Die zunehmende Abhängigkeit von Satelliten für die Erd- und Wetterbeobachtung sowie die Fernerkundung hat um die Jahrtausendwende das Interesse an einer Zusammenarbeit der Raumfahrtbehörden in Indien und Europa neu belebt. Die Kooperation zwischen der Indian Space Research Organisation (ISRO) und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) reicht schon bis ins Jahr 1978 zurück. „Anfangs ging es vor allem um Erdbeobachtung und Fernerkundung. Beide Seiten hatten einen entsprechenden Bedarf, die Zusammenarbeit blieb aber zunächst begrenzt.

In den letzten Jahren kamen der Austausch von Daten, die Unterstützung von Bodenstationsdiensten und die wissenschaftliche Auswertung hinzu. Die Daten helfen, Entwicklungen an Land und in den Meeren zu beobachten, Wetterveränderungen zu verfolgen und Naturkatastrophen besser zu erfassen“, sagt Anilkumar AK, ehemaliger Direktor des ISRO-Zentrums für Telemetrie, Ortung und Steuerung in Bengaluru. Die südindische Stadt ist Indiens Raumfahrtzentrum.

Foto: Uzair Hayat Indien-Dialog der taz panterstiftung Der Text ist im Rahmen des Workshops „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung entstanden. Weitere Texte der Teilnehmenden aus unterschiedlichen Regionen Indiens lesen Sie im Schwerpunkt Im Dialog | संवाद auf taz.de. Ein Podcast zur Lage der Pressefreiheit in Indien mit ausgewählten Teilnehmenden ist bereits im Oktober erschienen.

Die Kooperation zwischen ISRO und ESA wurde 2002 verstärkt, als beide begannen, gemeinsame wissenschaftliche Weltraummissionen zu planen. Zu den ersten gehörte Chandrayaan-1 – Indiens erste Mondmission, die 2008 startete. Ihr wichtigster Beitrag zur Weltraumforschung war die Entdeckung von Wasser auf der Mondoberfläche.

Gegenseitige Ergänzung

Chandrayaan-1 hatte insgesamt elf wissenschaftliche Nutzlasten an Bord, darunter drei aus ESA-Mitgliedsländern. Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung aus Göttingen beteiligte sich an dieser indischen Mission mit einem Nahinfrarotspektrometer (SIR-2), das die Mineralogie der Mondoberfläche untersuchte.

Seit dem Erfolg von Chandrayaan-1 unterstützen ISRO und ESA die Missionen der jeweils anderen Seite, wie mehrere Quellen bei ISRO bestätigen. Laut Professor Dibyendu Nandi, einem führenden indischen Sonnenphysiker, ergänzen sich beide dabei in ihren Stärken. Um neue Grenzen im All zu erkunden, teilen sie sich die Verantwortlichkeiten einschließlich der Finanzierung von Mega-Weltraummissionen.

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„Kosten und Zugang sind die Grundregeln der Kooperation. Während die ISRO globale Validierung und Unterstützung bei der Startverfolgung benötigte, brauchte die ESA kostengünstige Partner und den Zugang zu indischen Bodeneinrichtungen und Startplätzen“, erklärt Anilkumar AK.

Die ISRO wird von einer zentralen Behörde geleitet und ermöglicht preiswerte Missionen durch sparsame Technik und schnelle Entscheidungsfindung. Das ISRO-Budget beträgt nur ein Viertel des ESA-Etats.

Während die ESA – als Konsortium aus über 23 Mitgliedsstaaten – jährlich etwa 8,5 Milliarden Euro für ihre Weltraumaktivitäten ausgibt, liegen ihre operativen Nachteile in ihrer komplexen länderübergreifenden Struktur. Dies führt meist zu langsamen Entscheidungsprozessen, steigenden Missionskosten und zur Projektverzögerung.

Beiden Seiten fehlen Raketen für die bemannte Raumfahrt

ISRO und ESA bestehen jeweils schon seit über fünf Jahrzehnten, doch beiden fehlen eigene Trägerraketen für bemannte Raumflüge. Keine der beiden Organisationen verfügt bislang über ein etabliertes bemanntes Raumfahrtprogramm. Der Start von Menschen ins All könnte der nächste große gemeinsame Schritt sein, um ihre Beziehungen zu vertiefen. Beide haben bereits vereinbart, Astronauten auszubilden, Experimente unter Mikrogravitation durchzuführen und sich bei bemannten Missionen gegenseitig zu unterstützen.

Die ESA bietet indischen Astronauten eine Ausbildung an, die im Rahmen der von der ISRO geplanten Gaganyaan-Missionen an Indiens erster bemannter Raumfahrt teilnehmen könnten. Indien plant die erste bemannte Mondlandung bis 2040.

Anfang September verlängerten ISRO und ESA am Rande des Internationalen Weltraumgipfels in Paris ihr langjähriges Abkommen zur Zusammenarbeit in der Raumfahrt. Anfang der 2000er Jahre hatten Indien und China ihre Weltraumaktivitäten ausgeweitet und die Erforschung von Monderkundungsmissionen verstärkt.

Beobachter im Westen runzelten die Stirn über dieses „wiederentdeckte“ Interesse an der Erforschung des Mondes, das Sowjets und Amerikaner wegen der hohen Kosten längst aufgegeben hatten. Doch inzwischen haben die bahnbrechenden Erkenntnisse von Chandrayaan-1 andere Länder dazu gebracht, sich wieder am Wettlauf um die Erforschung des Erdtrabanten zu beteiligen.

Landung auf dem Südpol des Mondes

2023 landete die indische Sonde Chandrayaan-3 als erste Mission überhaupt am Südpol des Mondes. Das gelang gleich beim ersten Versuch, nachdem 2019 die Vorgängermission Chandrayaan-2 noch mit ihrer Landung gescheitert war.

Solche sanften Landungen sind entscheidend, wenn Wissenschaftler planen, den Mond als Basis oder Startrampe für interplanetare Missionen zu nutzen. Die jüngste Entwicklung im Wettlauf um die Mondforschung ist die Ankündigung der NASA vom März 2026, im Rahmen ihres „Moon Base“-Programms im Jahr 2032 einen bemannten Außenposten auf dem Mond zu errichten.

Derzeit kooperiert die ESA mit Indiens neuester Mondmission Chandrayaan-5. An Bord der Mission Chandrayaan-5, die auch als Lupex, eine indisch-japanische Gemeinschaftsmission, bekannt ist, wird das Exosphären-Massenspektrometer der ESA sein.

Sonnenforschung in Südindien schon seit 125 Jahren

Die Sonne zu erreichen ist noch einmal viel schwieriger als der Mondflug – wegen der großen Entfernung zur Erde, der extrem hohen Temperaturen und der Tatsache, dass sie überwiegend aus heißem Gas und elektrisch geladenen Teilchen besteht. Doch schicken Wissenschaftler ihre Sonden und Teleskope zu Aussichtspunkten, um das dynamische Verhalten der Sonne und ihre Auswirkung auf die Erde sowie das Weltraumwetter zu beobachten.

Lange bevor überhaupt Raumsonden ins All geschickt wurden, haben Wissenschaftler von der Erde aus die Sonne beobachtet. Dazu gehört das seit 1901 (!) betriebene Kodaikanal-Sonnenobservatorium auf den Palanihügeln im südindischen Tamil Nadu. „ESA-Wissenschaftler haben die über ein Jahrhundert alten Daten gründlich ausgewertet und nutzen sie weiterhin für die laufende Sonnenforschung“, sagt Sonnenphysikexperte Nandi.

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Im Gegensatz zu Mondmissionen reicht die Erforschung der Sonne – des größten Sterns unseres Sonnensystems – durch Indien und Europa schon einige Jahrzehnte zurück. „In den letzten Jahren hat Indien kontinuierlich gut ausgebildete Fachkräfte im Bereich der Weltraumwissenschaften und insbesondere der Heliophysik hervorgebracht. Viele von ihnen wurden an Spitzenuniversitäten etwa in Deutschland und Belgien ausgebildet. Darüber hinaus haben zahlreiche Wissenschaftler und Forscher aus Indien und Europa bei verschiedenen Sonnenmissionen zusammengearbeitet, darunter die im September 2023 gestartete Aditya-L1-Mission der ISRO und die Proba-3-Mission der ESA“, sagt Nandi.

Am Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT) an Bord von Aditya-L1 arbeiteten Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen zusammen mit ISRO-Mitarbeitern.

Die ESA entschied sich für ISRO als kommerziellen Träger für den Start ihrer Proba-3-Mission im Dezember 2024. Mehrere Treffen im Anschluss an die Starts haben eine enge Beziehung zwischen Sonnenphysikern in Indien und Europa geschaffen, die nun größere Missionen und Kooperationen planen, um das Verständnis der Sonne zu erweitern.

Überwachung des Weltraumülls

Da die Zahl der Raumfahrtnationen wächst, wird das Management des Weltraummülls immer wichtiger. Mehr Satellitenstarts, einschließlich der von privaten Raumfahrtunternehmen gestarteten Massensatelliten, führen zu noch mehr Weltraummüll.

Der „Space Environment Report 2025“ der ESA listete 1,2 Millionen Objekte (größer als 1 Zentimeter) und eine halbe Million Objekte (größer als 10 Zentimeter) als gefährlichen Müll auf, der sich derzeit im Weltraum befindet. Deshalb ist die Kooperation zwischen ISRO und ESA bei der Bekämpfung von Müll im Weltraum so wichtig.

„Die ESA verfügt mit dem Space Situational Awareness (SSA) über eines der weltweit fortschrittlichsten Netzwerke zur Weltraumlageerfassung. Und die ISRO hat mit Radarsystemen, Teleskopen und einem Rechenzentrum in Bengaluru ein eigenes System zur Bekämpfung von Weltraummüll aufgebaut. Die beiden Organisationen haben mit dem Datenaustausch und technischen Gesprächen zur Kollisionsrisikobewertung und zur Überwachung von Weltraummüll begonnen“, erklärt ein hochrangiger ISRO-Vertreter, der anonym bleiben möchte.

Anjali Marar ist Wissenschaftskorrespondentin der Tageszeitung Indian Express in Bengaluru. Sie ist Teilnehmerin des Workshop „In Dialogue: India and Germany in a Complex Geopolitical Landscape“ der taz panterstiftung.

Übersetzt aus dem Englischen von Sven Hansen.