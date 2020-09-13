Новые пожелания в Беларуси : „Пока“ было вчера!

Теперь при прощании люди говорят „Будьте осторожны!“. Янка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 3

Меня радует и удивляет то, что белорусы за время протестов стали очень вежливыми и заботливыми по отношению друг к другу. В свете последних событий мы перестали говорить: «Добрый день». Вместо него приветствие звучит как: «Я могу чем-то вам помочь?». А на прощание мало кто говорит: «До свидания». Расставаться принято фразой: «Будьте осторожны».

И эта забота есть не только в больших городах, где задержания людей силовиками уже стали будничными, но и в небольших населенных пунктах.

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Мой друг рассказал потрясающий диалог, который состоялся у него на рынке в деревне, где у него есть загородный домик.

- Здравствуйте, тетушки! Дайте мне десяток куриных яиц!

- Ой, здравствуйте! Как вы там в Минске? Что слышно? Скоро уже?

- Мы тут тоже выходим с флагами, да! Немного, иногда три-четыре человека, но выход

- А еще у нас на асфальте написал кто-то: «Держитесь, столица! Жыве Беларусь!». Так на следующий день приехали дорожные рабочие и залили бутумом!

- Ой, да что же они делают! Недавно парень с города остановился тут у нас, так он был синий от побоев, недавно вышел из следственного изолятора. Я ему кусок домашнего свиного сала дала, говорю: не надо денег!

- А «Комсомольскую правду» [газета, которая освещает реальные события в стране, от ее продажи отказываются государственные почтовые отделения, но часто тираж выкупают прямо в редакции неравнодушные граждане и бесплатно раздают соседям, у которых единственный источник новостей – телевизор, откуда информация поступает в искаженном пропагандой виде – примечание автора] давайте, будем читать, спасибо!

- Знаете, вчера одна семья покупала у меня продукты, так их бабушка подошла ко мне и на ухо тихонько сказала «Жыве Беларусь!».