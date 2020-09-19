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Живопись в Беларуси: Протест кистью

Скамейки окрашены в бело-красный – цвета оппозиции. Янка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 9.

Лицо митингующего с цветами Беларуси

Протест с цветами Беларуси Foto: Бобылев/ИТАР-ТАСС/imago-images

Жители Минска решили украсить свои дворы историческими бело-красно-белыми флагами, ставшими одним из символов протестного движения в Беларуси.

Однако это не понравилось силовикам и они при помощи работников коммунального хозяйства и Министерства по чрезвычайным ситуациям снимают их с домов, балконов и заборов.

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Но хитроумные белорусы придумали лайфхак. Они из лент или лоскутков ткани красного и белого цветов привязывают к заборам инсталляции, которые к тому же красиво развиваются на ветру. В бессильной злобе эти импровизированные флаги срезают «государевы люди». Жители окрестных домов наблюдают за этими действиями, снимают на видео и смеются: ‚‚Режьте, режьте, мы завтра новые повесим‘‘.

Также бело-красные ленты привязывают на кроны деревьев – очень красиво получается.

Ещё придумали красить в цвета флага скамейки. Их перекрашивают буквально на следующий день коммунальные службы в серые цвета. Что ж, тогда мы будем перекрашивать те объекты, которые нуждаются в ремонте, но его никто из работников службы не делал годами, решили «партизаны».

Мне удалось застать забавный разговоры в магазине строительных материалов:

- Здравствуйте. Нам нужна краска для наружных работ. Красная и белая.

- Для дворовых работ?

- Да.

- Белой много, красной.... Вася! Нужна красная краска для дворовых работ!

Вася со вздохом уходит на склад.

Идет довольный, несёт две банки.

- Нашёл. Хорошая краска. Держится, с одежды отстирывается.

- Спасибо!

- Ну, это... она у нас еще и на акции.

-?

- Вася, дай свою карточку, сделаем скидку людям. Для дворовых-то территорий.

- Спасибо!

- Вам спасибо!

И стоят все счастливые. Понимающе улыбаются друг другу.

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