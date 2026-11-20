es ist nicht wahr

dass es nicht wahr ist

so war es

erst zuerst dann wieder

Die volle Illustration zusammen mit dem Gedicht. Ein spielerischer Genre übergreifender Style ist Schlüssel von Kittelmanns künstlerischen Praxis

so ist es

plünderung:

im mai 1933

brannten zuerst

bücher

dokumente

und archive

dann

wieder und wieder

ganze existenzen

von juden und schwarzen und

kranken und schwachen und

sinti und roma und

polen von lesben und

schwulen und transsexuellen von und von

und von und von

und und

erst einige dann viele

immer mehr:

die hand erhoben und mitgemacht

beifall geklatscht

oder heimlich gegafft

abweichungen vernommen

zu irren gemacht

verpfiffen und geächtet

mit leidenschaft

wie die

und die

und der und der

und der und die

erst und wieder

dann wieder und wieder

Foto: Carmen Seils trans taz Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer trans­feind­li­cher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Au­to­r:in­nen und Fo­to­gra­f:in­nen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.

schon wieder?

fast vergessen:

am 11. januar 1983

wurde die trans sexarbeiterin angelique

in ihrem wohnwagen in hamburg-hammerbrook

wehrlos auf dem bett sitzend

von einem freier

erschossen

während sie verblutete

raubte er sie aus

nahm ihr portemonnaie

ihr sparbuch

ihre kostbarkeiten

und verschwand

und gerechtigkeit?

ach ja

die dna an seiner kippe

konnte 2004 entschlüsselt werden

dann passierte:

nichts

der fall blieb ungeklärt

bis man sich 43 jahre nach dem mord

dem cold case annahm

angeliques körper lag schon lange kalt

und der täter

damals 18

heute 62

kommt ein ganzes leben später

für sechs jahre und 3

monate in haft

heute:

im kurfürstenkiez

der sich so gerne

viel zu gerne

bunt und divers nennt

machen die huren die stricher

und suchtis

der schickeria einen

strich

durch die rechnung

als aufwertungsmaßnahme

beschimpft bespuckt

bewirft überfährt schlägt

pfeffert man/n

die trans sexarbeiterinnen

27. august 2022:

als der trans mann

malte c. am rande des

csd in münster

sich vor 2 lesben stellt

schlägt ihr angreifer

i h n

zu tode

und trotzdem

glauben manche

cis frauen

sich

vor trans menschen

schützen zu müssen

der erinnerungsweltmeister

deutschland erinnert

wie es noch mal ging

mit dem loswerden von

und von und

von und von

ohne sich

die hände zu

beschmutzen

sie aus

freien stücken

gehen lassen

mit rosa listen

versperrten klos

sprechverboten

harmloser diskussion

über menschenwürde

würde man ja wohl noch

sagen dürfen wären

nicht alle so empfindlich

aus freien stücken

übergoss sich

ella nik bayan aus iran

am 14. September 2021

mit benzin

zündete ihren körper an

und verbrannte

mitten auf dem alexanderplatz

im land

in das sie

geflohen war

fand sie

die freiheit

ihren mord

in die eigene

hand zu nehmen

fünf mal

fand man ihr grab

in den ersten

18 monaten

geschändet

schon wieder

brodelt die gerüchteküche

an ausgeschlachteter trauer

ist nichts halal

und schon gar nicht koscher

das boot ist voll

mit hass

drag queens raus

aus bibliotheken

schützt die kinder

durch dresscodes

und abgeschnürte

suizid-hotlines

werden die schutzräume

weggekürzt oder

angezündet oder

gleich zerschlagen

aus den splittern

die wiedervereindeutigung

des volkskörpers

kitten

bunker statt

schützräume

erst durchsucht dann geschlossen

dann

verboten

erst zuerst dann wieder

es ist nicht wahr

dass es nicht wahr ist

so war es

so ist es:

transsein im herbst

mir graut vor dem winter

„transsein im herbst“ ist ein Pastiche nach dem Gedicht „deutschland im herbst“ von May Ayim, erschienen in „blues in schwarz weiss“ (Orlanda Frauenverlag, 1995)