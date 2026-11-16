Der Inselhafen La Restinga ist völlig überfüllt. Schwerlastkräne hieven die mehrere Tonnen schweren Holzboote der Flüchtlinge – genannt Cayucos – aus dem Wasser, um Platz zu schaffen. Alleine von Freitag bis Sonntag sind 3.684 Migranten auf der südlichsten Kanarischen Insel El Hierro angekommen. Seit Monatsbeginn waren es 9.000 Menschen – mehr als davor im Rest des Jahres. Die Insel hat gerade einmal rund 12.000 Einwohner und ein Krankenhaus.

Die Boote stammen vor allem aus Senegal, Gambia, Mauretanien und Guinea. Die Überfahrt über den Atlantik dauert bis zu einer Woche. Es sind längst nicht mehr die üblichen Fischerboote. Sie sind größer und eigens zur Überfahrt gebaut, so die Behörden. Ein Grund: In Senegal sei – so humanitäre Organisationen – im November die Bewachung der Küste stark zurückgegangen, da die Jugendolympiade im Land einen Großteil der Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Dakar gebunden hätte. Diese endete am 13. November.

Hinzu kommen die üblicherweise im Herbst besonders guten Wetterverhältnisse auf dem Atlantik. Die Boote fahren erst einmal weit hinaus, um bei ihrer Route Richtung Kanaren die marokkanische Küstenwache zu umschiffen. Die erste Insel, die sie im Norden erreichen, ist dann El Hierro. Die Fahrt wird von langer Hand vorbereitet und kostet mehrere Hundert Euro pro Person.

Immer wieder kommen Flüchtlinge auf dem Weg von Afrikas Westküste auf die Kanaren ums Leben. Die spanische Hilfsorganisationtion Caminando Fronteras (Grenzgänger) geht von mindestens 635 Toten alleine in diesem Jahr auf der sogenannten Atlantikroute aus.

Spanien veranlasst Verteilung von Flüchtlingen

Anders als beim Massenansturm auf Ceuta Ende Juli, bei dem rund 70.000 Migranten in die spanische Exklave gelangten, reagiert Madrid dieses Mal besonders schnell. Die Regierung rief für die Kanaren den migrationspolitischen Notstand aus. Für ein Hilfsprogramm wurden über 16 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Dolmetscher wurden angeheuert, um die Flüchtlinge zu vernehmen und eventuelle Abschiebungen vorzubereiten. Die Einsatzkräfte vor Ort wurden verstärkt.

Spaniens Regierung hat mittlerweile die Verteilung von Flüchtlingen veranlasst, darunter – so freiwillige Helfer im staatlichen Rundfunk RNE – viele Minderjährige, die auf andere Inseln geschickt werden sollen. Ángel Víctor Torres, Minister für Territorialpolitik, der selbst von den Kanaren stammt, besuchte El Hierro, Innenminister Fernando Grande-Marlaska Senegal.

Der Präsident der Kanaren, Fernando Clavijo, fordert nach einem Treffen mit Torres weitere Hilfen. Vor allem die Gesundheitsversorgung müsse verstärkt werden. Grande-Marlaska warb in Senegal für eine bessere Zusammenarbeit. „Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden, um dieser komplexen Situation zu begegnen und zu verhindern, dass weitere Menschen ihr Leben riskieren, indem sie sich auf gefährliche Überfahrten auf dem Seeweg begeben“, erklärte der Minister vor zehn Tagen in Dakar.

Die senegalesischen Sicherheitskräfte hatten zu diesem Zeitpunkt im 2026 bereits 64 Boote mit rund 4.000 Menschen daran gehindert, Richtung Kanaren abzulegen. Trotz der aktuellen Lage sind in diesem Jahr wesentlich weniger Flüchtlinge über den Atlantik gekommen als im Rekordjahr 2024. Damals waren es auf allen Kanareninseln zusammen insgesamt 40.000. Dieses Jahr etwa 27.000. Es wird erwartet, dass bald weniger Boote ankommen werden, da üblicherweise ab Ende November das Wetter schlechter wird.

In Spanien wird am 29. November gewählt. Die Lage auf El Hierro ist ein gefundenes Fressen für die rechte Opposition. Xavier García Albiol, Kandidat der Partido Popular (PP) von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo in Katalonien, fordert die spanische Linksregierung auf, die Kriegsmarine einzusetzen.

„Spanien kann nicht weiter das Einfallstor für irreguläre Immigration nach Europa sein“, erklärte er. Santiago Abascal, Spitzenkandidat der rechtsextremen Vox, beginnt heute eine mehrtägige Wahlkampftour und besucht die kanarischen Inseln. Er spricht von einer „erneuten Invasion“. Einmal mehr kündigt er eine massive „Remigration“ von Millionen von Ausländern an, sollte seine Vox gemeinsam mit der PP an die Regierung kommen. Darunter zählen für ihn auch diejenigen, die inzwischen die spanische Staatsangehörigkeit haben.