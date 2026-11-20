Pastiche nach May Ayim: transsein im herbst
In Anlehnung an das Gedicht „deutschland im herbst“ der Dichterin May Ayim schreibt unser*e Autor*in Poesie über das transsein.
es ist nicht wahr
dass es nicht wahr ist
so war es
erst zuerst dann wieder
so ist es
plünderung:
im mai 1933
brannten zuerst
bücher
dokumente
und archive
dann
wieder und wieder
ganze existenzen
von juden und schwarzen und
kranken und schwachen und
sinti und roma und
polen von lesben und
schwulen und transsexuellen von und von
und von und von
und und
erst einige dann viele
immer mehr:
die hand erhoben und mitgemacht
beifall geklatscht
oder heimlich gegafft
abweichungen vernommen
zu irren gemacht
verpfiffen und geächtet
mit leidenschaft
wie die
und die
und der und der
und der und die
erst und wieder
dann wieder und wieder
trans taz
Zum Trans Day of Remembrance am 20. November wird die taz zur trans taz. Der Gedenktag erinnert an die Opfer transfeindlicher Gewalt. Während trans Menschen weiterhin Diskriminierung, Anfeindungen und Gewalt erleben, wird auch politisch über ihre Rechte und ihre Existenz gestritten. Auf 22 Seiten widmet sich die trans taz den Lebensrealitäten von trans Menschen. Autor:innen und Fotograf:innen aus der Community und ihre Verbündeten erzählen von Transfeindlichkeit, räumen mit Klischees auf und zeigen, wie vielfältig trans Leben ist. Im Mittelpunkt stehen die Menschen selbst, ihre Geschichten und Perspektiven. Mehr über die Sonderausgabe erfahren Sie hier.
schon wieder?
fast vergessen:
am 11. januar 1983
wurde die trans sexarbeiterin angelique
in ihrem wohnwagen in hamburg-hammerbrook
wehrlos auf dem bett sitzend
von einem freier
erschossen
während sie verblutete
raubte er sie aus
nahm ihr portemonnaie
ihr sparbuch
ihre kostbarkeiten
und verschwand
und gerechtigkeit?
ach ja
die dna an seiner kippe
konnte 2004 entschlüsselt werden
dann passierte:
nichts
der fall blieb ungeklärt
bis man sich 43 jahre nach dem mord
dem cold case annahm
angeliques körper lag schon lange kalt
und der täter
damals 18
heute 62
kommt ein ganzes leben später
für sechs jahre und 3
monate in haft
heute:
im kurfürstenkiez
der sich so gerne
viel zu gerne
bunt und divers nennt
machen die huren die stricher
und suchtis
der schickeria einen
strich
durch die rechnung
als aufwertungsmaßnahme
beschimpft bespuckt
bewirft überfährt schlägt
pfeffert man/n
die trans sexarbeiterinnen
27. august 2022:
als der trans mann
malte c. am rande des
csd in münster
sich vor 2 lesben stellt
schlägt ihr angreifer
i h n
zu tode
und trotzdem
glauben manche
cis frauen
sich
vor trans menschen
schützen zu müssen
der erinnerungsweltmeister
deutschland erinnert
wie es noch mal ging
mit dem loswerden von
und von und
von und von
ohne sich
die hände zu
beschmutzen
sie aus
freien stücken
gehen lassen
mit rosa listen
versperrten klos
sprechverboten
harmloser diskussion
über menschenwürde
würde man ja wohl noch
sagen dürfen wären
nicht alle so empfindlich
aus freien stücken
übergoss sich
ella nik bayan aus iran
am 14. September 2021
mit benzin
zündete ihren körper an
und verbrannte
mitten auf dem alexanderplatz
im land
in das sie
geflohen war
fand sie
die freiheit
ihren mord
in die eigene
hand zu nehmen
fünf mal
fand man ihr grab
in den ersten
18 monaten
geschändet
schon wieder
brodelt die gerüchteküche
an ausgeschlachteter trauer
ist nichts halal
und schon gar nicht koscher
das boot ist voll
mit hass
drag queens raus
aus bibliotheken
schützt die kinder
durch dresscodes
und abgeschnürte
suizid-hotlines
werden die schutzräume
weggekürzt oder
angezündet oder
gleich zerschlagen
aus den splittern
die wiedervereindeutigung
des volkskörpers
kitten
bunker statt
schützräume
erst durchsucht dann geschlossen
dann
verboten
erst zuerst dann wieder
es ist nicht wahr
dass es nicht wahr ist
so war es
so ist es:
transsein im herbst
mir graut vor dem winter
„transsein im herbst“ ist ein Pastiche nach dem Gedicht „deutschland im herbst“ von May Ayim, erschienen in „blues in schwarz weiss“ (Orlanda Frauenverlag, 1995)
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