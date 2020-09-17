Телефонный террор в Беларуси : „Вася, это ты?“

Что делать, когда милиция звонит? Tут есть свои правила.Янка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 7.

Последнее время многим белорусам звонят и приглашают в районное управление внутренних дел побеседовать («есть подозрение, что вы участвовали в несанкционированном мероприятии»). Нормальная мировая практика – требовать повестку и говорить о своих правах – в стране не работает. Уже были прецеденты, когда подобные вызовы заканчивались задержанием на несколько суток.

Одна моя подруга говорит, что ее зовут на беседу по поводу подозрения в участии в несанкционированном митинге 5 сентября. На логичный вопрос: «На каком основании подозрение?» она получает странный ответ: «А вы сотовым телефоном постоянно пользуетесь?» То есть мы имеем дело с отслеживанием точки нахождения сигнала телефона, если он запеленгован в месте массового скопления людей, всё, ты становишься подозреваемым. И не важно, что погрешность передвижения телефона из соты в соту приблизительно 2 км.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Другая моя подруга, участница протестов 2010 года и юрист по образованию, делится отработанным лайфхаком: «Когда вам звонит незнакомый дядя и рассказывает такую ерунду (независимо участвовали вы или нет) вы сначала молчите (нужно собраться с мыслями и войти в роль). А потом говорите: «Вася, это ты? Как же надоели твои глупые шутки! Придумай что-нибудь оригинальнее». И кладёте трубку. Если звонок повторный – примерно то же. Вашей задачей является прикинуться шлангом и не вести никаких разговоров по существу и прервать беседу, получив при этом базовую информацию. Можно потренироваться перед зеркалом заранее, чтобы не стушеваться в нужный момент».

Что вам такое поведение даст? Во многих случаях от вас временно, а то и насовсем отстанут, потому что им ещё других по списку обзванивать. Как минимум соизволят прислать повестку, в которой будет указана статья Закона. Потом у вас будет время заключить договор с адвокатом, а при выходе из дома надеть пару чистых трусов и маек, обувь без шнурков и удобную худи и взять необходимые средства гигиены. А также помнить о конституционном праве не свидетельствовать против самого себя.

Хотя, конечно, очень печально осознавать абсурдность ситуации, когда ты защищаешься от милиции, а не зовешь их на помощь. Но придется признать факт, Беларусь сегодня – аттракцион с кривыми зеркалами.