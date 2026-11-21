Während in dieser Woche eine rot-rot-grüne Koalition als letztes Ergebnis der Landtagswahl, die im September in Mecklenburg-Vorpommern stattfand, Manuela Schwesig zur Ministerpräsidentin gewählt hat, verläuft die Regierungsbildung in Berlin, wo zeitgleich gewählt wurde, vom Zeitplan her eher schleppend. Also ortsüblich. Der Flughafenbau unter den Koalitionsverhandlungen.

Zum Beispiel, weil immer noch darüber gestritten wird, ob es okay ist, dass Juden jetzt auch einen eigenen Staat haben wollen, und ob man ihnen, wo sie den schon eigenmächtig und ohne Erlaubnis der Berliner Linken für sich beanspruchen, dann auch noch in der deutschen Hauptstadt besonderen Schutz gewähren sollte. Und ob man es wirklich zwingend Antisemitismus nennen muss, wenn man Juden nun mal nicht leiden kann, weil die sich halt immer so ungebührlich benehmen.

Weiterer Großkonflikt: Gehört die Linke zur organisierten Kriminalität, weil auf ihrer Wahlparty der Lebemann und Familienmensch Issa Remmo gesichtet wurde? Dabei war ja wohl jeder schon mal auf Partys von Leuten, mit denen man nichts weiter zu tun hat. Wenn es da halt umsonst Bier gibt! Wobei wir über Remmos Trinkgewohnheiten nicht näher unterrichtet sind, aber kann ja sein, dass er, nachdem ihm alle möglichen Immobilien weggepfändet wurden, nicht mehr so gut bei Kasse ist und trinken muss, was er noch kriegen kann.

Die Debatte über Remmos Wahlpartybesuch wurde nun aber um eine interessante Note bereichert, weil derselbe Mann jetzt ganz offiziell im Europaparlament in Brüssel als Gast bei einer Veranstaltung der konservativen EVP auftauchte, zu der auch CDU und CSU gehören.

Klage wegen Diskriminierung

Auch interessant: Genau dieser Issa Remmo, das Oberhaupt eben jenes Remmo-Clans, von dem die Linke stets betont, dass man ihn wegen Diskriminierung nicht Clan nennen solle, beklagte sich derweil in der Bild-Zeitung, dass er „sehr enttäuscht“ sei von der Linken. Weil sie ihn bei ihrer Wahlparty rausgeschmissen hat? Ach was! Wegen ihres Antisemitismus! „Ich habe nicht die Linke verloren, die Linke hat mich verloren.“

In Brüssel nun führte er aus: „Wir sind alle Brüder auf dieser Welt. Lassen wir alle miteinander leben, zusammen. Wo ist das Problem?“ Den Antisemitismus müsse man „vernichten, der soll nicht mehr existieren“. Und: „Meine Oma war Köchin bei einer jüdischen Familie in Beirut. Es interessiert mich nicht, ob jemand Jude oder Muslim ist.“

Vielleicht erklärt das ja, warum der Linken-Bundestagsabgeordnete Ferat Koçak trotz seines gemeinsamen Chat-Verlaufs mit Remmo so verzweifelt behauptet hatte, den Mann gar nicht zu kennen. Wahrscheinlich hatte er einfach nur Angst, dass seine Parteigenossin Vanessa Emde ihn als Judenfreund outet.

Vorschlag zur Güte, um die Dinge in Berlin zu beschleunigen: Wir machen einfach Issa Remmo zum Regierenden Bürgermeister! Schlimmer als die Clankriminalität bei den anderen Berliner Parteien kann es ja sowieso nicht werden.

Überall fragwürdige Gestalten

SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach: Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Verletzung von Geschäftsgeheimnissen, soeben ist seine Immunität als neu gewählter Abgeordneter schon wieder aufgehoben worden. Die ehemalige SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey: wegen Plagiaten in ihrer Doktorarbeit den Titel verloren. Franziska Giffeys Mann: Betrug bei Arbeitszeiten und Dienstreisen. Noch Regierender Bürgermeister von der CDU, Kai Wegner: überführter Unwahrheitssager und, schlimmer noch, überführter Tennisspieler. Kai Wegners Lebensgefährtin Katharina Günther-Wünsch: Bildungssenatorin! Dagegen erscheint der Remmo-Clan doch als ein Vorbild an Seriosität!

Issa Remmo hat, anders als die Linken-Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp, wenigstens Führungserfahrung. Und sicherlich auch keine Angst vor irgendwelchen abgehalfterten Palästinenserrentnern. Remmo kann bis heute keinerlei Verwicklung in die kriminellen Aktivitäten seiner Familie nachgewiesen werden – er wäre sicher nicht so dumm, einfach Word-Dokumente mit internen vertraulichen Anmerkungen an die Presse zu schicken.

Und vor allem: Die Remmos haben schon bewiesen, dass sie wirklich tüchtige Leute sind. Wer einfach so eine 100-Kilo-Goldmünze aus dem Bode-Museum gerollt oder das messieartig zugestellte Grüne Gewölbe in Dresden entrümpelt hat, der kriegt doch erwiesenermaßen richtig was gewuppt! Der würde es am Ende vielleicht sogar schaffen, nach über acht Jahren Bauzeit endlich den verdammten U-Bahnhof Seestraße im Berliner Wedding fertigzustellen!

Also: Völker der Welt, schaut auf diese Stadt! Und eines ist klar: Remmo issa ein Berliner.