджет миллионы долларов, но и тратят свои заработки внутри страны, покупая продукцию, квартиры и машины.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Но репрессии в стране коснулись и «неприкасаемых». Основатель компании PandaDoc Микита Микадо объявил, что создает проект по поддержке силовиков, захотевших уйти из органов. После этого в минский офис пришли с обыском. Были задержаны четверо сотрудников, их подозревают в хищении из бюджета и причинении ущерба государству. Коллеги по IT-сектору провели акцию солидарности, а на прошлой неделе хакеры начали ряд атак на государственные сайты.

Понедельник начался с того, что атаками на сайт министерство по налогам и сборам нарушены отчетные процедуры. А, как они себя называют, «кибер-партизаны» порекомендовали гражданам воздержаться от уплаты налогов на неопределённый срок. Перед этим независимым каналам информирования была передана дана база сотрудников КГБ, ОМОН и МВД. И обещание опубликовать эти данные в открытом доступе.

Также цифровой фронт сопротивления обратился к Лукашенко, вылетевшему на переговоры с Путиным: «Как в Сочи? С удовольствием выступим третьей стороной. Если в течении 24 часов не выпустят ВСЕХ политзаключённых и задержанных протестующих, в стране начнется подача информации и пропаганды с нашей руки. Александр Григорьевич, вы готовы лишиться государственных СМИ?»