Historiker über das multiethnische Łódź„Berichte über deutsche Verbrechen wollte keiner hören“

taz: Herr Kossert, wie nah ist Ihnen die Geschichte von Elsa, Ihrer Großmutter aus Łódź?

Andreas Kossert: Die Erzählungen meiner Großmutter aus Polen gehörten zum Hintergrundrauschen meiner Kindheit. Łódź war immer präsent, obwohl sie weder Fotos noch Dokumente retten konnte. Deshalb war Łódź für mich immer eine Art Fata Morgana. Mehr nicht, denn ich hatte nur Elsas Erzählungen. Erst jetzt, viele Jahrzehnte später, habe ich ihre Geschichte noch einmal aufgegriffen und als Historiker recherchiert – das Ergebnis ist mein Buch „Elsas Welt“.

Bild: Heike Steinweg Im Interview: Andreas Kossert Jg. 1970, Historiker, Politologe und Slawist, forschte von 2001 bis 2009 am Deutschen Historischen Institut in Warschau und arbeitet seit 2010 bei der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung in Berlin. Er hat bereits etliche Bücher über Ostmitteleuropa sowie zu den deutsch-polnischen Beziehungen publiziert.

taz: Erzählte Ihre Großmutter wehmütige Vertriebenengeschichten?

Kossert: Absolut nicht. Im Gegenteil. Obwohl sie im Hier und Jetzt eine wunderbare Großmutter war, ist sie zeitlebens mental immer in Łódź geblieben. Aber sie pflegte keine weinerliche Sentimentalität, denn sie hatte gesehen, was im deutschen Namen in Polen passierte. Was sie erzählte, war nicht typisch für ihre Generation.

taz: Inwiefern?

Kossert: Für meine Großmutter begann – anders als für die Westdeutschen ihrer Generation – der Zweite Weltkrieg am 1. 9. 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen direkt vor ihrer Haustür. Sie musste sich vor deutschen Fliegerangriffen verstecken, ihr Mann, „Volksdeutscher“ wie sie, kämpfte zunächst auf polnischer Seite gegen die Deutschen. Und sie hat erlebt, wie die deutschen Besatzer aus Łódź eine Zentrale für Völkermord und Germanisierung machten.

taz: Was hat sie gesehen?

Kossert: Das Ghetto Litzmannstadt begann 350 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Die Straßenbahn, mit der sie zum Einkaufen fuhr, passierte die „Transitstrecke“ durch das Ghetto, fuhr unter den Holzbrücken hindurch, die verschiedene Ghettobezirke verbanden. Noch unmittelbarer erlebte sie, was mit ihren polnischen Nachbarn passierte, die Opfer der deutschen Besatzung wurden. Sie erzählte ganz unverstellt, dass ihre polnischen Bekannten misshandelt wurden und man ihnen ärztliche Behandlung verweigerte. Diese Berichte über deutsche Verbrechen wollte damals in Westdeutschland aber niemand hören. Dadurch war sie meine erste Geschichtslehrerin.

Die Lesungen Andreas Kosserst liest aus „Elsas Welt. Auf den Spuren meiner Großmutter. Eine Familiengeschichte aus Lodz.“ Siedler Verlag 2026, 414 S., 26 Euro; E-Book 22,99 Euro. 18. 11., 18.30 Uhr, Lüneburg (Ostpreußisches Landesmuseum). Anmeldung erforderlich: 04131- 759950 oder info@ol-lg.de. 23. 11., 18 Uhr, Hamburg (Gemeindehaus St. Nikolai am Klosterstern).

taz: Ihre Vorfahren waren im 18. Jahrhundert nach Łódź gezogen. Fühlte sich Ihre Großmutter inzwischen als Polin?

Kossert: Offiziell war sie eine Angehörige der deutschen und vor allem evangelischen Minderheit. Aber sie war zugleich so viel mehr. Meine Großmutter sprach zu Hause Lodzerdeutsch, war jedoch ganz und gar geprägt von der polnischen Sprache und Kultur. Die Geschichte von Łódź zeigt, wie schwierig die nachträgliche Zuordnung in ethnische oder nationale Kategorien ist. Es gab den Typus des „Lodzermenschen“: Menschen unterschiedlicher Herkunft waren aufgebrochen, um in dieser boomenden Textilmetropole im 19. Jahrhundert ihr Glück zu versuchen. Sie waren sowohl dem deutschen als auch dem polnischen Nationalismus suspekt, galten als opportunistische Kapitalisten ohne patriotische Gefühle. In Łódź entstand deshalb ein spannender Schmelztiegel der Kulturen. Bis zum Ende ihres Lebens liebte meine Großmutter ihre Heimatstadt. Sie blieb eine stolze Łódźerin.

taz: Was blieb von der einstigen jüdisch-polnisch-deutschen Koexistenz in Łódź?

Kossert: Łódź war über Jahrhunderte eine multiethnische Stadt, wobei eine Multikultiverklärung fehl am Platz wäre. Man lebte miteinander, aber vor allem nebeneinander. Diese Koexistenz wurde 1939 durch den deutschen Überfall auf Polen vernichtet. Nach 1945 war Łódź erstmals eine fast rein polnische Stadt geworden. Doch in den letzten 30 Jahren hat Łódź sein multikulturelles Erbe wiederentdeckt. Łódź ist auf einmal wieder cool.